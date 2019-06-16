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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. لطيف ليلا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
الطقس
الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء، وفيما يتعلق بالبحر المتوسط، فيكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
ويتوقع أن يكون البحر الأحمر في حالة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 24 33 شبين الكوم 23 33طنطا 22 30دمنهور 23 29الإسكندرية 23 28بلطيم 23 29مطروح 22 29السلوم 22 30سيوة 22 38بورسعيد 23
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تقديم-فى مكتب-التنسيق (4)

لطلاب الثانوية العامة.. إعلان موعد اختبار القدرات بالجامعات

أيام وينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الطلاب لتتويج جهودهم بالانتقال إلى المرحلة الجامعية، لتحقيق حلم الانضمام للكلية التي ستحدد مسار مستقبلهم، وبعض هذه الكليات يشترط بجانب المجموع، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وهنا بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في خوض الاختبارات، إذ أعلنت أن مكتب التنسيق سوف يستهل أعماله للعام الجاري عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
تسجيل الصوت

حدث في مثل هذا اليوم.. اختراع أول جهاز لتسجيل الصوت

في مثل هذا اليوم 16 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1830: بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر. في عام 1888: توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت / فونوغراف. في عام 1904: اغتيال حاكم فنلندا العام نيكولاي بوبريكوف على يد مساعد أمين الصندوق أويجن شاومان. في عام 1933: عقد أول مؤتمر دوري لجماعة الإخوان المسلمون التي أسسها حسن البنا في مارس 1928.
مترو الخط الثاني

تعديل مواعيد «المترو» خلال بطولة الأمم الإفريقية

تزامنًا مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، يوم 21 يونيو الجاري، أعلن المهندس علي فضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، مد تشغيل الخطوط الثلاثة ساعة إضافية حتى 19 يوليو المقبل وهو نهاية البطولة. وقال رئيس هيئة المترو في تصريح لـ"التحرير"، إن التشغيل الجديد الخاص بالبطولة يبدأ في الخامسة والنصف صباحًا، وينتهي في الثانية بعد منتصف الليل، مؤكدًا المترو على استعداد لنقل جميع المشجعين إلى المحطات القريبة من الملاعب. وافتتحت وزارة النقل اليوم، محطات جديدة في الخط الثالث للمترو، الذي يُقدم خدمة مميزة للراكب، لا تقل عن خدمات المترو في الدول المتقدمة.
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التعليم: احتساب إجابتين صحيحتين في امتحان الإنجليزي

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التريية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إحدى قطاعات الكنترولات الأربعة حدث بها مشكلة في أثناء تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية بشأن إجابة جزئية في سؤال الاختيار من متعدد، وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ«التحرير»، مساء السبت، أنه بسبب هذه المشكلة تم إصدار قرار باحتساب الإجابتين «will win وare going to win»، في امتحان اللغة الإنجليزية الأولى للطلاب، صحيحتين بعد أن أثارت جدلا بين المصححين بشأن إجابتها.
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طقس (1)

سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس

أمطار وعاصفة..توقعات الأرصاد لطقس الـ72 ساعة المقبلة

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الساعات المقبلة، إذ قال إن اليوم يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط نسبي للرياح مقارنة بيومي الخميس والأربعاء الماضي، ما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة. وأضاف "شاهين"، في مداخلة لبرنامج «صباح الخير يا مصر» على "القناة الأولى"، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم وغدًا وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وتصل درجات الحرارة إلى 35 درجة.
طقس

«لطيف حار شديد الحرارة».. تعرف على طقس 27 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.
طقس (1)

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.. واضطراب الملاحة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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