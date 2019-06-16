بعد بلاغها.. حبس شاب هتك عرض شقيقته في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

هتك عرض - أرشيفية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، مدير النيابة العامة، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس شاب، في نهاية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ورود بلاغ باتهامه بهتك عرض شقيقته الطفلة، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تجرد من آدميته وأقدمَّ على فعلته الشنعاء بأن عاشرها جنسيًا داخل منزلهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة في السادسة عشر من عمرها، تُدعى «س.أ.ال.ال» مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة اولاد صقر، تتهم فيه شقيقها «س» عاطل، في الثامنة والعشرين من عمره، بمعاشرتها جنسيًا