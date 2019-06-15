كوبا أمريكا.. التعادل يحسم مواجهة بيرو وفنزويلا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

بيرو

تعادل منتخب بيرو مع نظيره فنزويلا سلبيًّا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب جريميو أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة، ألغى حكم اللقاء هدفين لمنتخب بيرو بعد الرجوع لتقنية الـ"VAR". وهز كريستوفر جونزاليز الشباك في الدقيقة 11 لكن حكم الفيديو تدخل لإلغاء الهدف بسبب وجود تسلل في بداية الهجمة، وتعرض جيفرسون فارفان مهاجم بيرو من نفس المصير في الدقيقة 64 بعدما وضع الكرة بضربة رأس داخل الشباك، وأكملت فنزويلا آخر 16 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس ماجو.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب البيروفي هز شباك فنزويلا، لكن هجماتهم تم اعتراضها من قبل الدفاع الفنزويلي الصامد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. وبهذه النتيجة يتصدر منتخب البرازيل المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منتخب بوليفيا فى لقاء الافتتاح الذي جمعهما فجر اليوم

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب البيروفي هز شباك فنزويلا، لكن هجماتهم تم اعتراضها من قبل الدفاع الفنزويلي الصامد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وبهذه النتيجة يتصدر منتخب البرازيل المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منتخب بوليفيا فى لقاء الافتتاح الذي جمعهما فجر اليوم السبت.



وخاض منتخب بيرو المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: جاليسي، وفي الدفاع: ادفينكولا، زامورانو، إبرام، تراكو، وفي الوسط: تابيا، يوتين، فارفان، وفي الهجوم: جونزاليز، كويفا، جوريرو.



في المقابل بدأ منتخب فنزويلا المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: فارينيز، والدفاع: فيلانويفا، شانسيلور، روزاليس، مورينو، والوسط: هيريرا، رينكون، سافارينو، والهجوم: ماجو، موريلو، روندون.