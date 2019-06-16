مدرب الأرجنتين: أرضية الملعب لم تساعدنا أمام كولومبيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ ص

كولومبيا

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا الطرف الأفضل في المباراة، لكنهم تلقوا الهدف الأول في توقيت غير مثالي زاد من صعوبة اللقاء. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.

وأضاف سكالوني في تصريحاته عقب اللقاء: "كنا نقدم الأداء الأفضل في الشوط الثاني، بعد إجراء بعض التغييرات، لكن التوفيق لم يحالفنا بتلقى شباكنا الهدف الأول، في الوقت الذي كنا نحاول فيه تسجيل هدف التقدم".وتابع مدرب راقصي التانجو: "كنا نواجه منافس جيد، ولن ألوم أحد، لكن يجب الإشارة إلى أن أرضية الملعب لم