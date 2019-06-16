هازارد يستعيد ذكرياته الأولى عن ريال مدريد

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

إيدين هازارد

بعد انتقاله رسميا من تشيلسي إلى ريال مدريد، استعاد النجم البلجيكي إيدين هازارد بحماس كبير أولى ذكرياته عن الفريق الملكي، والتي بدأت بتسديدة زين الدين زيدان الشهيرة في شباك باير ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002، وقال هازارد بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأت مشاهدة كرة القدم بسبب زيدان. نعم، عشت في بلجيكا ولكنني شجعت فرنسا من أجله، وأول ذكرى لي هي هدفه في شباك ليفركوزن. الآن يمكننا العمل معًا، وهذا شعور خاص للغاية، سأكون في فترة الإعداد للموسم الجديد الشهر المقبل، كي أسخّر نفسي لخدمته".

وعن استقباله بـ50 ألف مشجع من جماهير ريال مدريد، قال هازارد: "هذا شعور عظيم، هذا القميص يعني لي الكثير، ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم، ومن الصعب وصف شعوري الحالي، فدخولي إلى أرض الملعب ومشاهدة الجماهير ولّد بداخلي رغبة في العودة سريعًا الشهر المقبل للعب". وأضاف النجم البلجيكي: "منذ أول يوم