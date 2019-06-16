«اقتحام الحدود وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الأحد
المحكمة العسكرية تنظر محاكمة 43 متهما محبوسًا واثنين هاربين، يترأسهم ليبي الجنسية؛ لاتهامهم بتدبير حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين
تحرير:سماح عوض الله
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ ص
محاكمة مرسي- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية".
وشمل حكم الإعدام نائب مرشد الإخوان رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، وتضمن الحكم معاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم.
أموال سعاد الخولي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد
وشمل حكم الإعدام نائب مرشد الإخوان رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، وتضمن الحكم معاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم.
أموال سعاد الخولي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن وجوزيف إدوارد زكي، وأمانة سر محمد الجمل ومحمد خميس، تظلم سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، على قرار النائب العام بمنعها من التصرف في أموالها، لاتهامها في قضية رشوة بـ10 ملايين جنيه.
الجنايات تتنحى عن محاكمة «الخولي» في «غسيل الأموال»
وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أصدر قرارا برقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة، والصادر فى 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف فى أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
وكانت التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن تقاضي نائب المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه، من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.
كتائب حلوان
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.
ترجع وقائع القضية إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما تولى المتهمون مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب إحدى الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
كمين الواحات
تستكمل المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 متهمًا محبوسا واثنين هاربين فى حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت 43 متهما محبوسا على ذمة القضية واثنين هاربين، إلى القضاء العسكرى، يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبى الجنسية) فى قضية اتهامه بالاشتراك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية التى وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتى راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.