فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

النشيد الوطني السعودي بصوت أول مطربة أوبرالية(فيديو)

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م
سوسن البهيتي
سوسن البهيتي
أدت الفنانة السعودية سوسن البهيتي، والتي تعد أول مغنية أوبرالية في تاريخ المملكة العربية السعودية، السلام الوطني السعودي بصوتها، في سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المملكة. وكانت سوسن البهيتي أدت السلام الوطني السعودي خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، ووقف الحضور وقت سماع السلام الوطني السعودي، ثم قام الجميع بالتصفيق لسوسن البهيتي على نجاحها في أداء السلام الوطني. بدأت سوسن البهيتي مسيرتها الغنائية منذ الصغر حين تعلمت عزف الجيتار في السادسة من عمرها كهواية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام.
وشاركت سوسن البهيتي في دورة غناء الكورال في الجامعة، حيث قام البروفيسور المسؤول عن تجارب الأداء بترشيحها لغناء الأوبرا، وبدأت مسيرتها في عالم الأوبرا منذ 10 سنوات. وجاءت مشاركة سوسن البهيتي في الحفل من منطلق حرص وزارة الثقافة على استثمار مثل هذه المنصات الفنية الكبيرة لإطلاق المواهب الوطنية، وتقديمها
اقرأ المزيد
عمرو دياب

أغاني كأس إفريقيا.. الهضبة وصلاح «بالحب اتجمعنا»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وحرص النجوم والمطربون على الاحتفاء بتلك المناسبة، وقدموا عددا من الأغاني سواء المستقلة أو ضمن حملات إعلانية، لتشجيع الجمهور المصري على المنافسة، وترحيبا باستقبال مصر البطولة هذا العام، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأغاني التى قدمت لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
عمرو دياب

«بالحب اتجمعنا».. نصف مليون مشاهدة للهضبة ومحمد صلاح

اقتربت أغنية «بالحب اتجمعنا» التي تجمع كلا من الفنان عمرو دياب ونجم ليفربول محمد صلاح، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لعام 2019، من نصف المليون الأول فى أقل من 12 ساعة، وهذه الأغنية سبق أن غناها «الهضبة» في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح لصالح إحدى شركات المحمول، حملت الأغنية اسم «بالحب اتجمعنا ورا فريقنا»، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول للجمهور: «طول ما انتو ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم»، بعد استماعه إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم له.
تامر-عاشور

تامر عاشور يشعل حفل المهرجان الصيفي بالأوبرا (فيديو)

أحيا المطرب تامر عاشور، مساء اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي والذي يُقام في الفترة من 12 إلى 20 يونيو. وشهد الحفل تواجدا جماهيريا كبيرا، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، وقدّم تامر عاشور مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها: "دي حكاية، بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، كلموها عني، كرهيني فيكي، أنت اخترت، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، خلصانة الحكاية" وغيرها.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد رمضان

محمد رمضان في السعودية برعاية تركي آل الشيخ (فيديو)

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبارة عن مقطع صغير لفيديو كليب جديد للفنان محمد رمضان، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلا: "قريبًا في المملكة"، ما يشير إلى أن الحفلات الغنائية التي سيقدمها رمضان هناك، والتي سبق أن أعلن عنها الأخير. وظهر "رمضان" في "أغنيته" الجديدة وهو يردد: "بابا إيه يا بني.. بابا مين يا بني.. أنا أسد الغابة جمهوري مسيطر في ضهري بمليون دبابة، لو عند بعند أنا كدة هتغابى".
عمرو -دياب

عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ لهذا السبب (فيديو)

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مقطع لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية. وظهر الهضبة في الفيديو موجهًا حديثه للجمهور: "مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكم النهاردة، وفعلًا مبسوط جدًا جدًا، وأحب مرة ليّا أني أجي تاني"، موجهًا الشكر لآل الشيخ لإتاحة الفرصة له للمجيء للسعودية، قائلًا: "بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة، وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب أجي هنا".
رامي صبري

رامي صبري يعطي درسا لحبيبته في «أنا بابا»

طرح المطرب رامى صبرى أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أنا بابا" عبر قناته على «يوتيوب»، وذلك احتفالا بعيد الفطر مع جمهوره، والأغنية من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «فارق معايا» ويضم 12 اغنية، ومن المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.
بلقيس-تلهب-حماس-جمهور-حفلتها-العالمية-في-السعودية (3)

سمير غانم وهنيدي وأنغام نجوم حفلات العيد في المملكة

للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية سيكون سكانها وزوارها على موعد مع باقة واسعة من الخيارات الاحتفالية الممتعة والعروض العالمية، التي تتخللها عروض نوعية تقام خلال فترة عيد الفطر المبارك بنحو 300 فعالية ترفيهية وفولكلورية وعروض عالمية وأنشطة ثقافية وفنية، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، وتنتعش خشبات المسارح في مختلف المدن السعودية بالعديد من العروض المسرحية لنجوم السعودية والخليج والوطن العربي، يتقدمهم النجم سمير غانم في سلسلة عروض مسرحية، ومحمد هنيدي وأحمد بدير، وطارق العلي، وفايز المالكي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org