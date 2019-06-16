سموحة يرفض العرض الأوروبي لاحتراف نجم الفريق

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

سموحة

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عروض الاحتراف لنجم فريقه حسام حسن، في أحد الدوريات الأوروبية، ورحيله في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وقال رئيس النادي السكندري، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «رفضنا عرضا لاحتراف المهاجم حسام حسن في بلجيكا»، وكان فرج عامر قال في تصريحات سابقة: «من الصعب جدا أن نرى فريق سموحة في الموسم المقبل بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى داخليا وخارجيا في شرائه».

وقال فرج عامر، إن حسام حسن، أحسن مهاجم في مصر في الوقت الحالي، وكان يجب ضمه إلى المنتخب الوطني، ولكن من ينضم من اللاعبين يجب أن يكون لاعبًا ضمن صفوف نادي الأهلي أو الزمالك. ولم ينفِ فرج عامر اهتمام النادي الأهلي بضم مهاجم الفريق بعد نهاية الموسم الجاري، إذ قال في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: