صحف عربية: السعودية لا تريد حربا وانتفاضة في إيران

الصحف تناولت طلب جيش الاحتلال ضوءًا أخضر من حكومة بنيامين نتنياهو لقصف قطاع غزة المحاصر، بعدما حذر من أن الوضع في غزة يتطلب تغييرا في السياسة المتبعة مع حركة حماس
أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تأكيد المملكة العربية السعودية أنها لا تريد اندلاع أي حرب، واستعرضت الصحف تطورات الصراعات في الشرق الأوسط وفي مقدمتها سوريا واليمن، كما تناولت الأوضاع في السودان.
صحيفة "البيان" تناولت في افتتاحيتها تشديد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، على أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها في المملكة "تؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم" من سلوك النظام الإيراني.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" تأكيد ولي العهد أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة، غير أنه قال "إننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية".
كما أكد أن "المشكلة في طهران وليست في أي مكان آخر"، مشيرا إلى أن "إيران هي الطرف الذي يصعّد دائما في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" تأكيد ولي العهد أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة، غير أنه قال "إننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية".
كما أكد أن "المشكلة في طهران وليست في أي مكان آخر"، مشيرا إلى أن "إيران هي الطرف الذي يصعّد دائما في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة".
وأشار ابن سلمان إلى أن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفا في طهران وقام في أثناء وجوده بالرد عمليا على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين، إحداهما عائدة لليابان، كما قام عبر ميليشياته بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونياته التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.
وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني وتحت عنوان "الجيش الإسرائيلي يطلب ضوءًا أخضر للقتل في غزة"، كشفت صحيفة "الخليج" عن أن جيش الاحتلال طلب ضوءًا أخضر من حكومة بنيامين نتنياهو لقصف قطاع غزة المحاصر، بعدما حذر من أن الوضع في غزة يتطلب تغييرا في السياسة المتبعة مع حركة "حماس".
وأكد جيش الاحتلال: "إننا على وشك تنفيذ نشاطات واسعة في غزة"، وأوصى باتباع تعامل أكثر صرامة مع القطاع.
بينما تناولت "الشرق الأوسط" تبادل إسرائيل وحركة "حماس" رسائل تؤكد التهدئة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. وكشفت المصادر عن أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أبلغ نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، بأن حركته لا تعرف من الذي أطلق الصاروخين الأخيرين تجاه إسرائيل، مؤكدا أن الجهات الأمنية التابعة لحركته تجري تحقيقات معمقة لمعرفة الجهة التي تقف خلف ذلك من أجل محاسبتها.
وأكد هنية لملادينوف أن حركة «حماس» لم تطلق الصاروخين، وأنها معنية باستمرار التهدئة المبرمة مع إسرائيل.
وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت "البيان" تحت عنوان "غريفيث يجعل مهمة الأمم المتحدة معقدة في اليمن"، أن المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، ذهب في إجازة طويلة مع اعتراض الحكومة الشرعية على تجاوزاته، ولا يظهر في الأفق، ما يشير إلى أنه سيظهر قبل تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة نهاية الشهر الجاري، وسط تعقيدات وتلاعب من الميليشيا، ما يجعل من مهمة الأمم المتحدة صعبة ومعقدة، فبعد مرور ستة أشهر على تفويض مجلس الأمن الدولي بتشكيل فريق مراقبة دولي لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن انسحاب الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة، ترفض ميليشيا إيران حتى اليوم منح أكثر من نصف المراقبين الدوليين تأشيرات دخول مناطق سيطرتها.
وأفادت صحيفة "الاتحاد" أن التحالف العربي أعلن أنه استهدف أهدافا عسكرية نوعية في صنعاء شملت منظومات دفاع جوي تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، مؤكدا أن تدمير الأهداف يحقق الأمن الإقليمي والدولي. جاء هذا بينما تواصلت في مديرية "قعطبة" بمحافظة الضالع المعارك بين قوات الشرعية اليمنية والميليشيات.
وشهد عدد من الجبهات في الضالع فرارا جماعيا لعناصر الميليشيات عقب تصاعد الخلافات بين قياداتها الميدانية، جراء الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها على يد الشرعية، ودفعت الميليشيات بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى أطراف مديرية "التحيتا" جنوب الحديدة، تمهيدا لشن هجوم كبير.
وتحت عنوان "حرب استنزاف ضد قوات النظام شمال غرب سوريا"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن قوات النظام السوري تواجه "حرب استنزاف" شمال غربي سوريا الذي شهد أمس تصعيدا واسعا في حدة المواجهات مع فصائل المعارضة.
وتحت غطاء جوي كثيف، سيطرت قوات النظام على قريتي تل ملح والجبين الواقعتين في منطقة إستراتيجية، لكن لم تمر ساعات حتى شنت الفصائل هجوما معاكسا واستطاعت استرجاع كل ما كانت قد خسرته صباحا. وأسفرت معارك أمس عن مقتل 26 من قوات النظام.
وأوضحت "الاتحاد" أن 35 شخصا بينهم 26 من قوات النظام السوري أو من الموالين له قتلوا في قصف جوي روسي سوري واشتباكات تدور منذ فجر السبت، مع فصائل معارضة في ريف حماة الشمالي في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تناولت صحيفة "عكاظ" انتفاض مدن إيرانية عدة، أمس السبت، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وردت قوات أمن النظام بعنف على المتظاهرين الذين خرجوا مرددين شعارات ضد ولاية الفقيه.
وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مظاهرة حاشدة في مدينة كازرون، التابعة لمحافظة فارس، جنوب إيران، تُظهر هجوم عناصر الشرطة على المحتجين وضرب بعضهم بالهراوات وسط اشتباكات.
وبدأت المظاهرات بعد إعلان أصحاب المحلات في بازار المدينة عن إضراب عام، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وضعف قدرة الناس على شراء السلع الأساسية.
وقال ناشطون إن قوات الأمن اعتقلت 3 من الشباب المحتجين وسط هتافات من قبل المتظاهرين بإطلاق سراحهم.