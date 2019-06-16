«اقتحام الحدود وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الأحد

المحكمة العسكرية تنظر محاكمة 43 متهما محبوسًا واثنين هاربين، يترأسهم ليبي الجنسية؛ لاتهامهم بتدبير حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين

تحرير:سماح عوض الله ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ ص

محاكمة مرسي- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية".

وشمل حكم الإعدام نائب مرشد الإخوان رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، وتضمن الحكم معاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم. أموال سعاد الخولي تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد