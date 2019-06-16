أرقام من مواجهة مصر وغينيا بالبروفة الأخيرة لإفريقيا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

منتخب مصر

يدخل المنتخب الوطني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في ودية ثانية أمام نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكانت أول مباراة ودية يخوضها الفراعنة أمام تنزانيا، وأُقيمت الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

أرقام من تاريخ مواجهة مصر وغينيا لعب المنتخب الوطني أمام نظيره غينيا، في 7 مباريات، حقق الفراعنة الفوز في 3 لقاءات وخسر في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مواجهتين، وخلال المواجهات أحرز أبناء الفراعنة 18 هدفًا، وسجل منتخب غينيا 17 هدفًا، وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين، في تصفيات كأس العالم 2014، وفازت