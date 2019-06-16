المرور ترفع 15 سيارة متهالكة من شوارع العاصمة

تحرير:تهامى البندارى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

سيارات مركونة- أرشيفية

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، من وجودها بمختلف الشوارع والميادين وشنت حملات مرورية موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 15 سيارة متروكة، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها و8 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في كل واقعة.

كما رصدت الحملات المرورية 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية. بينما انتشر رجال المرور في شوارع وميادين العاصمة تزامنا مع شن حملات مرورية مكثفة للتصدي لكل صور المخالفات المرورية، وسط توجيهات بالتعامل بحزم مع مخالفي قواعد وآداب المرور وفق القانون، وسرعة رفع السيارات