النشيد الوطني السعودي بصوت أول مطربة أوبرالية(فيديو)

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

سوسن البهيتي

أدت الفنانة السعودية سوسن البهيتي، والتي تعد أول مغنية أوبرالية في تاريخ المملكة العربية السعودية، السلام الوطني السعودي بصوتها، في سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المملكة. وكانت سوسن البهيتي أدت السلام الوطني السعودي خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، ووقف الحضور وقت سماع السلام الوطني السعودي، ثم قام الجميع بالتصفيق لسوسن البهيتي على نجاحها في أداء السلام الوطني. بدأت سوسن البهيتي مسيرتها الغنائية منذ الصغر حين تعلمت عزف الجيتار في السادسة من عمرها كهواية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام.

وشاركت سوسن البهيتي في دورة غناء الكورال في الجامعة، حيث قام البروفيسور المسؤول عن تجارب الأداء بترشيحها لغناء الأوبرا، وبدأت مسيرتها في عالم الأوبرا منذ 10 سنوات. وجاءت مشاركة سوسن البهيتي في الحفل من منطلق حرص وزارة الثقافة على استثمار مثل هذه المنصات الفنية الكبيرة لإطلاق المواهب الوطنية، وتقديمها