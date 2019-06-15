جريمة

دفنه في حفرة.. حبس سائق قتل عاملا انتقاما لشرف عمه

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاض، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه باستدراج عامل وقتله في مزرعة دواجن يوم عيد الفطر، إذ أنهى حياة المجني عليه بواسطة ضربه بعصا خشبية «شومة» كانت بحوزته، قبل أن يدفنه في أرض المزرعة انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط القتيل وزوجة عمه.
البداية كانت بورود بلاغ من «ر.ع.ع» ربة منزل، مُقيمة بقرية «الكتيبة» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، باختفاء شقيقها «كريم» 29 عامًا، عامل بمزرعة، منذ يوم عيد الفطر. تحريات رجال مباحث بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عواد، وإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع
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المتهم-بالتزوير

«ماركات مزورة».. مداهمة مطبعتين بعابدين والموسكي

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، فى الإيقاع بمالكي مطبعتين دون تراخيص، يستغلها صاحباها فى تقليد المطبوعات والعلامات التجارية "الماركات" بدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك يقصد استخدامها على منتجات مغشوشة بنفس شعار المنتجات المتعارف عليها، وهو ما يضر بالصحة العامة للمواطنين علاوة على إدخال الغش والتدليس عليهم، وضبطت قوات الأمن داخل المطبعة الأولى 18 صف ورق كارتون مدونا عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة كما ضبطت كميات هائلة من مطبوعات مماثلة بالمطبعة الثانية بمنطقة الموسكي.
ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية

مقتل عاطل وضبط آخرين في معركة بالرصاص مع الشرطة

«مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، سلاح أبيض، آداب عامة»، كوكتيل جرائم اقترفه تشكيل عصابي اعتاد نشر الرعب والخوف بين الأهالي، وارتكاب كل جرائم السرقات والترويع، حتى بات إجرامهم تحديًا أمام أجهزة الأمن بالدقهلية، التي لاحقت التشكيل الإجرامي ورصدت خطوط هروب عناصره، حتى تمكنت أمس من مداهمة وكرهم، وألقت القبض على 3 متهمين، فيما قُتل آخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات المداهمة، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وباشرت النيابة التحقيقات.
جثة طفل - أرشيفية

«ذئب الفلامنكو»| إحالة طفل اغتصب جاره وقتله للجنايات

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة طفل في السادسة عشرة من عمره، يعمل حدادًا مُسلحا، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل طفل "جاره" يبلغ من العمر خمسة أعوام، وذلك بعدما اعتدى عليه جنسيا في حديقة موالح بقرية «المحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث استدرج الصغير بواسطة «كيس فلامنكو» قبل أن يقدم على جريمته.
اغتصاب (2)

بعد بلاغها.. حبس شاب هتك عرض شقيقته في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، مدير النيابة العامة، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس شاب، في نهاية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ورود بلاغ باتهامه بهتك عرض شقيقته الطفلة، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تجرد من آدميته وأقدمَّ على فعلته الشنعاء بأن عاشرها جنسيًا داخل منزلهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.
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تسمم

تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الشرقية

أصيب خمسة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، بحالات اشتباه في تسمم، اليوم السبت؛ نتيجة تناولهم جميعًا وجبة طعام داخل منزلهم في قرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «أولاد صقر» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأفادت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على المصابين أنهم تناولوا طعامًا غير طازج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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«مذبحة المرج» من «غيرة الضرة» إلى قفص الجنايات

93 يوما استغرقها مكتب النائب العام وتحديدا نيابة حوادث شرق القاهرة، في إجراء تحقيقات موسعة بالقضية التي عرفت اعلاميا بـ«مذبحة أطفال المرج»، بعد القبض على زوج وزوجتيه في منطقة المرج، بتهمة قتل أطفالهم الثلاث بطريقة بشعة في مشاهد تقشعر لها الأبدان، حيث قاموا بإغراقهم في جردل مياi، ومن ثم التخلص من جثثهم بإلقائهم في رشاح قريب من المنزل، ثلاثة أشهر مرت على ضبط المتهمين، لتأمر النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد للمجني عليهم الأطفال الثلاث.
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«دفنه في حفرة».. سائق يقتل عاملًا انتقامًا لشرف عمه

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الاختفاء جريمة قتل أقدمَّ عليها سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ بعدما أنهى حياة المجني عليه ودفنه في أرض مزرعة دواجن، انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط المتهم وزوجة عمه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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حبس المتهم بقتل جارته أثناء مشاجرة بعين شمس

بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، ومرور أسبوع على ارتكابه جريمة قتل لجارته، قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله جارته بطلقة طائشة في مشاجرة بينه وبين صديقه في عين شمس، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، إشارة من مستشفى عين شمس، بوصول سيدة مصابة بطلق ناري في الرأس، وتبين من التحريات إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس"، وأن زوجها لدى عودته من عمله اكتشف إصابتها فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.
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