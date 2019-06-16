بعد 4 مناقصات.. إلى أين وصلت أسعار الأرز بالأسواق؟

أزمة كبيرة ضربت السوق المحلي للأرز بعد تقليص المساحة المنزرعة منه لما يقرب من نصف الأراضي، فضلا عن تحديد المحافظات التى يحق لها الزراعة بعدد الأفدنة الممكنة
سعت وزارة التموين والتجارة الداخلية للتعامل مع أزمة تقليص مساحة الأرز ونقص المعروض منه، بطرح سلسلة من المناقصات لتوفير الأرز من الخارج وفقا لضوابط وشروط التوريد المعلنة من هيئة السلع التموينية، باعتبار الاستيراد هو الملاذ الآمن لمنع ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلي، ومن ثم تم طرح عدد من العروض للأرز، منها الهندي والفيتنامى والصينى، وكان للأرز الصينى الغلبة من حيث السعر والنوع، الذى أكد التجار أنه الأقرب إلى الذوق المصري، وقد تم التعاقد فعليًا منذ صدور قرار تقليص حجم الزراعة حتى الآن على أربع مناقصات للتوريد.
هيئة السلع التموينية: تعاقدنا على 4 مناقصات خلال الفترة الماضية
قال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة تلقت أربعة عروض لتوريد الأرز من خلال توريد نحو 45 ألف طن من الأرز الهندى، وعرضا آخر بتوريد 45 ألف طن أرز فيتنامى، وعرضين من الشركات الصينية الأول بنحو 20 ألف طن أرز والثانى
هيئة السلع التموينية: تعاقدنا على 4 مناقصات خلال الفترة الماضية
قال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة تلقت أربعة عروض لتوريد الأرز من خلال توريد نحو 45 ألف طن من الأرز الهندى، وعرضا آخر بتوريد 45 ألف طن أرز فيتنامى، وعرضين من الشركات الصينية الأول بنحو 20 ألف طن أرز والثانى بنحو 85 ألف طن، وتم استبعاد الهندى بسبب اختبارات الطهى والأسعار، وكان للأرز الصينى الغلبة وبالفعل تم الاتفاق على بداية التوريد.
يذكر أن العرض يكون مصحوبا بـ4 عينات كل عينة 3 كيلو، وإحدى هذه العينات يتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمتها مع المستهلك المصرى، ويتم قبول العروض وفقا لنتيجة اختبار الطهى للعينات المقبولة.
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شعبة الأرز: تعاقدات وزارة التموين أسهمت في خفض الأسعار
رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات، قال إنه ومنذ الاتفاق على توريد المناقصة الأولى باستيراد 47.5 ألف طن من الأرز الصيني، بسعر 405 دولارات للطن والتى شهدت حالة من الشد والجذب بشأن تخفيض الأسعار، بدأت وزارة التموين تجنى ثمار توفير الأرز فى السوق المحلى من إرساء التوازن في الأسعار، حيث إن طرح كميات من الأرز بسعر منخفض أسهم الى حد كبير فى ضبط الأسعار فى الأسواق، نتيجة وجود منافسة نتائجها لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أسعار الأرز يتم طرحها في منافذ وزارة التموين حسب درجة الجودة بداية من 9 جنيهات، فيما يتراوح سعر الكيلو في السلاسل التجارية من 9 جنيهات إلى 15 جنيه في الكيلو الواحد حسب جودة المنتج والشركة.
مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، قال إن وزارة التموين بالمناقصات التى تطرحها تحقق توازنا فى الأسواق، حيث إن طرح الأرز التموينى فى السوق أسهم فى عدم ترك السوق فى يد التجار واستغلال المشهد، مؤكدًا أن توريد الأرز من الخارج امتص الأزمة بالسوق بنسبة لا تقل عن 25%.
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كانت وزارة الري قد قررت في شهر فبراير من العام الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ثم سمحت بزيادة المساحة المنزرعة إلى 840 ألف فدان لزيادة الإنتاج المحلي، وتمثلت عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة فى الحبس والغرامة معًا، مما جعل الكثير من الفلاحين يلتزمون بالمساحات المحددة، وهو ما أثر سلبا على حجم الإنتاج للموسم الحالى.
التموين: المناقصات خفضت الأسعار بالسوق المحلى
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أكد أن وزارة التموين بتعاقدها على توريد الأرز من الخارج أسهمت فى ضبط الأسعار بالسوق المحلى، مؤكدا أنه لن تكون هناك أى أزمة مرتقبة فى أسعار الأرز، وأن وزارة التموين بالتعاون مع عدد من الجهات استطاعت توفير احتياجات المواطنين من الأرز، بل قامت بطرح سلعة المكرونة لاستعاضة الكميات غير المتوفرة، وهو ما حقق نجاحا محليا وخفض أسعار الأرز فعليا فى السوق المحلى.
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