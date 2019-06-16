رياضة

هازارد يستعيد ذكرياته الأولى عن ريال مدريد

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
إيدين هازارد
إيدين هازارد
بعد انتقاله رسميا من تشيلسي إلى ريال مدريد، استعاد النجم البلجيكي إيدين هازارد بحماس كبير أولى ذكرياته عن الفريق الملكي، والتي بدأت بتسديدة زين الدين زيدان الشهيرة في شباك باير ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002، وقال هازارد بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأت مشاهدة كرة القدم بسبب زيدان. نعم، عشت في بلجيكا ولكنني شجعت فرنسا من أجله، وأول ذكرى لي هي هدفه في شباك ليفركوزن. الآن يمكننا العمل معًا، وهذا شعور خاص للغاية، سأكون في فترة الإعداد للموسم الجديد الشهر المقبل، كي أسخّر نفسي لخدمته".
وعن استقباله بـ50 ألف مشجع من جماهير ريال مدريد، قال هازارد: "هذا شعور عظيم، هذا القميص يعني لي الكثير، ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم، ومن الصعب وصف شعوري الحالي، فدخولي إلى أرض الملعب ومشاهدة الجماهير ولّد بداخلي رغبة في العودة سريعًا الشهر المقبل للعب". وأضاف النجم البلجيكي: "منذ أول يوم
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حلم البريميرليج يدفع صلاح لرفض عرض ريال مدريد

رفض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الرحيل عن ليفربول، على الرغم من استعداد كل من يوفنتوس وريال مدريد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدماته، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى تفكير صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد أو العودة إلى إيطاليا من جديد بعدما لعب في السابق في صفوف روما، إلا أنه لم يعد متحمسًا لتلك الفكرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى بطل في ملعب الأنفيلد، إذ يرى أن ذلك ليس الوقت المناسب للرحيل.
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سموحة يرفض العرض الأوروبي لاحتراف نجم الفريق

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عروض الاحتراف لنجم فريقه حسام حسن، في أحد الدوريات الأوروبية، ورحيله في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وقال رئيس النادي السكندري، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «رفضنا عرضا لاحتراف المهاجم حسام حسن في بلجيكا»، وكان فرج عامر قال في تصريحات سابقة: «من الصعب جدا أن نرى فريق سموحة في الموسم المقبل بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى داخليا وخارجيا في شرائه».
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الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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الصفقة الرابعة.. ميندي إلى ريال مدريد

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن انتقال فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق ليون إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الإثنين، قبل مباراة أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 قائلا: "الاتفاق تم بين ريال مدريد وليون، وميندي سينضم لصفوف النادي الإسباني مقابل 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات القادمة، اللاعب تطور بشكل مذهل، منذ عامين كان يلعب في دوري الدرجة الثانية والآن سيكون لاعبًا في ريال مدريد".
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بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
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هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".
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ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة هازارد

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد قد يعلن عن ضم النجم البلجيكي إيدين هازارد في الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد إنهاء الفريق الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه رفقة تشيلسي، إذ من المنتظر فقط الموافقة على بعض البنود الصغيرة المتعلقة بالإضافات، وذلك بعدما سارت المفاوضات بسرعة كبيرة منذ أن قاد هازارد البلوز للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، وأراد تشيلسي الحصول على 130 مليون يورو للتخلي عن نجمه البلجيكي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2020، وبدأ الريال المفاوضات بعرض 90 مليون يورو، لتنتهي المفاوضات على موافقة الطرفين على 100 مليون يورو.
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