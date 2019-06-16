جريمة

أحدهم كفيف.. إحالة قتلة «سائق التروسيكل» للجنايات

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة أربعة أشخاص، بينهم شقيقان أحدهما كفيف، إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية اتهامهم بقتل سائق «تروسكيل» في الحادية والعشرون من عمره، وذلك من أجل سرقته والاستيلاء على دراجته البخارية، بعدما استدرجوه بحجة توصيل كمية من الخُردة إلى إحدى المناطق بدائرة مركز بلبيس، قبل أن يضربونه ويمزقون جسده، فيما اكتفى «الكفيف» فوق جسده.
تعود تفاصيل الواقعة للأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، بورود بلاغ يفيد بغياب المدعو «محمد السيد» 21 عامًا، سائق تروسيكل، مُقيم بقرية «كفر الحمام» التابعة لدائرة مركز الزقازيق، فيما أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: «إسلام.ص.م.س» 20 عامًا، وشقيقه «علي» 22 عامًا، كفيف، وصديقهما «صبحي.ش.ع» 22 عامًا، مُقيمين
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المتهم-بالتزوير

«ماركات مزورة».. مداهمة مطبعتين بعابدين والموسكي

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، فى الإيقاع بمالكي مطبعتين دون تراخيص، يستغلها صاحباها فى تقليد المطبوعات والعلامات التجارية "الماركات" بدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك يقصد استخدامها على منتجات مغشوشة بنفس شعار المنتجات المتعارف عليها، وهو ما يضر بالصحة العامة للمواطنين علاوة على إدخال الغش والتدليس عليهم، وضبطت قوات الأمن داخل المطبعة الأولى 18 صف ورق كارتون مدونا عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة كما ضبطت كميات هائلة من مطبوعات مماثلة بالمطبعة الثانية بمنطقة الموسكي.
ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية

مقتل عاطل وضبط آخرين في معركة بالرصاص مع الشرطة

«مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، سلاح أبيض، آداب عامة»، كوكتيل جرائم اقترفه تشكيل عصابي اعتاد نشر الرعب والخوف بين الأهالي، وارتكاب كل جرائم السرقات والترويع، حتى بات إجرامهم تحديًا أمام أجهزة الأمن بالدقهلية، التي لاحقت التشكيل الإجرامي ورصدت خطوط هروب عناصره، حتى تمكنت أمس من مداهمة وكرهم، وألقت القبض على 3 متهمين، فيما قُتل آخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات المداهمة، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وباشرت النيابة التحقيقات.
جثة طفل - أرشيفية

«ذئب الفلامنكو»| إحالة طفل اغتصب جاره وقتله للجنايات

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة طفل في السادسة عشرة من عمره، يعمل حدادًا مُسلحا، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل طفل "جاره" يبلغ من العمر خمسة أعوام، وذلك بعدما اعتدى عليه جنسيا في حديقة موالح بقرية «المحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث استدرج الصغير بواسطة «كيس فلامنكو» قبل أن يقدم على جريمته.
اغتصاب (2)

بعد بلاغها.. حبس شاب هتك عرض شقيقته في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، مدير النيابة العامة، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس شاب، في نهاية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ورود بلاغ باتهامه بهتك عرض شقيقته الطفلة، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تجرد من آدميته وأقدمَّ على فعلته الشنعاء بأن عاشرها جنسيًا داخل منزلهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.
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محكمة

إحالة خباز في الشرقية للجنايات لقتله زوجته وحرقها

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة خباز إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل زوجته وإقدامه على التخلص منها بمعاونة سائق تروسيكل، بعدما عاونه الأخير على نقلها إلى جوار مصرف قرية «العزيزية» التابعة لدائرة المركز، عقب 12 عامًا من الزواج توجت بأربعة أبناء وانتهت بجريمة قتل شنعاء لم يكتفي الزوج فيها بالقتل فقط، بل أحرق الجثة لإخفاء جريمته.
غرق

غرق طالب جامعي في ترعة أمام كلية الآداب بالشرقية

لقي طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، مصرعه، اليوم السبت؛ غارقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة «بحر مويس» أمام كلية الآداب بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما تبين نزول الطالب للاستحمام بسبب حرارة الجو المرتفعة، حيث جرى انتشال الجثمان من المياه. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب في مياه ترعة «بحر مويس» أمام مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق.
محكمة

السجن 3 سنوات لطالب زرع عبوة لتفجير سنترال بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم السبت، بمعاقبة طالب بالتعليم الأزهري، في الخامسة عشرة من عمره، بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة تدعو للتحريض على العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن قيامه بزرع عبوة ناسفة بهدف تفجير سنترال «أنشاص الرمل» التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.
حريق -يلتهم -المركز-السوري- للدواجن -بالعاشر-من رمضان (1)

حريق يلتهم مركزا لتجارة الدواجن بالعاشر من رمضان

نشب حريق هائل بأحد مراكز تجارة وتوزيع الدواجن المُجمدة بمدينة العاشر من رمضان، حيث التهمت النيران محتويات المركز بالكامل، بما فيها مئات الدواجن الحية، حيث بلغت الخسائر نحو مائتي وخمسين ألف جنيه، قبل أن يتم السيطرة على النيران وإخمادها بواسطة سيارات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس الحماية بالعاشر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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