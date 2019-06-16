اللي هيكلم مراتي هخصمله.. قصة خلع الزوجة لمديرها

الزوجة استنكرت على زوجها الزج بها فى حديث على الملأ بمكان عمله بقصد إهانة موظف لديه من أصدقائها فهددها بيمين طلاق لو حدثت أيًا من أصدقائها القدامى ثانية.. وهنا قررت خلعه

تحرير:سماح عوض الله ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

أقامت مندوبة مبيعات، دعوى خلع ضد زوجها، بعد عامين من الزواج، مطالبة فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، وذلك لخشيتها ألا تقيم حدود الله، فى حين أكدت الزوجة لدفاعها أن خلافاتها مع زوجها لا تنتهي، وجميعها ليس لها علاقة بالمنزل، وإنما بسبب قسوته فى العمل، وحدته مع زملائه، وكثرة توقيع الخصومات والجزاءات عليهم، ولأنها صديقة وزميلة مشتركة لكثير من معارفه فى العمل، كانت تتدخل لدى زوجها، لتصحيح قراراته التى تعتبرها قاسية وظالمة، وهو ما كان يقابله زوجها باستنكار وصل فى إحدى المرات إلى اشتباك بالأيدي مع أحد أصدقائهما.

أكدت الزوجة تمسكها بعملها، وفخرها بكونها مندوبة مبيعات بإحدى الشركات الكبرى، وتكوينها صداقات كثيرة وهامة تعتز بها، بعدما تجاوزت معاملات العمل إلى حدود الصداقة والأخوة، وبحكم عملها تعارفت على فريق عمل فى إحدى الشركات التى تتعامل معها، مكون من 5 شباب وفتاتين، كونت صداقة قوية معهم خاصة لما لمسته فيهم من

أكدت الزوجة تمسكها بعملها، وفخرها بكونها مندوبة مبيعات بإحدى الشركات الكبرى، وتكوينها صداقات كثيرة وهامة تعتز بها، بعدما تجاوزت معاملات العمل إلى حدود الصداقة والأخوة، وبحكم عملها تعارفت على فريق عمل فى إحدى الشركات التى تتعامل معها، مكون من 5 شباب وفتاتين، كونت صداقة قوية معهم خاصة لما لمسته فيهم من ود بجانب كفاءتهم فى العمل كفريق، وتعددت لقاءاتهم وتبادلوا الأفكار والخبرات، بما حقق لها نقلة نوعية على المستوى المهني وكذلك على المستوى الشخصي من حيث جو المرح والبهجة والإيجابية التى أضفاها أصدقاؤها الجدد عليها.



تلك الصداقة القوية بين مجموعة الثمانية كما تسميها الزوجة وأصدقائها، جعلت آمالهم واحدة، ومشكلة كل واحد فيهم هما يحمله الجميع ويكافحون لتخليص صاحبه منه، وانتصروا فى مواقف كثيرة، وفشلوا فى مواقف أخرى، لكن سمتهم دائمًا المرح والسخرية من كل ما يضايقهم، وبدأ مجموعة الثمانية التحدث عن مدير جديد لشركاء العمل السبعة، وتنوعت أحاديثهم بين كونه شخصا كلاسيكيا، منمق الملابس، هادئ الطباع، قليل الحديث، صريح الأوامر والتوجيهات، فكره مثمر للعمل، ومع تعدد جلسات الأصدقاء انضم إليهم فى إحدى المرات هذا المدير الجديد.

اقرأ أيضًا خلع قبل الزفاف.. قصة عروس هربت من جحيم زوجها



تعارف المدير ومندوبة المبيعات ونشأت بينهما علاقة عاطفية، توجها الأول بطلب الزواج، ولم تتردد مندوبة المبيعات فى الموافقة، وعقب الخطبة، صارت لهما لقاءات منفصلة عن مقابلات مجموعة الثمانية كما يسمونها، وكانت الشابة الثلاثينية تلحظ إيثار خطيبها لها، ورغبته فى تقليلها لقاءاتها مع أصدقائها، ورفض أكثر من مرة الاشتراك فى مقابلات مجموعة الأصدقاء المفضلين لدى خطيبته، وكانت الشابة تتقبل ذلك، وتعتبره إيثارا من خطيبها بالانفراد بمقابلتها، بجانب مراعاتها لطبيعة شخصيته كإنسان كتوم إلى حد ما، ويعاني خجلا اجتماعيا يتنافى تمامًا مع جرأته وصراحته المعهودة فى العمل.





وبعد الزواج فوجئت الزوجة بزوجها يطلب منها إنهاء تعاملاتها مع أصدقائها، ولما استنكرت منه ذلك واختلفت معه حول الأمر، باتت تجد أصدقاءها هم من يتهربون منها، ويتجنبون مقابلتها، حتى طلبت فتاتا المجموعة مقابلتها بعد قرابة عام من الزواج، وأخذتا تحكيان لها أشياء لم تكن تعلمها قبل ذلك، ومنها أن زوجها تحول من مدير محترم يقود فريقه إلى النجاح، إلى شخص حاد الطباع، كثير التكليفات، وكثير توقيع الجزاءات والخصومات عليهم، وإذا علم باعتزامهم الخروج معًا كان يتعمد تكليف الجميع بأعمال إضافية، وتوزيع مهام على كل فرد بما يكفي لشغله عن المقابلات.

اقرأ أيضًا «تخين وبكرش».. أغرب دعوى خلع بمحكمة الأسرة



روت الشابتان لصديقتهما أن زوجها تشاجر فى إحدى المرات بسبب تعليق لأحد فريق المجموعة على صورة نشرتها الزوجة على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سقطت فجأة حدود العمل، ودخل المدير يتشاجر مع الشاب من فريق العمل بسبب تعليق "الفيسبوك"، وتسبب الأمر فى حرج شديد بالعمل، واتفقوا جميعًا على عدم إخبار الزوجة بهذا الموقف، والحد من التقابل معها قدر الإمكان تجنبًا لغيرة الزوج الواضحة.



وتأكدت الزوجة بنفسها من توقيع زوجها خصومات عديدة على فريق العمل، عادة ما كانت تتزامن مع توقيتات محاولاتهم للتقابل معًا مثلما كانوا قبل زواجها، وتعددت لها الشكاوى من زوجها وتحوله إلى إنسان مؤذٍ لأصدقائها العاملين معه، وفى إحدى المرات علمت باتخاذ زوجها قرارا بفصل أحد أفراد المجموعة، وهنا قررت التدخل لدى زوجها، وحينما فتحت الموضوع معه فوجئت بسيل انتقادات حاد، ورفض قاطع لتحدثها فى الأمر، واتهام لها بتفضيل أصدقائها عليه كزوج، ونهاها مطلقًا عن التعامل أو التواصل معهم.





وفى اليوم التالي علمت الزوجة بتشاجر زوجها مع عضو فريق العمل الذى يرغب فى فصله، وبلوغ الأمر حد التشابك بينهما بالأيدي، بعدما أهان زوجها الشاب واتهمه بالتقدم إلى زوجته بالرجاء والتذلل حتى تتدخل لديه لكي لا يفصله عن العمل، وهو ما نفاه الشاب، لكن زوجها شبهه بالنساء فيما يخص الاستكانة واستجداء بقائه فى عمله، وهو ما لم يتحمله الشاب الذى رد الإهانة للزوج وتشابك الاثنان.





وعلمت الزوجة من إحدى صديقاتها بالتفاصيل الكاملة، واستنكرت على زوجها الزج بها فى حديث على الملأ بمكان عمله على النحو المذكور، فإذا به يتشاجر معها، ويهددها بيمين طلاق لو حدثت أيًا من أصدقائها القدامى ثانية، وهنا قررت الزوجة مغادرة مسكن الزوجية، وطلب الطلاق من زوجها بعدما بلغت غيرته من أصدقائها هذا الحد من المغالاة فى الخلاف والتشاحن بينهما.

رفض الزوج طلب زوجته الطلاق، وفوجئت به يهينها ويتهمها اتهامات غير لائقة أمام أسرتها، وذلك غيرة من موقفها مع أصدقائها، وهو ما قررت معه إنهاء الزيجة بإقامة دعوى خلع ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، خاصة أن الله لم يرزقهما بأطفال طوال عامي الزواج.