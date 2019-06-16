رياضة

اليوم الظهور القطري الأول بكوبا أمريكا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص
قطر
قطر
تتواصل اليوم الأحد مباريات النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك عندما تخوض قطر أول مباراة في تاريخها بتلك البطولة عندما تواجه باراجواي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي انطلقت فجر اليوم بخسارة الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وسبق أن تواجه المنتخبان في 3 مباريات سابقة جميعها ودية، وحققت قطر الانتصار في آخر لقاء في عام 2009، وتواجها مرتين في عام 1986، وحينها تعادلا في لقاء وحققت باراجواي الانتصار في اللقاء الآخر.
وسبق أن توجت باراجواي بلقب البطولة مرتين من قبل عامي 1953 و1979، وودعت النسخة الأخيرة عام 2016 من دور المجموعات، وحلت في المركز الرابع في آخر نسخة استضافتها البرازيل عام 1989. أما المباراة الثانية اليوم فستجمع بين أوروجواي والإكوادور في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب مينيرو ضمن مباريات الجولة الأولى
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محمد-صلاح (5)

حلم البريميرليج يدفع صلاح لرفض عرض ريال مدريد

رفض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الرحيل عن ليفربول، على الرغم من استعداد كل من يوفنتوس وريال مدريد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدماته، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى تفكير صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد أو العودة إلى إيطاليا من جديد بعدما لعب في السابق في صفوف روما، إلا أنه لم يعد متحمسًا لتلك الفكرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى بطل في ملعب الأنفيلد، إذ يرى أن ذلك ليس الوقت المناسب للرحيل.
سموحة

سموحة يرفض العرض الأوروبي لاحتراف نجم الفريق

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عروض الاحتراف لنجم فريقه حسام حسن، في أحد الدوريات الأوروبية، ورحيله في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وقال رئيس النادي السكندري، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «رفضنا عرضا لاحتراف المهاجم حسام حسن في بلجيكا»، وكان فرج عامر قال في تصريحات سابقة: «من الصعب جدا أن نرى فريق سموحة في الموسم المقبل بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى داخليا وخارجيا في شرائه».
منتخب-مصر‎

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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كولومبيا

مدرب الأرجنتين: أرضية الملعب لم تساعدنا أمام كولومبيا

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا الطرف الأفضل في المباراة، لكنهم تلقوا الهدف الأول في توقيت غير مثالي زاد من صعوبة اللقاء. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
ميسي

ميسي عن الخسارة من كولومبيا: يجب أن نرفع رؤوسنا

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة ومنتخب راقصي التانجو، عن حزنه الشديد بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب بلاده، أمام نظيره الكولومبي، مؤكدًا أن فرص منتخب الأرجنتين في التأهل ما زالت قائمة، وأنه يجب الاستفادة من الهزيمة في المباراة الأولى والتفكير في اللقاءات القادمة. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
كولومبيا

الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا في كوبا أمريكا

سقط المنتخب الأرجنتيني، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم راقصي التانجو أداءًا باهتًا في الشوط الأول، وبدت الخطورة أكبر من لاعبي كولومبيا، الذين قدموا مستوى جيد بقيادة جيمس رودريجيز، ورادميل فالكاو، لكن دفاع الأرجنتين كان في الموعد، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.
ميسى-سواريز

سواريز: ميسي يتأثر بالانتقادات الكاذبة

اتهم ميسي كثيرًا على مدار السنوات الماضية بتدخله في القرارات التي يتخذها كل من برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليخرج زميله في البارسا ومهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز، وينفي تلك الادعاءات التي يرى أنها تؤلم زملاءه في برشلونة كثيرًا، وقال سواريز بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رأيت الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عن ميسي وأنه يرغب في وجود هذا اللاعب ولا يرغب في مشاركة آخر، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يتحدث في أي شيء من هذا القبيل، لا أعرف من أين أتوا بتلك الادعاءات!".
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