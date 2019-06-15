رياضة

كوبا أمريكا.. التعادل يحسم مواجهة بيرو وفنزويلا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
بيرو
بيرو
تعادل منتخب بيرو مع نظيره فنزويلا سلبيًّا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب جريميو أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة، ألغى حكم اللقاء هدفين لمنتخب بيرو بعد الرجوع لتقنية الـ"VAR". وهز كريستوفر جونزاليز الشباك في الدقيقة 11 لكن حكم الفيديو تدخل لإلغاء الهدف بسبب وجود تسلل في بداية الهجمة، وتعرض جيفرسون فارفان مهاجم بيرو من نفس المصير في الدقيقة 64 بعدما وضع الكرة بضربة رأس داخل الشباك، وأكملت فنزويلا آخر 16 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس ماجو.
وفي الشوط الثاني حاول المنتخب البيروفي هز شباك فنزويلا، لكن هجماتهم تم اعتراضها من قبل الدفاع الفنزويلي الصامد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. وبهذه النتيجة يتصدر منتخب البرازيل المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منتخب بوليفيا فى لقاء الافتتاح الذي جمعهما فجر اليوم
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بوروندي: الأندية المصرية ستطلب لاعبينا بعد البطولة

يراهن أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، على لاعبي فريقه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وأوقعت القرعة منتخب بوروندي في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب كلا من: نيجيريا، وغينيا، ومدغشقر. وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «سعيدو براهينو هو أفضل لاعب في القائمة في رأيكم لانه يلعب في الدوري الانجليزي، لكننا نمتلك لاعبين آخرين يمكنهم تقديم كرة جيدة ليس سعيدو فقط».
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الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في كوبا أمريكا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، حيث سنشهد اليوم الظهور الأول للمنتخب الأرجنتيني عندما يصطدم بنظيره الكولومبي ضمن مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب أرينا فونتي نوفا، ويتواجه المنتخبان للمرة الـ40، وحققت الأرجنتين الانتصار في 24 مباراة مقابل فوز كولومبيا بـ8 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات أخرى، وتواجه المنتخبان في كوبا أمريكا آخر مرة في نسخة 2015، وتحديدًا في ربع النهائي، وحينها فازت الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
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هيجيتا: «هحلق» شعري إذا لم تفز كولومبيا بكوبا أمريكا

يعد ريني هيجيتا من أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم الكولومبية، حيث تميز حارس مرمى كولومبيا السابق بأفعاله المجنونة، من مراوغة اللاعبين والتصدي بطريقة العقرب للتسديدات التي يتعرض لها، وعلى الرغم من اعتزاله وبلوغه عامه الـ52، إلا أن عشاق كرة القدم يتذكرون اسمه جيدًا ويتذكرون أيضًا شعره الطويل، والذي استغله هيجيتا في الدخول في تحد جديد، يتعلق بمشاركة منتخب بلاده في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، والتي ستنطلق في البرازيل الأسبوع المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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يقدم فيليب كوتينيو مستويات مميزة مع المنتخب البرازيلي عل جميع الأصعدة في الوقت الحالي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ويأتي ذلك المستوى في الوقت الذي تعرض له في الموسم المنقضي إلى انتقادات لاذعة وصافرات الاستهجان من قبل جماهير برشلونة بسبب انخفاض مستواه وعدم تقديمه المستويات المتوقعة بعد انضمامه إلى العملاق الكتالوني قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير من عام 2018، أملًا في أن يكون الخليفة للرسام الإسباني أندريس إنيستا والذي رحل العام الماضي للدوري الياباني، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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تعرف على مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019

تحتضن دولة البرازيل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2019، التي ستنطلق في الثانية والنصف صباحا يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، حيث ستفتتح البرازيل مشوارها في البطولة على أرضها ووسط جماهيرها أمام بوليفيا. كانت قرعة كوبا أمريكا قد أسفرت عن وقوع منتخب راقصي السامبا في المجموعة الأولى كونها البلد المستضيف، التي تضم كلًا من بوليفيا، فنزويلا، بيرو، بينما جاء منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية بصحبة كولومبيا، باراجواي، قطر، أما المجموعة الثالثة فجاءت كالتالي: أوروجواي، الإكوادور، تشيلسي، اليابان التي تشارك لنفس سبب مشاركة منتخب قطر.
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