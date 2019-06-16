رياضة

بوروندي: الأندية المصرية ستطلب لاعبينا بعد البطولة

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص
بوروندي
بوروندي
يراهن أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، على لاعبي فريقه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وأوقعت القرعة منتخب بوروندي في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب كلا من: نيجيريا، وغينيا، ومدغشقر. وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «سعيدو براهينو هو أفضل لاعب في القائمة في رأيكم لانه يلعب في الدوري الانجليزي، لكننا نمتلك لاعبين آخرين يمكنهم تقديم كرة جيدة ليس سعيدو فقط».
وأضاف: «لدينا فيستون عبد الرزاق لاعب شبيبة القبائل الجزائري، وهناك الكثير من اللاعبين الجيدين وسيشاهدهم الجميع في البطولة، التي ننتظرها، وخلالها ربما ستطلبون ضم لاعبين للزمالك مثلا». وتابع: «أعتقد أن لاعبي بوروندي يمكنهم الاحتراف في الدوري المصري، لكن هذا يعتمد على ما سيقدمونه في البطولة،
اقرأ المزيد
السيسى-يزور-معسكر-منتخب-مصر-صباح-اليوم (3)

لهيطة يكشف مدى تأثير زيارة الرئيس السيسي للمنتخب

أشاد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، بزيارة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتدريبات الفريق القومي مساء السبت، في ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارة معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم السبت، خلال تدريبات منتخب الفراعنة التي يجريها فى استاد الدفاع الجوي بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
منتخب-بيرو‎

كوبا أمريكا.. التعادل يحسم مواجهة بيرو وفنزويلا

تعادل منتخب بيرو مع نظيره فنزويلا سلبيًّا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب جريميو أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة، ألغى حكم اللقاء هدفين لمنتخب بيرو بعد الرجوع لتقنية الـ"VAR". وهز كريستوفر جونزاليز الشباك في الدقيقة 11 لكن حكم الفيديو تدخل لإلغاء الهدف بسبب وجود تسلل في بداية الهجمة، وتعرض جيفرسون فارفان مهاجم بيرو من نفس المصير في الدقيقة 64 بعدما وضع الكرة بضربة رأس داخل الشباك، وأكملت فنزويلا آخر 16 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس ماجو.
السيسى-يزور-معسكر-منتخب-مصر-صباح-اليوم (4)

بسام راضي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس للمنتخب الوطني

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى حوارًا مع لاعبي المنتخب الوطني، وأكد على ضرورة بذل الجهد والعرق لآخر لحظة والتحلي بالروح الرياضية، حيث أكد في مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد مساء اليوم السبت مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي أن الرئيس طالب لاعبي المنتخب أن يكون الأداء في البطولة واجهة لحضارة الرياضة بمصر، وخاصة كرة القدم لما لها من تاريخ كبير، موضحًا أن الرئيس أشاد بكل ماحدث من تطوير في الملاعب الستة التي تشهدها البطولة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يرد على رسائل المصريين في إعلان جديد

طرحت شركة فودافون للاتصالات، إعلانا جديدا، عبر جميع صفاحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بطولة النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وظهر صلاح في الإعلان حاملا هاتفه داخل ملعب «أنفيلد»، وهو يتلقى رسائل المصريين، الذين انهالوا عليه بالإشادات والهتافات، وطالبوه بمواصلة التألق وقيادة المنتخب الوطني للتتويج بكأس الأمم الإفريقية.
الحاج-ضيوف (1)

ضيوف ينتقد ماني.. ويرشح مصر للفوز بأمم إفريقيا

يرى الحاج ضيوف، نجم المنتخب السنغالي، وفريق ليفربول السابق، أن منتخب مصر يأتي على رأس المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية. وصرح ضيوف، خلال لقائه بقناة beIN sports، بأن الفوز على منتخب الفراعنة في أرضه ووسط جماهيره أمر صعب على أي منتخب، موضحًا أنه واجه منتخب مصر في أكثر من مرة، وكان لمنتخب بلاده الأفضلية في كل المباريات لكنه لم ينجح في الفوز خلال أي مباراة. وأضاف أن المنتخبين الجزائري والمغربي، لديهما عدد كبير من النجوم المتألقين في أوروبا، خاصة محاربي الصحراء الذي لا يضعه البعض في مقدمة المرشحين للتتويج باللقب رغم أنه أهل لذلك.
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (6)

إيتو: فخور بما يقدمه محمد صلاح.. وأتمنى مواجهة مصر

أعرب النجم الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة السابق، عن أمنياته بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على أن يكون منتخب الفراعنة هو الطرف الثاني للقاء، مثلما حدث في البطولة الأخيرة التي استضافتها الجابون عام 2017. وأكد إيتو، خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الكاميرون ومصر منتخبان كبيران في القارة السمراء، ومباراتهما الأخيرة في نهائي النسخة الماضية كانت قوية للغاية، لذلك فهو يتمنى مواجهتهما مجددًا.
الاهلى-والاسماعيلى (1)

مذيعة قناة الأهلي تعلن عن صفقات الفريق القادمة

أكدت شيما صابر مذيعة قناة "تايم سبورت"، والإعلامية السابقة بقناة النادي الأهلي، أن مسئولي القلعة الحمراء، حصلوا على توقيع محمود متولي وباهر المحمدي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال الفترة الماضية، من أجل الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقلبة، ولا يتبقى سوى موافقة مسئولي الدراويش، بعدما حصل اللاعبان على وعود بضمان المشاركة بشكل أساسي بجانب مبلغ مالي كبير، وأشارت إلى أن المفاوضات بين مسئولي الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org