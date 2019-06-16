اليوم الظهور القطري الأول بكوبا أمريكا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص

قطر

تتواصل اليوم الأحد مباريات النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك عندما تخوض قطر أول مباراة في تاريخها بتلك البطولة عندما تواجه باراجواي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي انطلقت فجر اليوم بخسارة الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وسبق أن تواجه المنتخبان في 3 مباريات سابقة جميعها ودية، وحققت قطر الانتصار في آخر لقاء في عام 2009، وتواجها مرتين في عام 1986، وحينها تعادلا في لقاء وحققت باراجواي الانتصار في اللقاء الآخر.

وسبق أن توجت باراجواي بلقب البطولة مرتين من قبل عامي 1953 و1979، وودعت النسخة الأخيرة عام 2016 من دور المجموعات، وحلت في المركز الرابع في آخر نسخة استضافتها البرازيل عام 1989. أما المباراة الثانية اليوم فستجمع بين أوروجواي والإكوادور في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب مينيرو ضمن مباريات الجولة الأولى