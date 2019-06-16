لهيطة يكشف مدى تأثير زيارة الرئيس السيسي للمنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص

الرئيس السيسي

أشاد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، بزيارة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتدريبات الفريق القومي مساء السبت، في ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارة معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم السبت، خلال تدريبات منتخب الفراعنة التي يجريها فى استاد الدفاع الجوي بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال لهيطة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن زيارة الرئيس لها أثر كبير في نفوس اللاعبين حيث إن حديثه به الكثير من الحماس. وأوضح أن منتخب مصر سيعود للقاهرة يوم 17 يونيو الجاري موضحًا أن محمد أبو جبل حارس سموحة مستمر لنهاية المعسكر تحسبًا لإصابة أي حارس