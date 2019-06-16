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سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019 في البنوك

تحرير:أسماء فتحى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
الدولار
الدولار
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.78 جنيه للبيع، و16.68 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوك  سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول والبنك الأهلي الكويتي وبنك بلوم وبنك الاستثمار العربي وبنك إتش إس بي سي نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني نحو 16.79 جنيه
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البنك-المركزى

صندوق النقد يعلق على مشروع قانون البنك المركزي

أكد صندوق النقد الدولي على أهمية قانون البنك المركزي الجديد فى تعزيز دور البنك من ناحية الإشراف والتدخل المبكر وقت الأزمات، موضحا أن مشروع القانون يهدف للتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتلبية احتياجات البنك، وتوقع الصندوق، فى بيان، موافقة البرلمان على مشروع القانون الذى يتضمن تعزيز الاستقلال التشغيلى للبنك المركزى، وتحديد استقرار الأسعار كهدف رئيسى للسياسة النقدية، والحد من التمويل النقدى للعجز، وتوضيح شروط تعيين مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين.
المؤتمر-الثالث-لمستقبل-مراكز-البيانات ‎

3 مليارات جنيه استثمارات في مراكز البيانات العملاقة

أكد الخبراء المشاركون في المؤتمر الثالث لمستقبل مراكز البيانات The future of Data Centers الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أهمية صناعة مراكز البيانات بوصفها ركيزة أساسية في التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، وأن صناعة مراكز البيانات ستساهم في تعزيز حضور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره في بناء الاقتصاد، خاصة أن هناك مشروعات قائمة في الوقت الحالي تقدّر استثماراتها المبدئية بأكثر من 3 مليارات جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات الخاصة.
ليمون

الليمون ينخفض بسوق الجملة والتجزئة اليوم

شهدت أسعار الليمون انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1350 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الديون الخارجية (2)

بعد تراجعه| هل تخفض المالية سعر الدولار في الموازنة؟

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 115 قرشا، فيما ارتفعت العملة المحلية بأكثر من 5.7% أمام العملات الأجنبية. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية، فإنه تم تحديد سعره في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، بأكثر من سعره الحالي بنحو 66 قرشا، وهو الأمر الذي يسهم في ضرورة القيام بتغيير السعر في الموازنة ليتماشى مع سعره في البنوك.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل 16.80 جنيه

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها خلال التعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، إذ تراجع الدولار منذ بداية العام الجاري أكثر 100 قرش، وذلك وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 3 قروش، ليسجل 16.80 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين ليسجل 16.79 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع.
الريال-والدولار

انخفاض كبير في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل كبير أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض بحوالي من 3 إلى 7 قروش مرة واحدة. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 7 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.92 جنيه للبيع، و16.82 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يتراجع للمرة الثانية خلال 24 ساعة

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك في مصر للمرة الثانية، حيث تراجع ما بين 7 و8 قروش، بعد أن شهد هدوءً مؤقتا، أمس الثلاثاء، بعد موجة تراجعات خلال الأيام الماضية، وتراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 89 قرشا وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 5 قروش، بعد أن تراجع قرشين في بداية التعاملات، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات قرش، ليسجل 16.88جنيه للشراء و16.98جنيه للبيع.
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