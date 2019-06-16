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صندوق النقد يعلق على مشروع قانون البنك المركزي

تحرير:التحرير ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
البنك المركزي
البنك المركزي
أكد صندوق النقد الدولي على أهمية قانون البنك المركزي الجديد فى تعزيز دور البنك من ناحية الإشراف والتدخل المبكر وقت الأزمات، موضحا أن مشروع القانون يهدف للتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتلبية احتياجات البنك، وتوقع الصندوق، فى بيان، موافقة البرلمان على مشروع القانون الذى يتضمن تعزيز الاستقلال التشغيلى للبنك المركزى، وتحديد استقرار الأسعار كهدف رئيسى للسياسة النقدية، والحد من التمويل النقدى للعجز، وتوضيح شروط تعيين مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين.
وأشار الصندوق إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن إجراء وأسباب الإقالة الموضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة، والتأكيد أن إقراض البنك المركزى للبنوك هو فقط لدعم السيولة على المدى القصير والتخلص التدريجى من أى قروض داعمة من قبل البنك، وتعزيز الرقابة على مجلس إدارة البنك المركزى وضمان تقسيم واضح للعمل، وتعزيز
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المؤتمر-الثالث-لمستقبل-مراكز-البيانات ‎

3 مليارات جنيه استثمارات في مراكز البيانات العملاقة

أكد الخبراء المشاركون في المؤتمر الثالث لمستقبل مراكز البيانات The future of Data Centers الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أهمية صناعة مراكز البيانات بوصفها ركيزة أساسية في التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، وأن صناعة مراكز البيانات ستساهم في تعزيز حضور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره في بناء الاقتصاد، خاصة أن هناك مشروعات قائمة في الوقت الحالي تقدّر استثماراتها المبدئية بأكثر من 3 مليارات جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات الخاصة.
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الليمون ينخفض بسوق الجملة والتجزئة اليوم

شهدت أسعار الليمون انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.78 جنيه للبيع، و16.68 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1350 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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لقاء السيسي ومدير عام صندوق النقد الدولي

قبل الدفعة الأخيرة.. النقد الدولي يراجع الإصلاح الاقتصادي في مصر

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، زيارتها الأخيرة إلى القاهرة (5-16 مايو الجاري)، والتي كانت تهدف إلى إجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وضمت البعثة فريقا من الخبراء بقيادة سوبير لال، وأصدر الصندوق اليوم الجمعة، بيانا ختاميا بنتائج الزيارة، مشيرا إلى أن البعثة توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الذي بدأ في نوفمير 2016، كما ذكر التطوارت التي طرأت على الاقتصاد والجياة في مصر خلال هذه الفترة.
لقاء السيسي ومدير عام صندوق النقد الدولي

النقد الدولي: اتفاق جديد مع مصر للحصول على آخر ملياري دولار

أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بيانا ختاميا، عن نتائج زيارة بعثته الأخيرة إلى مصر، موضحا أن فريقا من خبراء الصندوق بقيادة سوبير لال، زار القاهرة في الفترة من 5-16 مايو الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، مشيرا إلى أن بعثة الصندوق توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الذي بدأ في نوفمبر 2016.
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