لطلاب الثانوية العامة.. إعلان موعد اختبار القدرات بالجامعات

أيام وينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الطلاب لتتويج جهودهم بالانتقال إلى المرحلة الجامعية، لتحقيق حلم الانضمام للكلية التي ستحدد مسار مستقبلهم، وبعض هذه الكليات يشترط بجانب المجموع، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وهنا بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في خوض الاختبارات، إذ أعلنت أن مكتب التنسيق سوف يستهل أعماله للعام الجاري عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
وحددت الوزارة، في بيان رسمي، يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل، موعدا لاستقبال الطلبات وانطلاق اختبارات القدرات، على أن تستمر حتى يوم 20 يوليو القادم، وقالت الوزارة إنه تيسيرا على الطلاب، أتيحت الفرصة لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، لافتة إلى أنه تم استحداث
وحددت الوزارة، في بيان رسمي، يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل، موعدا لاستقبال الطلبات وانطلاق اختبارات القدرات، على أن تستمر حتى يوم 20 يوليو القادم، وقالت الوزارة إنه تيسيرا على الطلاب، أتيحت الفرصة لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، لافتة إلى أنه تم استحداث هذه الخدمة لول مرة عام 2017، وأن "التجربة لاقت نجاحا كبيرا، ولهذا قررت الوزارة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019".
وأشارت إلى أنه سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.
وأوضح البيان، الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي:
- كليات التربية الرياضية.
- شعبتي التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية.
- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر - منية النصر).
- كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة).
- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف).
- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
- شعبتي التربية الفنية بكلتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
- كليات الإعلام.