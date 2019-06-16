حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق ومطاردة «التكاتك»

تحرير:تهامى البندارى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، اليوم الأحد، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم، ودفعت بمزيد من الخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، كما استمرت الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وضبط المخالفين لقواعد المرور، والتنبيه بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور منعًا لحدوث حوادث أو تكدسات مرورية.

شن رجال المرور حملات استهدفت إزالة الإشغالات والكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها لضبط «التكاتك» وعدم خروجها إلا بعد التراخيص، وتكثيف الوجود المروري الفعال، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق، لمواجهة أَي أعطال، والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية في إطار الخطة

شن رجال المرور حملات استهدفت إزالة الإشغالات والكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها لضبط «التكاتك» وعدم خروجها إلا بعد التراخيص، وتكثيف الوجود المروري الفعال، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق، لمواجهة أَي أعطال، والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية في إطار الخطة الموضوعة، ضمانا لتسيير الحركة المرورية.



كما واصلت الإدارة العامة حملاتها المكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وكثفت من الرادارات وسيارات الإغاثة للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا.



وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، والحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه.



