جريمة

بعد بلاغها.. حبس شاب هتك عرض شقيقته في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
هتك عرض - أرشيفية
هتك عرض - أرشيفية
أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، مدير النيابة العامة، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس شاب، في نهاية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ورود بلاغ باتهامه بهتك عرض شقيقته الطفلة، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تجرد من آدميته وأقدمَّ على فعلته الشنعاء بأن عاشرها جنسيًا داخل منزلهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة في السادسة عشر من عمرها، تُدعى «س.أ.ال.ال» مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة اولاد صقر، تتهم فيه شقيقها «س» عاطل، في الثامنة والعشرين من عمره، بمعاشرتها جنسيًا
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المتهم-بالتزوير

«ماركات مزورة».. مداهمة مطبعتين بعابدين والموسكي

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، فى الإيقاع بمالكي مطبعتين دون تراخيص، يستغلها صاحباها فى تقليد المطبوعات والعلامات التجارية "الماركات" بدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك يقصد استخدامها على منتجات مغشوشة بنفس شعار المنتجات المتعارف عليها، وهو ما يضر بالصحة العامة للمواطنين علاوة على إدخال الغش والتدليس عليهم، وضبطت قوات الأمن داخل المطبعة الأولى 18 صف ورق كارتون مدونا عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة كما ضبطت كميات هائلة من مطبوعات مماثلة بالمطبعة الثانية بمنطقة الموسكي.
ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية

مقتل عاطل وضبط آخرين في معركة بالرصاص مع الشرطة

«مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، سلاح أبيض، آداب عامة»، كوكتيل جرائم اقترفه تشكيل عصابي اعتاد نشر الرعب والخوف بين الأهالي، وارتكاب كل جرائم السرقات والترويع، حتى بات إجرامهم تحديًا أمام أجهزة الأمن بالدقهلية، التي لاحقت التشكيل الإجرامي ورصدت خطوط هروب عناصره، حتى تمكنت أمس من مداهمة وكرهم، وألقت القبض على 3 متهمين، فيما قُتل آخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات المداهمة، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وباشرت النيابة التحقيقات.
جثة طفل - أرشيفية

«ذئب الفلامنكو»| إحالة طفل اغتصب جاره وقتله للجنايات

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة طفل في السادسة عشرة من عمره، يعمل حدادًا مُسلحا، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل طفل "جاره" يبلغ من العمر خمسة أعوام، وذلك بعدما اعتدى عليه جنسيا في حديقة موالح بقرية «المحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث استدرج الصغير بواسطة «كيس فلامنكو» قبل أن يقدم على جريمته.
سيارة-مركونة-مهجورة (3)

المرور ترفع 15 سيارة متهالكة من شوارع العاصمة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، من وجودها بمختلف الشوارع والميادين وشنت حملات مرورية موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 15 سيارة متروكة، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها و8 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في كل واقعة.
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اغتصاب (4)

الحبس عامين لمحام هتك عرض طفلة «دار أيتام» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن عامين للمدعو " ع . أ . م " محام لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار أيتام . تعود الواقعة في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الأحداث ببلاغ من مسئول بدار للأيتام بشرق المدينة بدائرة قسم المنتزه ثان بقيام المتهم بنشر صور خادشة للمجنى عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
طعن-بالسكين

عاطل يطعن شقيقته بعد الشك في سلوكها ببني سويف

أقدم عاطل، اليوم الجمعة، على طعن شقيقته تدعى "أميمة.أ"، 18 عاما، بسلاح أبيض "مطواة" بعد مشادة نشبت بينهما؛ بسبب شكه فى سلوكها بمركز الفشن جنوب بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من المقدم مسلم محفوظ، نائب مأمور مركز الفشن، بورود بلاغ من الدكتور أرميا منير، مدير مستشفى الفشن المركزي، يفيد بوصول فتاة مصابة بعدة طعنات في بطنها إلى المستشفى وجار إسعافها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
اغتصاب

براءة زوج من تهمة زوجته بـ«هتك عرض» ابنتهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، ببراءة المدعو "م. ف. م" عامل بشركة، من اتهامه بهتك عرض ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة". تعود الواقعة في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المدعوة "هـ. ع. م" بقيام زوجها بهتك عرض ابنتهما داخل شقتها بدائرة القسم.
سجن

3 سنوات سجنا لعاطل هتك عرض امرأة في الشارع بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29480، جنايات أبو كبير، لسنة 2018، بهتك عرض ربة منزل، بالقوة رغمًا عنها، بعدما لامس مؤخرتها بعضوه الذكري، وذلك حال مرورها وسط الطريق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير، قبل أن يلوذ بالفرار هاربًا، عقب ارتكاب جريمته.
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