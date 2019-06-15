فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

علاء مبارك: «الممر» نقلة نوعية للسينما المصرية

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م
علاء مبارك
علاء مبارك
أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة. ووصف علاء مبارك "الممر" بكونه يستحق المشاهدة، والعمل من بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
وكتب علاء مبارك عبر حسابه بموقع "تويتر": "شاهدت منذ يومين فيلم الممر للمخرج شريف عرفة، وهو فيلم يستحق المشاهدة، ويعتبر هذا الفيلم نقلة نوعية للسينما المصرية التي تؤرخ الحروب والمعارك الحربية، حيث نقل الواقع دون تزييف أو تهويل، شكرًا لأسرة الفيلم". ويحقق الفيلم إيرادات جيدة في دور العرض منذ طرحه في موسم
اقرأ المزيد
فيلم الكنز

7 ملاحظات على تريلر «الكنز 2»| محمد سعد يحير الجمهور

قبل ساعات طُرح الإعلان الرسمي لفيلم «الكنز 2» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، المرتقب عرضه في السينمات يوليو المقبل، وكشف البرومو لمحات من الجزء الثاني الذي حمل عنوان «الحب والمصير»، وستصل الأحداث فيه إلى ذروتها، فمن سينتصر بالنهاية الحب أم السلطة؟ سواء كانت سلطة الكرسي الذى يجلس عليه محمد سعد، أو التي تقضى بانتقام محمد رمضان من قاتل والده وأبي حبيبته فى نفس الوقت، أو استكمال أحمد حاتم رحلة فك لغز "الكنز" الذى يبحث عنه، تلك الرحلة بدأت بعودته من أوروبا إلى مسقط رأسه، ليتفاجأ بأن الكنز الذي ينتظره مجموعة من الجوابات وشرائط الفيديو.
كريم-عبد-العزيز (1)

الهواري: راهنت كريم عبدالعزيز على نجاح«الباشا تلميذ»

بعد مرور نحو 15 عامًا على طرح فيلم "الباشا تلميذ" في دور العرض السينمائي عام 2004، كشف المنتج مجدي الهواري، عن الكثير من كواليس ظهور العمل للنور؛ وكتب عبر حسابه بـ"إنستجرام": "قاعد دلوقتي بالصدفة، لقيت فيلم ليّا بحبه بيتعرض في التليفزيون، الفيلم ده اسمه (الباشا تلميذ) لكريم عبدالعزيز، ومعاه ممثلين كمان في الفيلم أصبحوا نجوما وأبطالا بعد أدوارهم اللي لعبوها في الفيلم ده، ومعظم أفلامي والحمد لله وأنا بختار كل دور صغير يلعبه ممثل يبقى في دماغي، والحمد لله إنه هيبقى بطل ونجم في المستقبل، الحمد لله على التوفيق وهذه النعمة".
احمد-زكى (3)

ضد الحكومة..قصة مرافعة أحمد زكي «الأسطورية الكارثية»

"كلنا فاسدون.. كلنا فاسدون.. لا أستثنى أحدًا.. حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة، سيدي الرئيس.. إن ما أطالب به أن نصلي جميعًا صلاة واحدة، صلاة العدل، صلاة واحدة لإله واحد.. سيدي الرئيس.. أليسوا بشرا خطائين مثلنا! أليسوا قابلين للحساب والعقاب مثل باقي البشر! سيدي الرئيس.. أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بك، ونلجأ إليكم، فأغيثونا، أغيثونا أغيثونا.. والله الموفق".. يظل مشهد الراحل أحمد زكي، في مرافعته الشهيرة بفيلم "ضد الحكومة"، واحدًا من أقوى مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها الكبير، وتظل كلماته خالدة معبرة عن قصته وقصة جيل كامل.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيلم-الممر

عمرو عرفة يعلق على «الممر»: فاكرينها شغلانة سهلة

أعاد المخرج عمرو عرفة نشر فيديو من كواليس تصوير فيلم «الممر»، الذي سبق ونشره بطل العمل أحمد عز عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»، وتظهر فيه المخاطرة التي يتعرض لها فريق العمل في أثناء تصوير مشاهد الأكشن والتفجيرات، ويعرض الفيديو لحظة قيام فريق العمل بتصوير مشهد المواجهة بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية وتبادل إطلاق النيران في الفيلم، وذلك على خلفية قيام قوات الصاعقة المصرية بتدمير أكبر قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل سيناء، وعلق على الفيديو قائلا: «الناس فاكرة إن شغلانتنا سهلة ومايعرفوش إن فيه ناس ممكن تموت في أثناء التصوير، والله من أصعب الشغلانات».
فيلم-الممر

أحمد حسن: فيلم «الممر» هو رسالة الفن الهادف

أشاد قائد المنتخب الوطني السابق أحمد حسن، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، والنجم أحمد عز، موجهًا التحية لكل صناعه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وقال: "تحية لكل صناع فيلم الممر، أنا مش من هواة دخول السينما لكن أنا أصريت إني أدخل الفيلم ده أنا وأولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، والتضحية والانتماء والحب لبلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم من أصغر واحد لأكبر واحد، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لكل دولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار".
اياد-نصار

إياد نصار: «الممر» مغامرة محسوبة..وشريف عرفة «أستاذ»

موسم قوي تشهده دور العرض السينمائي، حيث يتواجد به عدد من نجوم الشباك بأعمالهم، على رأسهم أحمد عز بفيلمه الحربي «الممر»، وأمير كرارة بـ«كازابلانكا»، ومحمد سعد بـ«محمد حسين»، وعمرو سعد بـ«حملة فرعون»، ورامز جلال بـ«سبع البرمبة»، ما يؤكد أن المنافسة ستكون مشتعلة على كعكة الإيرادات. ويعد فيلم «الممر» الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
العرض-الخاص-لفيلم-الممر‎ (5)

وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org