الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. لطيف ليلا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء، وفيما يتعلق بالبحر المتوسط، فيكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ويتوقع أن يكون البحر الأحمر في حالة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 24 33 شبين الكوم 23 33طنطا 22 30دمنهور 23 29الإسكندرية 23 28بلطيم 23 29مطروح 22 29السلوم 22 30سيوة 22 38بورسعيد 23