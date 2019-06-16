بعد استهداف المطارات.. الحوثيون للسعودية: انتظروا أياما مؤلمة

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

ميليشيات الحوثي

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تهديداتها للسعودية، والتي تطورت مؤخرا، إلى مستوى خطير باستهداف مواقع ومنشآت غير عسكرية وتخص تعاملات المدنيين داخل أراضي المملكة، وتوعدت الحركة المسلحة المدعومة من إيران، بمزيد من الهجمات الإرهابية وسط حالة من التباهي بالعمليات العدوائية الأخيرة والتي طالت مدنيين، إذ أعلنت فضائية "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثي، أن حركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، وأكدت أنهما خرجا من الخدمة، على الرغم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الملكي، طائرة بدون طيار "أطلقتها المليشيات الإرهابية باتجاه أبها".

وقال المتحدث الرسمي باسم ميليشيات الحوثي المسلحة، في تغريدة، إن الهجوم استهدف غرف التحكم في مطار جازان ومحطة وقود بمطار أبها، موضحا أن العملية شاركت فيه عدة طائرات، زاعما أن "الهجمات أصابت أهدافها بدقة عالية"، موجها رسالة تهديد للرياض، جاء نصها: "نعد النظام السعودي بأيام أشد إيلاما، طالما استمر العدوان