جريمة

مقتل عاطل وضبط آخرين في معركة بالرصاص مع الشرطة

تحرير:محمد عبد الجليل ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات
«مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، سلاح أبيض، آداب عامة»، كوكتيل جرائم اقترفه تشكيل عصابي اعتاد نشر الرعب والخوف بين الأهالي، وارتكاب كل جرائم السرقات والترويع، حتى بات إجرامهم تحديًا أمام أجهزة الأمن بالدقهلية، التي لاحقت التشكيل الإجرامي ورصدت خطوط هروب عناصره، حتى تمكنت أمس من مداهمة وكرهم، وألقت القبض على 3 متهمين، فيما قُتل آخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات المداهمة، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وباشرت النيابة التحقيقات.
البداية كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، التي أكدت قيام 3 من العناصر الإجرامية الخطرة بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة المركز (سبق اتهام أحدهم بـ15 قضية متنوعة ومطلوب ضبطه لاتهامه فى إطلاق عيارى نارى تجاه مزارع وإصابته، كما سبق اتهام الاثنين الآخرين
اقرأ المزيد
المتهم-بالتزوير

«ماركات مزورة».. مداهمة مطبعتين بعابدين والموسكي

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، فى الإيقاع بمالكي مطبعتين دون تراخيص، يستغلها صاحباها فى تقليد المطبوعات والعلامات التجارية "الماركات" بدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك يقصد استخدامها على منتجات مغشوشة بنفس شعار المنتجات المتعارف عليها، وهو ما يضر بالصحة العامة للمواطنين علاوة على إدخال الغش والتدليس عليهم، وضبطت قوات الأمن داخل المطبعة الأولى 18 صف ورق كارتون مدونا عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة كما ضبطت كميات هائلة من مطبوعات مماثلة بالمطبعة الثانية بمنطقة الموسكي.
جثة طفل - أرشيفية

«ذئب الفلامنكو»| إحالة طفل اغتصب جاره وقتله للجنايات

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة طفل في السادسة عشرة من عمره، يعمل حدادًا مُسلحا، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل طفل "جاره" يبلغ من العمر خمسة أعوام، وذلك بعدما اعتدى عليه جنسيا في حديقة موالح بقرية «المحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث استدرج الصغير بواسطة «كيس فلامنكو» قبل أن يقدم على جريمته.
اغتصاب (2)

بعد بلاغها.. حبس شاب هتك عرض شقيقته في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، مدير النيابة العامة، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس شاب، في نهاية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ورود بلاغ باتهامه بهتك عرض شقيقته الطفلة، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تجرد من آدميته وأقدمَّ على فعلته الشنعاء بأن عاشرها جنسيًا داخل منزلهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.
سيارة-مركونة-مهجورة (3)

المرور ترفع 15 سيارة متهالكة من شوارع العاصمة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، من وجودها بمختلف الشوارع والميادين وشنت حملات مرورية موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 15 سيارة متروكة، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها و8 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في كل واقعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

مرشد سياحي يكشف تفاصيل انفجار أتوبيس الرماية

انتقل فريق من نيابة الهرم، اليوم الأحد، إلى مستشفيي الهرم والشيخ زايد التخصصي لسماع أقوال المصابين في حادث تفجير أتوبيس يقل سائحين من دولة جنوب إفريقيا، وتبين أن إجمالي المصابين 17 شخصا "10 من دولة جنوب إفريقيا، و7 مصريين"، وقال أحمد زايد نائب مدير مستشفى الهرم، إن 12 حالة من الموجودين في المستشفى إصابتهم طفيفة تتنوع بين جروح سطحية وكدمات، ومن الممكن خروجهم اليوم، ما عدا طفلا يبلغ من العمر 11 عاما؛ نظرا لإصابته بالعين، بينما باقي المصابين وعددهم 5 يحتاجون إلى رعاية طبية متقدمة.
المرور‎ (2)

مفاجأة.. المرور استفادت من شائعة «فيسبوك»

"يا جماعة المرور ألغى مهلة الشهر لتجديد الرخصة ونتيجة هذا، ناس كتير راحوا يجددوا قرب نهاية الشهر واكتشفوا وجود غرامة 40 جنيها على كل يوم تأخير من بعد ميعاد انتهاء الرخصة بتاعته". هكذا انتشر منشور تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مدار عدة أيام سابقة لتحذير مالكي السيارات من فرض غرامات مالية على جميع من انتهت تراخيصهم، وتواصلت "التحرير" مع مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، والذي نفى تماما صحة المنشور المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

سقوط ملوك البرشام في قبضة ضباط مكافحة القاهرة

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على تاجري مخدرات، ضُبط بحوزتهما عدد كبير من الأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي، وتمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، 26 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه فى 12 قضية، آخرها قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 قضايا "سلاح، تبديد، شيك" وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة الموسكى.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

كشف لغز سرقة 374 ألف جنيه من تاجر عربي بمصر القديمة

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتعاون مع قطاع الأمن العام، اليوم الأحد، فى كشف لغز سرقة أكثر من ربع مليون جنيه من تاجر يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتبين أن 7 أشخاص استوقفوه وانتحلوا شخصية رجال الشرطة لسرقته بمنطقة مصر القديمة. تعود الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بلاغا من أحد الأشخاص "تاجر" 34 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بأحد الفنادق بدائرة قسم قصر النيل، بقيام أحد الأشخاص، سبق تعرفه عليه من خلال أحد أصدقائه يحمل جنسية ذات الدولة، بادعاء مساعدته فى شراء كمية من المنظفات للاتجار فيها فى بلاده.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org