محمد بن سلمان: لا نريد حربا.. وسنتعامل مع التهديدات

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

محمد بن سلمان

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها. وأضاف محمد بن سلمان لـ"الشرق الأوسط": المملكة لا تريد حربا في المنطقة... لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية. وأعلن رئيس تحرير "الشرق الأوسط" غسان شربل اليوم، أن الصحيفة ستنشر يوم الأحد حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قال فيها: "غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

واعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا، مساء السبت، في سماء أبها جنوب غرب المملكة، بحسب "العربية. نت".وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة