دفنه في حفرة.. حبس سائق قتل عاملا انتقاما لشرف عمه

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

حبس - صورة أرشيفية

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاض، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه باستدراج عامل وقتله في مزرعة دواجن يوم عيد الفطر، إذ أنهى حياة المجني عليه بواسطة ضربه بعصا خشبية «شومة» كانت بحوزته، قبل أن يدفنه في أرض المزرعة انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط القتيل وزوجة عمه.

البداية كانت بورود بلاغ من «ر.ع.ع» ربة منزل، مُقيمة بقرية «الكتيبة» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، باختفاء شقيقها «كريم» 29 عامًا، عامل بمزرعة، منذ يوم عيد الفطر. تحريات رجال مباحث بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عواد، وإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع