بوروندي: الأندية المصرية ستطلب لاعبينا بعد البطولة

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

بوروندي

يراهن أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، على لاعبي فريقه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وأوقعت القرعة منتخب بوروندي في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب كلا من: نيجيريا، وغينيا، ومدغشقر. وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «سعيدو براهينو هو أفضل لاعب في القائمة في رأيكم لانه يلعب في الدوري الانجليزي، لكننا نمتلك لاعبين آخرين يمكنهم تقديم كرة جيدة ليس سعيدو فقط».

وأضاف: «لدينا فيستون عبد الرزاق لاعب شبيبة القبائل الجزائري، وهناك الكثير من اللاعبين الجيدين وسيشاهدهم الجميع في البطولة، التي ننتظرها، وخلالها ربما ستطلبون ضم لاعبين للزمالك مثلا». وتابع: «أعتقد أن لاعبي بوروندي يمكنهم الاحتراف في الدوري المصري، لكن هذا يعتمد على ما سيقدمونه في البطولة،