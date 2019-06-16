حدث في مثل هذا اليوم.. اختراع أول جهاز لتسجيل الصوت

تحرير:التحرير ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ ص

تسجيل الصوت - أرشيفية

في مثل هذا اليوم 16 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1830: بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر. في عام 1888: توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت / فونوغراف. في عام 1904: اغتيال حاكم فنلندا العام نيكولاي بوبريكوف على يد مساعد أمين الصندوق أويجن شاومان. في عام 1933: عقد أول مؤتمر دوري لجماعة الإخوان المسلمون التي أسسها حسن البنا في مارس 1928.

في عام 2012: بدء عملية التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية والتي تنافس فيها مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.في عام 2014: سائق فورمولا 1 مايكل شوماخر يستيقظ من غيبوبته بعد حوالي أربعة أشهرٍ من إصابةٍ بالرأس خلال مُمارسته لرياضة التزلج.في عام 1926: ولدت فتحية شاهين،