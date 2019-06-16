مقتل عاطل وضبط آخرين في معركة بالرصاص مع الشرطة

تحرير:محمد عبد الجليل ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

المتهمون والمضبوطات

«مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، سلاح أبيض، آداب عامة»، كوكتيل جرائم اقترفه تشكيل عصابي اعتاد نشر الرعب والخوف بين الأهالي، وارتكاب كل جرائم السرقات والترويع، حتى بات إجرامهم تحديًا أمام أجهزة الأمن بالدقهلية، التي لاحقت التشكيل الإجرامي ورصدت خطوط هروب عناصره، حتى تمكنت أمس من مداهمة وكرهم، وألقت القبض على 3 متهمين، فيما قُتل آخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات المداهمة، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وباشرت النيابة التحقيقات.

البداية كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، التي أكدت قيام 3 من العناصر الإجرامية الخطرة بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة المركز (سبق اتهام أحدهم بـ15 قضية متنوعة ومطلوب ضبطه لاتهامه فى إطلاق عيارى نارى تجاه مزارع وإصابته، كما سبق اتهام الاثنين الآخرين

البداية كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، التي أكدت قيام 3 من العناصر الإجرامية الخطرة بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة المركز (سبق اتهام أحدهم بـ15 قضية متنوعة ومطلوب ضبطه لاتهامه فى إطلاق عيارى نارى تجاه مزارع وإصابته، كما سبق اتهام الاثنين الآخرين فى 23 قضية متنوعة).



تم استهداف المتهمين بحملة أمنية مكبرة بمكان اختبائهم بالزراعات بدائرة المركز، وحال شعورهم بالقوات قامت العناصر الإجرامية بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، والتى قامت بدورها بمبادلتهم وأسفر ذلك عن ضبطهم.. وبحوزتهم (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- طبنجة و21 طلقة مختلفة الأعيرة- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت قرابة20 كيلوجراما).. كما تبين إصابة أحد العناصر الإجرامية برفقتهم، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه توفى لدى وصوله.





