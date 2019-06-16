ميسي عن الخسارة من كولومبيا: يجب أن نرفع رؤوسنا

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ ص

ميسي

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة ومنتخب راقصي التانجو، عن حزنه الشديد بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب بلاده، أمام نظيره الكولومبي، مؤكدًا أن فرص منتخب الأرجنتين في التأهل ما زالت قائمة، وأنه يجب الاستفادة من الهزيمة في المباراة الأولى والتفكير في اللقاءات القادمة. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.

وشدد ساحر البلوجرانا: "الهزيمة بالطبع مؤلمة وغير مقبولة لكن يجب أن نرفع رؤوسنا، ومواصلة العمل والتحرك استعدادا لمواجهة باراجواي المقبلة التي لا بديل فيها عن الفوز لأن التوقف عند نتيجة مباراة كولومبيا سيكون سلبيا".وواصل: "نحن مطالبون الآن بالتفكير في التاهل للدور التالي بداية من المباراة القادمة أمام