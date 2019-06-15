علاء مبارك: «الممر» نقلة نوعية للسينما المصرية

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م

علاء مبارك

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة. ووصف علاء مبارك "الممر" بكونه يستحق المشاهدة، والعمل من بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه بموقع "تويتر": "شاهدت منذ يومين فيلم الممر للمخرج شريف عرفة، وهو فيلم يستحق المشاهدة، ويعتبر هذا الفيلم نقلة نوعية للسينما المصرية التي تؤرخ الحروب والمعارك الحربية، حيث نقل الواقع دون تزييف أو تهويل، شكرًا لأسرة الفيلم". ويحقق الفيلم إيرادات جيدة في دور العرض منذ طرحه في موسم