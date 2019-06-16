جريمة

3 تصادمات على طريقي السويس والفيوم الصحراويين

تحرير:سماح عوض الله ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
استقبلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين بالقاهرة والجيزة، ووقع الحادث الأول فى نطاق محافظة القاهرة، على طريق السويس الصحراوى، إذ صدمت سيارة أجرة مواطنًا في أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته وتعطل حركة المرور على الطريق، وتم نقل المصاب للمستشفى والتدخل بأوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث بعد ضبط قائدها، فيما شهد طريق الفيوم الصحراوى، تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة قائديهما، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتدخلت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتسيير حركة السيارات.
وفى سياق حوادث الطرق أصيب 7 مواطنين جراء انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الكعابي الجديدة بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، في اتجاه الفيوم، ونقلوا جميعا إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج. تبين من فحص الحادث الذى وقع بنطاق مديرية أمن الفيوم، انقلاب السيارة رقم 42110 ميكروباص أجرة الفيوم، قيادة "محمد.ش"
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المتهم-بالتزوير

«ماركات مزورة».. مداهمة مطبعتين بعابدين والموسكي

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، فى الإيقاع بمالكي مطبعتين دون تراخيص، يستغلها صاحباها فى تقليد المطبوعات والعلامات التجارية "الماركات" بدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك يقصد استخدامها على منتجات مغشوشة بنفس شعار المنتجات المتعارف عليها، وهو ما يضر بالصحة العامة للمواطنين علاوة على إدخال الغش والتدليس عليهم، وضبطت قوات الأمن داخل المطبعة الأولى 18 صف ورق كارتون مدونا عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة كما ضبطت كميات هائلة من مطبوعات مماثلة بالمطبعة الثانية بمنطقة الموسكي.
ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية

مقتل عاطل وضبط آخرين في معركة بالرصاص مع الشرطة

«مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، سلاح أبيض، آداب عامة»، كوكتيل جرائم اقترفه تشكيل عصابي اعتاد نشر الرعب والخوف بين الأهالي، وارتكاب كل جرائم السرقات والترويع، حتى بات إجرامهم تحديًا أمام أجهزة الأمن بالدقهلية، التي لاحقت التشكيل الإجرامي ورصدت خطوط هروب عناصره، حتى تمكنت أمس من مداهمة وكرهم، وألقت القبض على 3 متهمين، فيما قُتل آخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات المداهمة، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وباشرت النيابة التحقيقات.
جثة طفل - أرشيفية

«ذئب الفلامنكو»| إحالة طفل اغتصب جاره وقتله للجنايات

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة طفل في السادسة عشرة من عمره، يعمل حدادًا مُسلحا، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل طفل "جاره" يبلغ من العمر خمسة أعوام، وذلك بعدما اعتدى عليه جنسيا في حديقة موالح بقرية «المحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث استدرج الصغير بواسطة «كيس فلامنكو» قبل أن يقدم على جريمته.
اغتصاب (2)

بعد بلاغها.. حبس شاب هتك عرض شقيقته في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، مدير النيابة العامة، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس شاب، في نهاية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ورود بلاغ باتهامه بهتك عرض شقيقته الطفلة، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تجرد من آدميته وأقدمَّ على فعلته الشنعاء بأن عاشرها جنسيًا داخل منزلهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.
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مرور

ثاني أيام العيد.. شوراع القاهرة والجيزة خالية ولا حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
سيولة-مرورية -

إصابة 6 مواطنين فى حادثين بالطريق الإقليمي والسلام

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، باستثناء تكدسات مرورية على الطريق الدائرى الإقليمي بسبب انقلاب سيارة أجرة، تجاوز قائدها السرعات المقررة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، كما شهدت منطقة السلام تعطلا فى حركة المرور بسبب حادث مروري، صدمت خلاله سيارة مواطن أثناء محاولته عبور الطريق، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتحرير محضري إثبات حالة بالواقعتين لإحالة كل منهما إلى النيابة المختصة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
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الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
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مصرع مواطن وإصابة 9 في حادثين مروريين بالجيزة

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 9 آخرون فى حادثين مروريين منفصلين بالجيزة، الأول شهد انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى بالجيزة، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وفى الحادث الثاني تصادمت سيارتان (أجرة) فى نطاق مركز أوسيم بالجيزة، ما تسبب فى إصابة شخصين وتوقف حركة المرور، وانتقل رجال المرور إلى مكاني الحادثين لتسيير حركة السيارات، والأوناش لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.
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