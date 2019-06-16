سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

في صنعاء.. تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة للحوثيين

تحرير:التحرير ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ ص
الحوثيون
الحوثيون
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن استهداف إحدى الأهداف العسكرية المشروعة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية بالعاصمة صنعاء. وأكد التحالف العربي في بيان أنه جرى تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل ميليشيات الحوثي ضمن الأهداف المستهدفة. وشدد التحالف العربي على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، وذلك بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
وأشارت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها
اقرأ المزيد
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: لا نريد حربا.. وسنتعامل مع التهديدات

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها. وأضاف محمد بن سلمان لـ"الشرق الأوسط": المملكة لا تريد حربا في المنطقة... لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية. وأعلن رئيس تحرير "الشرق الأوسط" غسان شربل اليوم، أن الصحيفة ستنشر يوم الأحد حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قال فيها: "غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
صاروخ-ايراني

السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء أبها

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا، مساء السبت، في سماء أبها جنوب غرب المملكة، بحسب "العربية. نت". وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم".
المجلس العسكري السوداني

«العسكري السوداني» يعلن نتيجة التحقيق في فض الاعتصام

أعلنت لجنة التحقيق التابعة للمجلس العسكري في السودان، والمكلفة بتقصي الحقائق بشأن أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ضلوع ضباط غير مكلفين في الأحداث. ونفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إصدراه أوامر بفض الاعتصام بالقوة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة مفادها بأن المجلس أمر بفض الاعتصام بالقوة. وقال متحدث باسم لجنة التحقيق إن اللجنة خلصت إلى ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة، وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء ساحة الاعتصام دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنظيف منطقة كولومبيا.
غزة (2)

وسط مطالبات إسرائيلية| هل ستشهد غزة حربا برية قريبا؟

"كل شيء متعلق بخيط رفيع، في أية لحظة من الممكن أن ينفجر الوضع بشكل كبير"، جملة أطلقها ضابط إسرائيلي عن توقعاته للأوضاع المقبلة في قطاع غزة، إذ أشارت تقديراته إلى أن الأوضاع في القطاع قابلة للاشتعال أكثر من أي وقت مضى. ويبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجه إلى تقديم توصية للمستوى السياسي في إسرائيل بتبني سياسات أكثر عدوانية تجاه قطاع غزة، وسط تحذيرات من جيش الاحتلال بتفجر الأوضاع مع تصاعد الاحتجاجات وقيام المتظاهرين الفلسطينيين بإطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، والتي أصبحت صداعا في رأس الاحتلال مع فشله في وقفها.
اقرأ المزيد من الأخبار
صاروخ-ايراني

السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء أبها

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا، مساء السبت، في سماء أبها جنوب غرب المملكة، بحسب "العربية. نت". وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم".
غارة لمقاتلات التحالف - أرشيفية

تحالف دعم الشرعية يقصف أهدافا حوثية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أنه قصف أهدافا عسكرية نوعية في صنعاء، موضحا أن تلك الأهداف تتضمن منظومات دفاع جوي. وبحسب ما أوردته قناة «العربية»، فإن التحالف أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أن يطالهم أى سوء. وناشد تحالف دعم الشرعية المدنيين بعدم الاقتراب من تلك المواقع المستهدفة في العاصمة اليمنية، صنعاء، خشية تعرض أحدهم لأى ضرر.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: عقوبات أمريكية على سوريين ولطمة لأردوغان

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات، أبرزها توقف العصيان المدني في السودان والعقوبات الأمريكية على تركيا، بالإضافة إلى تناول الشأن اليمني، وغيرها من القضايا. سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على تعليق العصيان المدني في السودان، ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، ابتداءً من نهاية أمس، مع استمرار الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة. وأشاد بيان لتجمع المهنيين السودانيين بمشاركة الشعب السوداني في الإضراب وتوحده حول مطلبه بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: انفراج محدود بالسودان والحوثي يلغم مساجد

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، حيث تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الأوضاع في السودان والعصيان المدني الذي ستشهده اليوم، كما أبرزت المزاعم الأمريكية حول حق إسرائيل في ضم جزء من الضفة. في صدارة صفحاتها تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن السوداني تحت عنوان "الخرطوم تتأهب لعصيان مدني مفتوح"، وكشفت أن قوى الحرية والتغيير السودانية، ألقت بورقتها الأخيرة، في معركتها ضد المجلس العسكري الحاكم، بإعلان سريان العصيان المدني والإضراب السياسي "المفتوح"، ابتداء من اليوم، واستمراره حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org