جريمة

مصرع 3 أشخاص في تصادم «موتوسيكلين» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
إسعاف
إسعاف
لقي ثلاثة شباب مصرعهم، فيما أصيب آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين "موتوسيكل" بطريق "ميت جابر - بلبيس" بدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي مدير نيابة بلبيس، تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق «ميت جابر - بلبيس» بدائرة مركز شرطة بلبيس.وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، فيما أسفر ذلك عن مصرع ثلاثة شباب، أكبرهم لم يتجاوز الثامنة
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المتهم-بالتزوير

«ماركات مزورة».. مداهمة مطبعتين بعابدين والموسكي

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، فى الإيقاع بمالكي مطبعتين دون تراخيص، يستغلها صاحباها فى تقليد المطبوعات والعلامات التجارية "الماركات" بدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك يقصد استخدامها على منتجات مغشوشة بنفس شعار المنتجات المتعارف عليها، وهو ما يضر بالصحة العامة للمواطنين علاوة على إدخال الغش والتدليس عليهم، وضبطت قوات الأمن داخل المطبعة الأولى 18 صف ورق كارتون مدونا عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة كما ضبطت كميات هائلة من مطبوعات مماثلة بالمطبعة الثانية بمنطقة الموسكي.
ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية

مقتل عاطل وضبط آخرين في معركة بالرصاص مع الشرطة

«مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، سلاح أبيض، آداب عامة»، كوكتيل جرائم اقترفه تشكيل عصابي اعتاد نشر الرعب والخوف بين الأهالي، وارتكاب كل جرائم السرقات والترويع، حتى بات إجرامهم تحديًا أمام أجهزة الأمن بالدقهلية، التي لاحقت التشكيل الإجرامي ورصدت خطوط هروب عناصره، حتى تمكنت أمس من مداهمة وكرهم، وألقت القبض على 3 متهمين، فيما قُتل آخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات المداهمة، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وباشرت النيابة التحقيقات.
جثة طفل - أرشيفية

«ذئب الفلامنكو»| إحالة طفل اغتصب جاره وقتله للجنايات

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة طفل في السادسة عشرة من عمره، يعمل حدادًا مُسلحا، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل طفل "جاره" يبلغ من العمر خمسة أعوام، وذلك بعدما اعتدى عليه جنسيا في حديقة موالح بقرية «المحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث استدرج الصغير بواسطة «كيس فلامنكو» قبل أن يقدم على جريمته.
اغتصاب (2)

بعد بلاغها.. حبس شاب هتك عرض شقيقته في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، مدير النيابة العامة، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس شاب، في نهاية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ورود بلاغ باتهامه بهتك عرض شقيقته الطفلة، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تجرد من آدميته وأقدمَّ على فعلته الشنعاء بأن عاشرها جنسيًا داخل منزلهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.
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غرق

غرق شخص أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية

لقي شخص في نهاية العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «كوبري الشباب» التابعة لدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، حيث تبين غرقه أثناء محاولته الاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الجو المرتفعة، بينما جرى انتشال الجثمان وتبين أن المتوفى كان يرتدي كامل ملابسه، وبالعرض على نيابة أبو حماد العامة، برئاسة المستشار جمال اللبان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
غرق

غرق طالب جامعي في ترعة أمام كلية الآداب بالشرقية

لقي طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، مصرعه، اليوم السبت؛ غارقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة «بحر مويس» أمام كلية الآداب بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما تبين نزول الطالب للاستحمام بسبب حرارة الجو المرتفعة، حيث جرى انتشال الجثمان من المياه. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب في مياه ترعة «بحر مويس» أمام مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق.
محكمة

السجن 3 سنوات لطالب زرع عبوة لتفجير سنترال بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم السبت، بمعاقبة طالب بالتعليم الأزهري، في الخامسة عشرة من عمره، بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة تدعو للتحريض على العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن قيامه بزرع عبوة ناسفة بهدف تفجير سنترال «أنشاص الرمل» التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.
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