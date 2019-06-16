رياضة

مع اقتراب رحيله.. أياكس يحدد ثمن حكيم زياش

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
حكيم زياش
حكيم زياش
أكد المدير الرياضي لفريق أياكس مارك أوفر مارس، أن النجم المغربي حكيم زياش يستعد للرحيل عن الفريق هذا الصيف، ولكن هل ينتهي به المطاف بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي؟ وسبق أن صرح النجم البالغ من العمر 26 عامًا بأنه في حال قرر الرحيل إلى البريميرليج، فستكون وجهته المفضلة هي الانتقال إلى أرسنال، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حدد أياكس ثمن بيع جناحه الذي وصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني، ولكن مع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم زياش، من المنتظر أن يجد أرسنال منافسة شرسة على ضم النجم المغربي.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، يرغب روما الإيطالي في ضم النجم المغربي، إلى جانب وجود اهتمام أيضًا من أندية ألمانية وإسبانية. وخاض زياش 3 مواسم رفقة أياكس الهولندي، شارك خلالها في 130 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 40 هدفًا وصنع 61 هدفًا، وجذب الأنظار بشدة إليه هذا الموسم مع وصول أياكس إلى
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محمد-صلاح (5)

حلم البريميرليج يدفع صلاح لرفض عرض ريال مدريد

رفض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الرحيل عن ليفربول، على الرغم من استعداد كل من يوفنتوس وريال مدريد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدماته، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى تفكير صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد أو العودة إلى إيطاليا من جديد بعدما لعب في السابق في صفوف روما، إلا أنه لم يعد متحمسًا لتلك الفكرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى بطل في ملعب الأنفيلد، إذ يرى أن ذلك ليس الوقت المناسب للرحيل.
سموحة

سموحة يرفض العرض الأوروبي لاحتراف نجم الفريق

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عروض الاحتراف لنجم فريقه حسام حسن، في أحد الدوريات الأوروبية، ورحيله في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وقال رئيس النادي السكندري، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «رفضنا عرضا لاحتراف المهاجم حسام حسن في بلجيكا»، وكان فرج عامر قال في تصريحات سابقة: «من الصعب جدا أن نرى فريق سموحة في الموسم المقبل بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى داخليا وخارجيا في شرائه».
منتخب-مصر‎

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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محمد-صلاح (5)

بسبب صلاح.. خزينة روما تنتعش بعد تتويج ليفربول

أكدت تقارير صحفية، مساء الأحد، أن تتويج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018- 2019، على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، سيعود بنفع مالي كبير على نادي روما الإيطالي، وفقًا لبعض العقود المبرمة بينهما بشأن انتقالات اللاعبين. وأشارت التقارير، إلى أن نادي العاصمة الإيطالية سيحصل بموجب عقد النجم المصري محمد صلاح، المنتقل منه إلى ليفربول في صيف 2017، على نحو 5 ملايين يورو، بعد تتويج الأخير بلقب دوري الأبطال في حضور مميز من لاعب الذئاب السابق.
انتر-وميلان‎

من يحسم صراع دوري الأبطال في الكالتشيو اليوم؟

تختتم، اليوم الأحد، مباريات موسم 2018- 2019 في الدوري الإيطالي "كالتشيو"، إذ ستحسم خلال مواجهات اليوم هوية الفريق الذي سيتأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، إلى جانب الفرق الهابطة، وضمن يوفنتوس بالفعل التتويج بلقب البطولة، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا رفقة نابولي الوصيف، وسيكون الصراع مشتعلا على خطف المركزين الثالث والرابع للتأهل لدوري الأبطال، ويحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 66 وهو نفس رصيد إنتر في المركز الرابع، ويملك ميلان 65 نقطة في المركز الخامس، وروما 63 نقطة في المركز السادس.
لكاليدو-كوليبالي (2)

نابولي يصدم مانشستر يونايتد في صفقة كوليبالي

أخبر نادي نابولي نظيره مانشستر يونايتد بأنه لن يفرط في مدافعه كاليدو كوليبالي هذا الصيف، حتى لو دفع مانشستر يونايتد 130 مليون جنيه إسترليني لضمه، ويأتي ذلك في الوقت الذي يضع فيه المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير تدعيم خط دفاعه على رأس الأولويات الصيف المقبل، حيث يبحث عن إيجاد شريك دائم للمدافع السويدي فيكتور ليندلوف، ورأى سولسكاير التأثير الكبير للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مع ليفربول، ويؤمن بأن كوليبالي قادر على إحداث نفس التأثير مع مانشستر يونايتد.
مبابي‎ (1)

باريس يقطع الطريق على ريال مدريد ويتمسك بنجم الفريق

بعد أن أثيرت الشكوك حول مستقبله مع النادي العاصمي، أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا مساء اليوم الإثنين، أعلن خلاله بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ليغلق الباب أمام الشائعات التي ربطت رحيل اللاعب المتوج بجائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، بعد تألقه اللافت للنظر، ودوره في تتويج فريقه ببطولة الدوري، حيث ساهم في 41 هدفًا، سجل 32 تصدر بها هدافي المسابقة، وصنع 9، وهو ما جعل ريال مدريد يدخل في مفاوضات لخطف الموهبة الفرنسية.
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