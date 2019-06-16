أسعار الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2019

تحرير:أسماء فتحى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1350 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:عيار 21: 630 جنيهًا.عيار 24: 718 جنيهًا.عيار 18: 539 جنيهًا.عيار 14: 417 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5032 جنيها.سعر الأوقية: 1341 دولارًا.اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم السبت 15 يونيو 2019وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار