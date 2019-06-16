«ذئب الفلامنكو»| إحالة طفل اغتصب جاره وقتله للجنايات

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

جثة طفل - أرشيفية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة طفل في السادسة عشرة من عمره، يعمل حدادًا مُسلحا، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل طفل "جاره" يبلغ من العمر خمسة أعوام، وذلك بعدما اعتدى عليه جنسيا في حديقة موالح بقرية «المحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث استدرج الصغير بواسطة «كيس فلامنكو» قبل أن يقدم على جريمته.

تعود تفاصيل القضية لمطلع شهر مارس الماضي، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أسرة الطفل «محمد. م. م. ت» 5 سنوات، أبكم، بوفاته على أثر سقوطه من فوق شجرة بالقرب من منزل الأسرة بقرية «المحمدية» التابعة