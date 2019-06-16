حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة.. و4 سيارات لإطفائه

تحرير:هيثم بطاح ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع بلاستيك بمنطقة أبو المنجا بشبرا الخيمة دون مصابين أو خسائر في الأرواح، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك ملك "بشوى . م . م" مقام على مساحة 300 متر والتهمت النيران مخلفات بلاستيك أعلى سطح المصنع. انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين بالمنطقة.

تم انتداب المعمل الجنائي بمديرية أمن القليوبية لمعاينة الحريق وتكليف إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات عن أسباب وملابسات الحريق. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. جدير بالذكر أن مدينة شبرا الخيمة تعاني من انتشار المصانع والورش المرخصة وغير المرخصة وسط المنازل والكتل السكنية، ما يمثل