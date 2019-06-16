الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

منتخب مصر

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا تبدأ مواجهة مصر ونظيرتها غينيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة لموقعة مصر ضد غينيا تنقل مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الغيني عبر قناتي «أون سبورت» و«تايم سبورتس» الأرضي والفضائي. أرقام من تاريخ مواجهة مصر