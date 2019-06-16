الفراعنة أمام غينيا في البروفة الأخيرة لأمم إفريقيا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

منتخب مصر

يخوض المنتخب الوطني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، الودية الثانية أمام نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكانت أول مباراة ودية يخوضها الفراعنة أمام تنزانيا، وأُقيمت الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

ويسعى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، للوقوف على التشكيل الأساسي في ودية اليوم، ومن المنتظر أن يدفع بالدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن (تريزيجيه) ومروان محسن، مع طارق حامد ومحمد النني وأيمن أشرف وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمد الشناوي وعمرو وردة وأحمد المحمدي. وحرص