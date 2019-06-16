رياضة

الفراعنة أمام غينيا في البروفة الأخيرة لأمم إفريقيا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
يخوض المنتخب الوطني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، الودية الثانية أمام نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكانت أول مباراة ودية يخوضها الفراعنة أمام تنزانيا، وأُقيمت الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
ويسعى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، للوقوف على التشكيل الأساسي في ودية اليوم، ومن المنتظر أن يدفع بالدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن (تريزيجيه) ومروان محسن، مع طارق حامد ومحمد النني وأيمن أشرف وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمد الشناوي وعمرو وردة وأحمد المحمدي. وحرص
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حلم البريميرليج يدفع صلاح لرفض عرض ريال مدريد

رفض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الرحيل عن ليفربول، على الرغم من استعداد كل من يوفنتوس وريال مدريد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدماته، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى تفكير صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد أو العودة إلى إيطاليا من جديد بعدما لعب في السابق في صفوف روما، إلا أنه لم يعد متحمسًا لتلك الفكرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى بطل في ملعب الأنفيلد، إذ يرى أن ذلك ليس الوقت المناسب للرحيل.
سموحة

سموحة يرفض العرض الأوروبي لاحتراف نجم الفريق

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عروض الاحتراف لنجم فريقه حسام حسن، في أحد الدوريات الأوروبية، ورحيله في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وقال رئيس النادي السكندري، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «رفضنا عرضا لاحتراف المهاجم حسام حسن في بلجيكا»، وكان فرج عامر قال في تصريحات سابقة: «من الصعب جدا أن نرى فريق سموحة في الموسم المقبل بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى داخليا وخارجيا في شرائه».
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الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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سيباستيان ديسابر: نستطيع تخطي الفراعنة

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث قال ديسابر في تصريحات صحفية اليوم السبت للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن منتخب أوغندا جاهز لمواجهة المنتخب الوطني ضمن مباريات المجموعة الأولى، مؤكدًا أن فريقه يستطيع تخطي الفراعنة المتوج بسبعة ألقاب. وأكد ديسابر أن مواجهة مصر دائمًا ما تكون مواجهة ممتعة، لقد تمت المواجهة من قبل في كأس الأمم الإفريقية الماضية بالجابون وفازوا علينا بالإضافة إلى مواجهتنا خلال تصفيات كأس العالم بروسيا 2018 وفزنا عليهم.
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هاني رمزي يعدد سلبيات ودية تنزانيا قبل كأس الأمم

قال هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن مباراة تنزانيا الودية أظهرت العديد من السلبيات التي سيعمل الجهاز على علاجها في الفترة القادمة، وأشار في تصريحات متلفزة، إلى أن رفع الحمل البدني خلال الأيام الماضية، والتدريب يوميًا على فترتين، تسبب في معاناة عدد من اللاعبين من الإرهاق، وأضاف أن أهم السلبيات كانت فقدان الكرة كثيرًا في وسط الملعب، واهتزاز الدفاع في فترات كثيرة، مؤكدًا أن تجربة أكثر من طريقة لعب، والاطمئنان على عدد من اللاعبين البدلاء أهم الإيجابيات، مشيرًا إلى أن مباراة غينيا المقبلة ستشهد الدفع بالتشكيل الأقرب للأساسي.
حسن-شحاتة

كيف علق حسن شحاتة على فوز مصر أمام تنزانيا؟

تحدث حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والذي توج مع الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية في ثلاث مناسبات أعوام (2006- 2008- 2010)، عن فوز الفراعنة على تنزانيا، فقال "المعلم" في تصريحات تليفزيونية: "ظهر المنتخب المصري بأداء أفضل في الشوط الثاني، لما قام به أمونيكي بإعطاء لاعبي تنزانيا تعليمات بالهجوم، ومنتخب مصر بدأ لعب الكرة على الأرض وتسليمها من قدم إلى قدم، وهو ما ساهم في ظهورهم بشكل مميز عن الشوط الأول، ومنتخب مصر تراجع في أكثر من مناسبة في الشوط الثاني من أجل سحب لاعبي تنزانيا للجزء الأمامي".
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اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.
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