دفنه في حفرة.. حبس سائق قتل عاملا انتقاما لشرف عمه
تحرير:إسلام عبد الخالق
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
حبس - صورة أرشيفية
أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاض، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه باستدراج عامل وقتله في مزرعة دواجن يوم عيد الفطر، إذ أنهى حياة المجني عليه بواسطة ضربه بعصا خشبية «شومة» كانت بحوزته، قبل أن يدفنه في أرض المزرعة انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط القتيل وزوجة عمه.
البداية كانت بورود بلاغ من «ر.ع.ع» ربة منزل، مُقيمة بقرية «الكتيبة» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، باختفاء شقيقها «كريم» 29 عامًا، عامل بمزرعة، منذ يوم عيد الفطر.
تحريات رجال مباحث بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عواد، وإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع
البداية كانت بورود بلاغ من «ر.ع.ع» ربة منزل، مُقيمة بقرية «الكتيبة» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، باختفاء شقيقها «كريم» 29 عامًا، عامل بمزرعة، منذ يوم عيد الفطر.
تحريات رجال مباحث بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عواد، وإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب، دلتَّ على أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «أحمد.هـ.م» 23 عامًا، سائق، والذي قتل المجني عليه ودفنه في مزرعة دواجن عمه؛ بعدما علمَّ بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة عمه.
أُلقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف باستدراج المجني عليه إلى المزرعة، حيث ضربه بواسطة «شومة» ودفنه في حفرة بالمزرعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6410 إداري بلبيس لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.