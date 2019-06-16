أسعار الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2019
تحرير:أسماء فتحى
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
الذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1350 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:عيار 21: 630 جنيهًا.عيار 24: 718 جنيهًا.عيار 18: 539 جنيهًا.عيار 14: 417 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5032 جنيها.سعر الأوقية: 1341 دولارًا.اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم السبت 15 يونيو 2019وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:
عيار 21: 630 جنيهًا.
عيار 24: 718 جنيهًا.
عيار 18: 539 جنيهًا.
عيار 14: 417 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5032 جنيها.
سعر الأوقية: 1341 دولارًا.
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وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، بزيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.