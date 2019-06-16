لأول مرة.. أمريكية تخلع زوجها الليبي في مصر

حكمت محكمة أسرة القاهرة الجديدة بخلع سيدة أعمال أمريكية من زوجها (مستثمر ليبي) استنادا إلى القانونين الدولي والمدني، لا قانون الأحوال الشخصية، ويعد الحكم الأول
لأول مرة في تاريخ المحاكم المصرية، أصدرت الدائرة 12 بمحكمة أسرة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد فرج، حكما بالخلع بين زوجين أجنبيين من جنسيتين مختلفتين، يقيمان بمصر، إذ قضت المحكمة بخلع «ف. ي. ش»، سيدة أعمال أمريكية الجنسية، من «أ. ف. ح. ط»، مستثمر ليبي، تتخطى حساباته البنكية 120 مليون دولار، وفقا لحسابه بالبنك العربي الإفريقي. واستند عبد الحميد رحيم، الوكيل القانوني للزوجة الأمريكية، إلى المادة 13 من القانون الدولي والمادة 22 من القانون المدني، لا إلى قانون الأحوال الشخصية، كونه أول حكم قضائي بالخلع بين زوجين أجنبيين في مصر.
قال المحامي عبد الحميد رحيم، الوكيل القانوني للزوجة الأمريكية، في تصريحات لـ«التحرير» إن الزوجة تبلغ من العمر 31 سنة، وهى سيدة أعمال أمريكية، والزوج يبلغ 41 عاما، مستثمر ليبي، رغبت الزوجة في إنهاء حياتها الزوجية معه نتيجة خلافات زوجية بينهما، إلا أنه رفض متمسكا بها، فتم اللجوء إلى محكمة
قال المحامي عبد الحميد رحيم، الوكيل القانوني للزوجة الأمريكية، في تصريحات لـ«التحرير» إن الزوجة تبلغ من العمر 31 سنة، وهى سيدة أعمال أمريكية، والزوج يبلغ 41 عاما، مستثمر ليبي، رغبت الزوجة في إنهاء حياتها الزوجية معه نتيجة خلافات زوجية بينهما، إلا أنه رفض متمسكا بها، فتم اللجوء إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة للفصل بينهما، بعد إقامة الأمريكية دعوى خلع من زوجها.
أوضح «رحيم» أن الأمريكية والليبي متزوجان منذ عام 2003، وفي أثناء نظر الدعوى طلب القاضي من محامي الزوجة قانون الأحوال الشخصية الليبي، لأن ليبيا لا يوجد عندها حكم خلع، ولكن يسمى «مخالعة» تعرض خلال الدعوى فيه الزوجة مبلغا من المال على الزوج فإن وافق تصدر المحكمة حكما بمخالعته.
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وتابع موضحا أنه استند إلى رفع الدعوى داخل الأراضي المصرية وعن طريق المحاكم المصرية، نظرا لأن الزوجين لهما موطن داخل البلاد ومعلوم لدى وزارة الخارجية، لافتا إلى أن القاضي قرر بعد المداولة نظر الدعوى والاستمرار فيها وفقا للدلائل والأسانيد القانونية التي أشارت إليها عريضة الدعوى التي قدمها للمحكمة، حتى أصدر حكمه في نهاية المطاف بخلع السيدة الأمريكية من زوجها الليبي، وصدقت النيابة العامة على الحكم وتم اعتماده لوزارة الخارجية المصرية.
ولفت المحامي إلى أن قانون الأسرة المصري، نظم في قواعده الخلع بين الزوجين المصريين، وبين الزوجة المصرية والأجنبي، والمصري والأجنبية، ولم يتطرق إطلاقا للزوجة والزوج الأجنبيين المنعقد زواجهما في بلد أجنبي، ويقيمان بشكل عابر داخل الأراضي المصرية، لذلك فقد استند القاضي في حكمه إلى القانون المدني، إذ إن آثار الدعوى تختص بتنازع القوانين الدولية باعتبار أن المسألة المعروضة أمام القضاء تتنازع فيها القوانين.
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قالت المحكمة في شرح حيثيات الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 46 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة، إن قواعد الاختصاص وجميع المسائل المتعلقة بالإجراءات يسرى عليها القانون المصري وحده بحسبانه قانون البلد الذي أقيمت به الدعوى عملا بنص المادة رقم 22 من القانون المدني، وتابعت: «وحيث إنه عن الاختصاص القضائي الدولي فلما كان من الثابت للمحكمة أن المدعية أجنبية الجنسية (أمريكية)، ولها محل إقامة بالبلاد فإن محاكم جمهورية مصر العربية وتمثلها المحكمة الراهنة، تصبح مختصة بنظر الدعوى الماثلة عملا بنص المادة 29 من قانون المرافعات المصري».
أضافت المحكمة في أسباب حكمها أنه من حيث القانون واجب التطبيق فلما كانت المادة 14 من القانون المدني المصري تنص على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، في ما عدا شرط الأهلية للزواج، وعلى ما جرى به نص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بأن «للزوجين أن يتراضيا في ما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه إياها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه».
نص المشرّع في القانون المصري لمسائل الأحوال الشخصية، في المادة 12: «يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين»، والمادة 13 «يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على تلك الآثار التي يرقبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال، أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إقامة الدعوى»، ونصت المادة 14 على أنه «إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، في ما عدا شرط الأهلية للزواج».
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