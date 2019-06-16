هوملز يدخل في مفاوضات للعودة إلى دورتموند

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

بايرن ودورتموند

دخل المدافع الألماني ماتس هوملز، في مفاوضات متقدمة من أجل العودة من جديد إلى صفوف فريقه السابق بروسيا دورتموند مقابل 30 مليون يورو، وذلك بحسب "سكاي نيوز" في نسختها الألمانية، وبدأ هوملز مسيرته في صفوف بايرن ميونيخ، قبل أن ينتقل إلى دورتموند في عام 2009 بعد عام واحد من لعبه في صفوف أسود فيستفاليا على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى العملاق البافاري من جديد في عام 2016، بعدما لعب مع دورتموند 309 مباريات وتوج معه بلقبين في الدوري الألماني ولقب وحيد في كأس ألمانيا.

ونجح المدافع الألماني البالغ من العمر 30 عامًا، في التتويج بسبعة ألقاب مع بايرن ميونيخ في آخر 3 أعوام، ومنها 3 ألقاب متتالية في الدوري الألماني، إلا أنه يستعد الآن للرحيل رفقة زميله المدافع الآخر جيروم بواتينج. ويمتد عقد بواتينج مع بايرن ميونيخ حتى نهاية موسم 2020- 2021، ولكنه نصح الشهر المقبل من قبل