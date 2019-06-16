بطل «كان».. الكاميرون تدخل التاريخ والهداف مصري

يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»؛ لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل
شهدت بطولة أمم إفريقيا 1984 التي استضافتها ساحل العاج، تتويج بطل جديد باللقب لأول مرة في تاريخه وهو منتخب الكاميرون، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب مصر مع الكاميرون وساحل العاج (البلد المنظم) وتوجو، وأقيمت مبارياتها على ملعب "فيليكس هوفويت-بوانيي" في أبيدجان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخب الجزائر مع نيجيريا وغانا (حامل اللقب) ومالاوي، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملعب "السلام" في مدينة بواكي.
البداية
أقيمت مباراة الافتتاح يوم 4مارس 1984 بين ساحل العاج (البلد المضيف) وتوجو وتمكن أصحاب الأرض من الفوز بنتيجة 3-0 لكن البداية القوية لم تشفع لأصحاب الأرض في التأهل بعد أن سقطوا أمام منتخب مصر ومنتخب الكاميرون، واستطاع الفراعنة أن يحسموا صدارة المجموعة لصالحهم برصيد 5 نقاط واحتل منتخب أسود الكاميرون
البداية
أقيمت مباراة الافتتاح يوم 4مارس 1984 بين ساحل العاج (البلد المضيف) وتوجو وتمكن أصحاب الأرض من الفوز بنتيجة 3-0 لكن البداية القوية لم تشفع لأصحاب الأرض في التأهل بعد أن سقطوا أمام منتخب مصر ومنتخب الكاميرون، واستطاع الفراعنة أن يحسموا صدارة المجموعة لصالحهم برصيد 5 نقاط واحتل منتخب أسود الكاميرون المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ليتأهل المنتخبان إلى نصف النهائي بينما ودع منتخب ساحل العاج البطولة من الدور الأول رفقة منتخب توجو.
في المقابل شهدت المجموعة الثانية تأهل منتخب الجزائر بعد أن تصدر مجموعته برصيد 5 نقاط وجاء منتخب نيجيريا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ليرافقه في التأهل لنصف النهائي، بينما شهدت المجموعة مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن احتل منتخب غانا (حامل لقب آخر نسخة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة في ذلك الوقت) المركز الثالث وودع البطولة مع منتخب مالاوي الذي احتل المركز الأخير بالمجموعة.
نصف النهائي
ركلات الترجيح كانت هي كلمة السر في هذا الدور الذي شهد مواجهات قوية جدًا، حيث التقى منتخب مصر مع منتخب نيجيريا وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب النسور الخضراء لصالحه بنتيجة 8-7 وينتهي حلم الفراعنة في التتويج باللقب.
المواجهة الأخرى كانت بين منتخب الجزائر ونظيره الكاميروني وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان لركلات الترجيح واستطاع منتخب الكاميرون أن ينهي المباراة لصالحه بنتيجة 5-4، ويتأهل لمواجهة نيجيريا في المباراة النهائية.
بينما التقى منتخب الجزائر مع منتخب مصر لتحديد صاحب المركز الثالث واستطاع المنتخب الجزائري أن يفوز بالمباراة بنتيجة 3-1.
النهائي
أقيمت المباراة النهائية يوم 18 مارس ورغم تقدم المنتخب النيجيري بهدف مبكر عن طريق مودا لاوال في الدقيقة العاشرة فإن أسود الكاميرون استطاعوا العودة للمباراة وحققوا فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-1 وحصدوا اللقب للمرة الأولى في تاريخهم.
هداف البطولة
حصل طاهر أبوزيد لاعب الأهلي ومنتخب مصر على لقب الهداف برصيد 4 أهداف، وجاء تيوفيل أبيجا لاعب الكاميرون في المركز الثالث برصيد 3 أهداف، فيما جاء لخضر بلومي لاعب منتخب الجزائر في المركز الثالث برصيد هدفين.
أفضل لاعب في البطولة
حصل الكاميروني تيوفيل أبيجا على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا 1984 بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
التشكيلة المثالية لبطولة 1984
حراسة المرمى: الكاميروني أنطوان بيل (حارس المقاولون العرب).
الدفاع: الثنائي المصري علي شحاتة وإبراهيم يوسف، النيجيري ستيفان كيشي، الكاميروني إيزالك سنكوت.
الوسط: من مصر طاهر أبوزيد، الجزائري لخضر بلومي، الكاميروني تيوفيل أبيجا، النيجيري كليمون تيميل.
الهجوم: الجزائري جمال مناد وكليفتون مسيا من مالاوي
اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. غانا تحقق رقما قياسيا وليبيا تضرب الكبار
اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. أصحاب الأرض يتألقون في نسخة 1980