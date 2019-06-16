أحدهم كفيف.. إحالة قتلة «سائق التروسيكل» للجنايات

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

جثة - أرشيفية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة أربعة أشخاص، بينهم شقيقان أحدهما كفيف، إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية اتهامهم بقتل سائق «تروسكيل» في الحادية والعشرون من عمره، وذلك من أجل سرقته والاستيلاء على دراجته البخارية، بعدما استدرجوه بحجة توصيل كمية من الخُردة إلى إحدى المناطق بدائرة مركز بلبيس، قبل أن يضربونه ويمزقون جسده، فيما اكتفى «الكفيف» فوق جسده.

تعود تفاصيل الواقعة للأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، بورود بلاغ يفيد بغياب المدعو «محمد السيد» 21 عامًا، سائق تروسيكل، مُقيم بقرية «كفر الحمام» التابعة لدائرة مركز الزقازيق، فيما أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: «إسلام.ص.م.س» 20 عامًا، وشقيقه «علي» 22 عامًا، كفيف، وصديقهما «صبحي.ش.ع» 22 عامًا، مُقيمين