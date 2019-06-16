جريمة

خوفًا من فقدان والده.. انتحار طبيب في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ ص
انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
ليس أغلى على الإنسان من الوالدين، فهما بمثابة الأمان لكل إنسان يولد حتى يكبر ومهما بلغ من العمر فلا يوجد أغلى عليه منهم ولا يتحمل أي إنسان فقدانهما، إلا أن فكرة فقدان والد طبيب فى مقتبل العمر تسببت له فى اكتئاب وتحول إلى يأس تسبب معه أن يصل للاكتئاب التى توصل الإنسان للموت فى كثير من الأحيان، وهو ما ينطبق على حالة طبيب شاب أقدم على الانتحار قفزًا من أعلى عقار بجوار كنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر، شرق الإسكندرية، وذلك خوفًا من فقدان والده المصاب بمرض خطير.
بدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بانتحار شاب بجوار كنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر.على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول المنتزه إلى موقع الحادث ومعاينة أثار الحادث وتبين أن الجثة لشاب يشار إلى أنه طبيب
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«تحرش وقتل وحفرة».. مأساة فتاة ضحية شهوة الأب والأخ

لم تستفق القرية البسيطة من فعلة الأب الطائش منذ 7 سنوات عندما تحرش بابنته القاصر في واقعة بعيدة كل البعد عما تنادي به الأديان السماوية ومظاهر الرجولة وعادات وتقاليد أهل الجنوب، بل والإنسانية جمعاء، حتى كانوا على موعد مع واقعة أشد قسوة من تلك التي زُج بالأب على أثرها خلف القضبان، فقد شاب أتم عقده الثاني من العمر عقله، انساق وراء وساوس الشيطان لإشباع نزواته الشيطانية، خُيل له أن الفريسة سهلة المنال غير عابئ برباط الدم والأخوة الواصل بينهما فأقدم على ممارسة الجنس مع شقيقته.
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تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الشرقية

أصيب خمسة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، بحالات اشتباه في تسمم، اليوم السبت؛ نتيجة تناولهم جميعًا وجبة طعام داخل منزلهم في قرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «أولاد صقر» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأفادت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على المصابين أنهم تناولوا طعامًا غير طازج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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حداد يحبس والده العجوز بـ«وصل أمانة» في الشرقية

فعلة شنعاء وأمر مُشين في جبين الإنسانية ذلك الذي أقدمَ عليه «السيد» الحداد ابن الأربعين ربيعًا، والذي فاق كل معاني الجحود وعقوق الوالدين، حتى إن فعلته باتت مضربًا للأمثال واستنكارًا وتذكيرًا بعلامة كما لو كانت تسبق قيام الساعة؛ فهو الابن الكبير الذي لم يتورّع في الزج بوالده إلى غياهب السجن خلف القضبان الحديدية، لا لشيء إلا طمعًا في أموال استعان في سبيلها بتوقيع والده على أحد إيصالات الأمانة وقدّمه للمحكمة لينال عنه صاحبه حُكمًا بالسن واجب النفاذ.
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القضاء يحسم مصير سعد الصغير بتهمة التهرب الضريبي

بعد مرور شهرين على الحكم بحبس الفنان سعد الصغير سنة، وكفالة 5 آلاف جينه، عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، أيدت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي الحكم السابق، وذلك بعد تأجيل الدعوى لجلسة اليوم السبت للسداد، وتضمن القرار الذي أصدره رئيس المحكمة المستشار كمال مسعود حبس المطرب لمدة سنة، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و197 ألفا و320 جنيهًا مستحقة لمصلحة الضرائب.
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غرق

رفضت زوجته العودة للمنزل..فألقى نفسه في البحر منتحرا

انتحر "شيف" في العقد الخامس من العمر بإلقاء نفسه في مياه البحر بأحد شواطئ منطقة الرمل، شرق الإسكندرية، فيما قررت أسرته أنه يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب انفصاله عن زوجته وإقامتها لدى أسرتها، ورفضها العودة للمنزل مرة أخرى. كان اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بنزول شخص إلى مياه البحر بشاطئ جليم، شرقًا، واختفائه، انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول إلى محل البلاغ.
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وفاة أمين شرطة أطلق النار على نفسه في الإسكندرية

طلبت نيابة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سرعة تحريات إدارة البحث الجنائى حول واقعة انتحار أمين شرطة بسلاحه الميري أثناء تواجده بخدمته، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى والتحفظ على سلاحه الميري المستخدم فى الحادث وإرساله إلى الطب الشرعي لمطابقة الذخائر بالطلق النارى المستخرج من جثة المتوفى، وسؤال شهود العيان عن الواقعة. كان مدير أمن ميناء الإسكندرية تلقى إخطارًا من الخدمة الأمنية يفيد قيام آمين شرطة بإطلاق النار على نفسه مستخدمًا سلاحه الميري وتوفي في الحال.
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انتحار عاطل بسبب ضيق الحال والمخدرات في الإسكندرية

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انتحار عروسة بعد مدفع الإفطار في الإسكندرية

طلب المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة في الإسكندرية، اليوم الأحد، سرعة تحريات المباحث بشأن إقدام عروسة على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة شقة والدتها بالطابق الثالث، بعد مرور أيام من زواجها أثر حدوث مشاجرة مع زوجها، لرفضه شراء ملابس العيد لها، كما طلب سؤال شهود الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة. تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع عروسة في شهر العسل بعد إلقاء نفسها من شرفة شقة والدتها.
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