سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019 في البنوك

تحرير:أسماء فتحى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.78 جنيه للبيع، و16.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول والبنك الأهلي الكويتي وبنك بلوم وبنك الاستثمار العربي وبنك إتش إس بي سي نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني نحو 16.79 جنيه