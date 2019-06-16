3 تصادمات على طريقي السويس والفيوم الصحراويين

تحرير:سماح عوض الله ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص

تصادم - أرشيفية

استقبلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين بالقاهرة والجيزة، ووقع الحادث الأول فى نطاق محافظة القاهرة، على طريق السويس الصحراوى، إذ صدمت سيارة أجرة مواطنًا في أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته وتعطل حركة المرور على الطريق، وتم نقل المصاب للمستشفى والتدخل بأوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث بعد ضبط قائدها، فيما شهد طريق الفيوم الصحراوى، تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة قائديهما، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتدخلت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتسيير حركة السيارات.

وفى سياق حوادث الطرق أصيب 7 مواطنين جراء انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الكعابي الجديدة بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، في اتجاه الفيوم، ونقلوا جميعا إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج. تبين من فحص الحادث الذى وقع بنطاق مديرية أمن الفيوم، انقلاب السيارة رقم 42110 ميكروباص أجرة الفيوم، قيادة "محمد.ش"