مصرع 3 أشخاص في تصادم «موتوسيكلين» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

إسعاف

لقي ثلاثة شباب مصرعهم، فيما أصيب آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين "موتوسيكل" بطريق "ميت جابر - بلبيس" بدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي مدير نيابة بلبيس، تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق «ميت جابر - بلبيس» بدائرة مركز شرطة بلبيس.وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، فيما أسفر ذلك عن مصرع ثلاثة شباب، أكبرهم لم يتجاوز الثامنة