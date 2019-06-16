رياضة

مدرب الأرجنتين: أرضية الملعب لم تساعدنا أمام كولومبيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ ص
كولومبيا
كولومبيا
علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا الطرف الأفضل في المباراة، لكنهم تلقوا الهدف الأول في توقيت غير مثالي زاد من صعوبة اللقاء. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
وأضاف سكالوني في تصريحاته عقب اللقاء: "كنا نقدم الأداء الأفضل في الشوط الثاني، بعد إجراء بعض التغييرات، لكن التوفيق لم يحالفنا بتلقى شباكنا الهدف الأول، في الوقت الذي كنا نحاول فيه تسجيل هدف التقدم".وتابع مدرب راقصي التانجو: "كنا نواجه منافس جيد، ولن ألوم أحد، لكن يجب الإشارة إلى أن أرضية الملعب لم
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ميسي

ميسي عن الخسارة من كولومبيا: يجب أن نرفع رؤوسنا

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة ومنتخب راقصي التانجو، عن حزنه الشديد بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب بلاده، أمام نظيره الكولومبي، مؤكدًا أن فرص منتخب الأرجنتين في التأهل ما زالت قائمة، وأنه يجب الاستفادة من الهزيمة في المباراة الأولى والتفكير في اللقاءات القادمة. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
كولومبيا

الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا في كوبا أمريكا

سقط المنتخب الأرجنتيني، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم راقصي التانجو أداءًا باهتًا في الشوط الأول، وبدت الخطورة أكبر من لاعبي كولومبيا، الذين قدموا مستوى جيد بقيادة جيمس رودريجيز، ورادميل فالكاو، لكن دفاع الأرجنتين كان في الموعد، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.
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بوروندي: الأندية المصرية ستطلب لاعبينا بعد البطولة

يراهن أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، على لاعبي فريقه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وأوقعت القرعة منتخب بوروندي في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب كلا من: نيجيريا، وغينيا، ومدغشقر. وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «سعيدو براهينو هو أفضل لاعب في القائمة في رأيكم لانه يلعب في الدوري الانجليزي، لكننا نمتلك لاعبين آخرين يمكنهم تقديم كرة جيدة ليس سعيدو فقط».
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كولومبيا

الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا في كوبا أمريكا

سقط المنتخب الأرجنتيني، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم راقصي التانجو أداءًا باهتًا في الشوط الأول، وبدت الخطورة أكبر من لاعبي كولومبيا، الذين قدموا مستوى جيد بقيادة جيمس رودريجيز، ورادميل فالكاو، لكن دفاع الأرجنتين كان في الموعد، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.
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مدرب بوليفيا: الـ«VAR» أُحبطنا أمام البرازيل

قال مدرب منتخب بوليفيا، إدواردو فييجاس، عقب السقوط (3-0) أمام البرازيل، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، على ملعب مورومبي في ساو باولو، إن الفريق تحطم بعد تسجيل البرازيل الهدف الأول من ركلة جزاء، إثر لجوء الحكم لتقنية الفيديو (VAR)، وفي الشوط الثاني انطلقنا بشكل جيد، وكانت لنا أفضل محاولات للوصول لمرمى المنافس، لكننا اصطدمنا بكرة غير موفقة، كما أقر بأن الفريق البوليفي أُحبط عقب احتساب الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، ركلة جزاء، بعدما لمس المدافع أدريان خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي كوتينيو في تسجيلها (ق50).
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مهاجم البرازيل: التوتر أمام بوليفيا طبيعي

أكد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون أن منتخب "السيليساو" بدأ المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا أمام بوليفيا "بشيء من التوتر"، لكنه عاد للمسار الصحيح في الشوط الثاني، وسجل الثلاثية النظيفة التي فاز بها، وقال ريتشارليسون، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "في الشوط الأول كنا نلعب بشيء من التوتر، ولكن في الشوط الثاني عدنا للمسار الصحيح وسجلنا أهدافا. نحن سعداء بالنتيجة وعلينا أن نستريح الآن"، كما يرى ريتشارليسون أن التوتر "طبيعي"، ويرى أنه من الطبيعي أيضًا صافرات الاستهجان التي أطلقها الجمهور عندما كانت النتيجة (0-0).
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كوتينيو سعيد بالثنائية ويشكر فيرمينو لهذا السبب

أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي، وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني، وقال كوتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه باللعب الجماعي".
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