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الممر.. كيف يشاهد أحفاد أبناء الصمت فيلمًا عن الحرب؟

ناهد صلاح
بقلم: ناهد صلاح
كاتبة، ناقدة وباحثة سينمائية . شاركت في تأسيس صحيفة الأسبوع المصرية وكتبت في مجالات عدة بها وشغلت منصب رئيس قسم الفن ونائب رئيس التحرير.
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
فيلم الممر
فيلم الممر
وقف أحد المتفرجين يصفر ويصفق بشدة حتى امتلأت صالة العرض بتصفيق جماعي أكثر حماسة من جمهور كان أغلبه ما بين فئتي العشرين والخمسين من العمر، أي أنه لا أحد منهم عاش حرب 1967 أو اختبر مرحلة حرب الاستنزاف التي يحكي عنها فيلم "الممر" (2019) تأليف وإخراج شريف عرفة، مشاركًا له الشاعر أمير طعيمة فى كتابة حوار الفيلم إضافة إلى تأليفه الأغاني، موسيقى عمر خيرت، تصوير أيمن أبو المكارم وبطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
هذا الحماس والاندفاع المثير للدهشة إزاء حرب شرعت منذ أكثر من خمسين عامًا يعكس شيئاً من العاطفة ويسلط ضوءًا على تاريخ لم ينته، فـ"50" عامًا ليست رقمًا بل حياة موزعة بين المشهد الزمني والجغرافي والإنساني، أخمن الآن، من هذه الزاوية جاء تفاعل الجمهور مع الفيلم بهذه الشحنة المعنوية المتقدة، ومن هنا أيضًا
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