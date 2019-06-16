مع اقتراب رحيله.. أياكس يحدد ثمن حكيم زياش

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

حكيم زياش

أكد المدير الرياضي لفريق أياكس مارك أوفر مارس، أن النجم المغربي حكيم زياش يستعد للرحيل عن الفريق هذا الصيف، ولكن هل ينتهي به المطاف بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي؟ وسبق أن صرح النجم البالغ من العمر 26 عامًا بأنه في حال قرر الرحيل إلى البريميرليج، فستكون وجهته المفضلة هي الانتقال إلى أرسنال، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حدد أياكس ثمن بيع جناحه الذي وصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني، ولكن مع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم زياش، من المنتظر أن يجد أرسنال منافسة شرسة على ضم النجم المغربي.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، يرغب روما الإيطالي في ضم النجم المغربي، إلى جانب وجود اهتمام أيضًا من أندية ألمانية وإسبانية. وخاض زياش 3 مواسم رفقة أياكس الهولندي، شارك خلالها في 130 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 40 هدفًا وصنع 61 هدفًا، وجذب الأنظار بشدة إليه هذا الموسم مع وصول أياكس إلى