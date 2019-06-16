لطلاب الثانوية العامة.. إعلان موعد اختبار القدرات بالجامعات

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

مكتب التنسيق - أرشيفية

أيام وينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الطلاب لتتويج جهودهم بالانتقال إلى المرحلة الجامعية، لتحقيق حلم الانضمام للكلية التي ستحدد مسار مستقبلهم، وبعض هذه الكليات يشترط بجانب المجموع، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وهنا بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في خوض الاختبارات، إذ أعلنت أن مكتب التنسيق سوف يستهل أعماله للعام الجاري عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وحددت الوزارة، في بيان رسمي، يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل، موعدا لاستقبال الطلبات وانطلاق اختبارات القدرات، على أن تستمر حتى يوم 20 يوليو القادم، وقالت الوزارة إنه تيسيرا على الطلاب، أتيحت الفرصة لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، لافتة إلى أنه تم استحداث