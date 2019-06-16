الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ ص

كولومبيا

سقط المنتخب الأرجنتيني، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم راقصي التانجو أداءًا باهتًا في الشوط الأول، وبدت الخطورة أكبر من لاعبي كولومبيا، الذين قدموا مستوى جيد بقيادة جيمس رودريجيز، ورادميل فالكاو، لكن دفاع الأرجنتين كان في الموعد، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الأرجنتين نسبيا، لكن لاعبو كولومبيا واصلوا محاولاتهم لخطف هدف التقدم، والذي تحقق في الدقيقة 71 عن طريق روجير مارتينيز بتمريرة من جيمس رودريجيز، ويواصل بعدها ميسي ورفاقه سعيهم لإدراك التعادل لكن دون جدوى.وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق تمكن دوجان زاباتا من إضافة الهدف الثاني