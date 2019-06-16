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بعد 4 مناقصات.. إلى أين وصلت أسعار الأرز بالأسواق؟

أزمة كبيرة ضربت السوق المحلي للأرز بعد تقليص المساحة المنزرعة منه لما يقرب من نصف الأراضي، فضلا عن تحديد المحافظات التى يحق لها الزراعة بعدد الأفدنة الممكنة
تحرير:أسماء فتحى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الأرز
الأرز
سعت وزارة التموين والتجارة الداخلية للتعامل مع أزمة تقليص مساحة الأرز ونقص المعروض منه، بطرح سلسلة من المناقصات لتوفير الأرز من الخارج وفقا لضوابط وشروط التوريد المعلنة من هيئة السلع التموينية، باعتبار الاستيراد هو الملاذ الآمن لمنع ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلي، ومن ثم تم طرح عدد من العروض للأرز، منها الهندي والفيتنامى والصينى، وكان للأرز الصينى الغلبة من حيث السعر والنوع، الذى أكد التجار أنه الأقرب إلى الذوق المصري، وقد تم التعاقد فعليًا منذ صدور قرار تقليص حجم الزراعة حتى الآن على أربع مناقصات للتوريد.
هيئة السلع التموينية: تعاقدنا على 4 مناقصات خلال الفترة الماضية قال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة تلقت أربعة عروض لتوريد الأرز من خلال توريد نحو 45 ألف طن من الأرز الهندى، وعرضا آخر بتوريد 45 ألف طن أرز فيتنامى، وعرضين من الشركات الصينية الأول بنحو 20 ألف طن أرز والثانى
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لادا جرانتا 2019

جرانتا وفيرنا وBYD.. مقارنة بين أرخص 3 سيارات في مصر

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين 3 سيارات من فئة السيارات الشعبية أو الاقتصادية وهي «BYD F3، لادا جرانتا، وهيونداي فيرنا».
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كيف حققت «البترول» أعلى معدل إنتاج فى تاريخها؟

نجحت مصر ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية من تحقيق أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها خلال شهر يونيو الجاري، بإجمالى إنتاج بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، الأمر الذى يعد طفرة فى الإنتاج البترولي للمرة الأولى فى تاريخ القطاع، مما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، بالإضافة لتأمين احتياطات مصر من المواد البترولية المختلفة التى من المرتقب تحقيق الاكتفاء منها ذاتيا ووقف استيراد بعض المنتجات البترولية خلال العام بعد المقبل.
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أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 16 يونيو

وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من المقرر أن ترفع وزارة البترول أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة -التي لم يتحدد موعدها بعد-، وهو الأمر المعلن سلفًا وأدى إلى حالة من الارتباك في بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية، بعدما تصور كثير من المستهلكين أن الالأيام الجارية هي موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، لكن ذلك لم يحدث وظلت الأسعار كما هي سعر البنزين (92) 6.75 جنيه للتر، سعر البنزين (80) 5.5 جنيه، سعر البنزين (95) 7.75 جنيه للتر، سعر السولار 5.50 جنيه للتر.
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غرفة صناعة التكنولوجيا والخرافي يشاركان في مؤتمر FDC

أعلنت مجموعة الخرافي الكويتية من خلال شركة "إيماك Emak" عن مشاركتها في المؤتمر السنوي الثالث لمستقبل مراكز البيانات العملاقة "Future of Data Centers" والذي يعقد في الفترة ما بين 16 – 18 يونيو الجارى تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي اهتمام مجموعة الخرافي الكويتية بالاستثمار في صناعة مراكز البيانات بعد اللقاء الذي تم في القاهرة أبريل الماضي بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المهندس بدر الخرافى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الخرافى" الكويتية، لبحث فرص توسيع استثماراتهم بمصر.
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تظلمات التموين.. مواطنون للوزير: السيارة ليست رفاهية

عدد من الشروط والضوابط أعلنتهما وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مدى استحقاق الدعم التموينى المقدم للمواطنين، وما إن كان هناك ما يمنع الحصول عليه من عدمه، وجاء على رأس هذه الشروط عدم امتلاك سيارة موديل 2014 وما فوق باعتبار صاحبها غير مستحق للدعم واعتبار امتلاك السيارة رفاهية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين خاصة أن الكثيرين أعلنوا أن السيارة باتت إحدى ضروريات الحياة فى الأسر المصرية ولا تعتبر ضربا من ضروب الترفيه على الإطلاق، بل إنها تضيف إلى أعباء الأسرة وتكبدها تكاليف إضافية.
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التموين: احتياطي مصر من السكر يكفي 8 أشهر

اجتمعت اللجنة العليا للسكر برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء شركات الإنتاج، وممثلي وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة، ومصلحه الجمارك، والاتحاد العام للغرف التجارية، وكبريات الشركات التجارية المتخصصة وأكدت وزارة التموين في بيان رسمي، أصدرته عقب الاجتماع، أن احتياطي السكر يغطي احتياجات المصريين لمدة 8 أشهر، أشارت الوزارة إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري يتراوح ما بين 230 ألف طن إلى 240 ألفا شهريًا.
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التموين تطرح ليمون بأسعار مخفضة في القاهرة والجيزة

أصدرت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، على أن يتم توفير كميات كبيرة من الليمون بسعر 45 جنيها للكيلوجرام، وأيضا سيتم طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مضيفا أنه يتم مد فروع ومنافذ الشركة بالسلع والمنتجات الغذائية أولا بأول في إطار الحرص على توفير المنتجات للمواطنين.
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تعرف على أسعار السلع والخضراوات بمنافذ الحكومة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تطرح سلعا غذائية وخضراوات منخفضة عن السوق الخارجية بنحو 20% فى منافذها المتنقلة المتمثلة فى السيارات السلعية ومنافذها الثابتة المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية، كما أعلنت وزارة الزراعة عن طرحها لمنتجات غذائية متنوعة بأسعار تنخفض عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، وكذلك جهاز الخدمة الوطنية والمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، كلها محاولات من الوزارات المختلفة للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار بطرح بديل منافس فى السوق المحلية.
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