رياضة

سموحة يرفض العرض الأوروبي لاحتراف نجم الفريق

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
سموحة
سموحة
تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عروض الاحتراف لنجم فريقه حسام حسن، في أحد الدوريات الأوروبية، ورحيله في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وقال رئيس النادي السكندري، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «رفضنا عرضا لاحتراف المهاجم حسام حسن في بلجيكا»، وكان فرج عامر قال في تصريحات سابقة: «من الصعب جدا أن نرى فريق سموحة في الموسم المقبل بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى داخليا وخارجيا في شرائه».
وقال فرج عامر، إن حسام حسن، أحسن مهاجم في مصر في الوقت الحالي، وكان يجب ضمه إلى المنتخب الوطني، ولكن من ينضم من اللاعبين يجب أن يكون لاعبًا ضمن صفوف نادي الأهلي أو الزمالك. ولم ينفِ فرج عامر اهتمام النادي الأهلي بضم مهاجم الفريق بعد نهاية الموسم الجاري، إذ قال في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة:
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حلم البريميرليج يدفع صلاح لرفض عرض ريال مدريد

رفض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الرحيل عن ليفربول، على الرغم من استعداد كل من يوفنتوس وريال مدريد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدماته، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى تفكير صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد أو العودة إلى إيطاليا من جديد بعدما لعب في السابق في صفوف روما، إلا أنه لم يعد متحمسًا لتلك الفكرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى بطل في ملعب الأنفيلد، إذ يرى أن ذلك ليس الوقت المناسب للرحيل.
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الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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هازارد يستعيد ذكرياته الأولى عن ريال مدريد

بعد انتقاله رسميا من تشيلسي إلى ريال مدريد، استعاد النجم البلجيكي إيدين هازارد بحماس كبير أولى ذكرياته عن الفريق الملكي، والتي بدأت بتسديدة زين الدين زيدان الشهيرة في شباك باير ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002، وقال هازارد بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأت مشاهدة كرة القدم بسبب زيدان. نعم، عشت في بلجيكا ولكنني شجعت فرنسا من أجله، وأول ذكرى لي هي هدفه في شباك ليفركوزن. الآن يمكننا العمل معًا، وهذا شعور خاص للغاية، سأكون في فترة الإعداد للموسم الجديد الشهر المقبل، كي أسخّر نفسي لخدمته".
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نجم بيراميدز: وقعت للأهلي.. وأتعجب من موقف حسام حسن

قال عبد الله بكري، مدافع نادي بيراميدز، إنه كان قريبًا للغاية من الانضمام للنادي الأهلي قبل انتقاله إلى بيراميدز، موضحًا: «وقعت للأحمر عندما كنت لاعبًا في سموحة، في انتقالات يناير 2018، وطلبت منهم أن ينهوا الاتفاق مع فرج عامر». وأضاف بكري، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «في ذلك الوقت تمسك المهندس فرج عامر بمبلغ 20 مليون جنيه، قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ من أجل حسم انتقالي للأهلي بمبلغ 18 مليون جنيه، ولكن تمسك رئيس سموحة بالقيمة المادية حالت دون إتمام الصفقة».
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رئيس سموحة يهاجم اتحاد الكرة: «كله بيسوق على كيفه»

وجه المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقادات حادة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة؛ بسبب الطريقة التي يتعامل بها أعضاء مجلس الجبلاية مع الأزمات التي تواجههم، وآخرها أزمة مباريات الدوري المصري الممتاز. وقال عامر في مداخلة مع برنامج «ملعب 9090»، الذي يقدمه إبراهيم فايق على الراديو «9090»، إن حل أزمة مؤجلات الدوري يكمن في الرجوع إلى البرنامج الأصلي للمسابقة، الذي كان يضمن انتهاء البطولة قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.
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سموحة يتضامن مع الأهلي ضد اتحاد الكرة

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تضامنه مع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن أزمة مباريات الدوري المتبقية هذا الموسم، وقال عامر، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أنه يؤيد ما جاء في مذكرة الأهلي التي أرسلها صباح أمس السبت، إلى اتحاد الكرة، والتي أكد فيها عدم التفريط في حق النادي في بطولة الدوري، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.
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رئيس سموحة ينهى الجدل حول مستقبل حسام حسن

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف ناديه النهائي، من رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من الصعب جدًا أن نرى فريق سموحة في الموسم القادم بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبري داخليًا وخارجيًا شراءه»، موضحًا: «بعض اللاعبين الذين لا نعرف حتى اسمهم يلجأون إلى وضع اسم سموحة في الأندية التي ترغب ضمهم من أجل رفع أسهمهم».
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