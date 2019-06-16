بطل «كان».. الكاميرون تدخل التاريخ والهداف مصري

يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»؛ لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

أمم إفريقيا

شهدت بطولة أمم إفريقيا 1984 التي استضافتها ساحل العاج، تتويج بطل جديد باللقب لأول مرة في تاريخه وهو منتخب الكاميرون، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب مصر مع الكاميرون وساحل العاج (البلد المنظم) وتوجو، وأقيمت مبارياتها على ملعب "فيليكس هوفويت-بوانيي" في أبيدجان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخب الجزائر مع نيجيريا وغانا (حامل اللقب) ومالاوي، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملعب "السلام" في مدينة بواكي.

البداية أقيمت مباراة الافتتاح يوم 4مارس 1984 بين ساحل العاج (البلد المضيف) وتوجو وتمكن أصحاب الأرض من الفوز بنتيجة 3-0 لكن البداية القوية لم تشفع لأصحاب الأرض في التأهل بعد أن سقطوا أمام منتخب مصر ومنتخب الكاميرون، واستطاع الفراعنة أن يحسموا صدارة المجموعة لصالحهم برصيد 5 نقاط واحتل منتخب أسود الكاميرون