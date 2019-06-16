صحف عربية: السعودية لا تريد حربا وانتفاضة في إيران

الصحف تناولت طلب جيش الاحتلال ضوءًا أخضر من حكومة بنيامين نتنياهو لقصف قطاع غزة المحاصر، بعدما حذر من أن الوضع في غزة يتطلب تغييرا في السياسة المتبعة مع حركة حماس

تحرير:وفاء بسيوني ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

صحف عربية

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تأكيد المملكة العربية السعودية أنها لا تريد اندلاع أي حرب، واستعرضت الصحف تطورات الصراعات في الشرق الأوسط وفي مقدمتها سوريا واليمن، كما تناولت الأوضاع في السودان. صحيفة "البيان" تناولت في افتتاحيتها تشديد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، على أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها في المملكة "تؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم" من سلوك النظام الإيراني.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" تأكيد ولي العهد أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة، غير أنه قال "إننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية". كما أكد أن "المشكلة في طهران وليست في أي مكان آخر"، مشيرا إلى أن "إيران هي الطرف الذي يصعّد دائما في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات