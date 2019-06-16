رياضة

حلم البريميرليج يدفع صلاح لرفض عرض ريال مدريد

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
رفض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الرحيل عن ليفربول، على الرغم من استعداد كل من يوفنتوس وريال مدريد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدماته، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى تفكير صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد أو العودة إلى إيطاليا من جديد بعدما لعب في السابق في صفوف روما، إلا أنه لم يعد متحمسًا لتلك الفكرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى بطل في ملعب الأنفيلد، إذ يرى أن ذلك ليس الوقت المناسب للرحيل.
وأوضحت "ميرور" أن مدرب ليفربول يورجين كلوب كان على علم باهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بضم صلاح، بل وناقش مع الإدارة خطر رحيل النجم البالغ من العمر 27 عامًا. وأضافت الصحيفة البريطانية أن الأمر لم يقتصر على صلاح وحده، بل تتلقى ليفربول العديد من الاستفسارات من كبرى الأندية الأوروبية عن إمكانية ضم النجم السنغالي
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سموحة

سموحة يرفض العرض الأوروبي لاحتراف نجم الفريق

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عروض الاحتراف لنجم فريقه حسام حسن، في أحد الدوريات الأوروبية، ورحيله في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وقال رئيس النادي السكندري، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «رفضنا عرضا لاحتراف المهاجم حسام حسن في بلجيكا»، وكان فرج عامر قال في تصريحات سابقة: «من الصعب جدا أن نرى فريق سموحة في الموسم المقبل بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى داخليا وخارجيا في شرائه».
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الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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هازارد يستعيد ذكرياته الأولى عن ريال مدريد

بعد انتقاله رسميا من تشيلسي إلى ريال مدريد، استعاد النجم البلجيكي إيدين هازارد بحماس كبير أولى ذكرياته عن الفريق الملكي، والتي بدأت بتسديدة زين الدين زيدان الشهيرة في شباك باير ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002، وقال هازارد بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأت مشاهدة كرة القدم بسبب زيدان. نعم، عشت في بلجيكا ولكنني شجعت فرنسا من أجله، وأول ذكرى لي هي هدفه في شباك ليفركوزن. الآن يمكننا العمل معًا، وهذا شعور خاص للغاية، سأكون في فترة الإعداد للموسم الجديد الشهر المقبل، كي أسخّر نفسي لخدمته".
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مشجع مصري يداعب ماني في تدريب السنغال: «باصي لصلاح»

داعب أحد المشجعين المصريين النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات منتخب أسود التيرانجا، استعدادًا لمواجهة نظيره النيجيري وديًا غدًا الأحد. وتأكد غياب ماني، عن افتتاح مباريات منتخب السنغال أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وداعب المشجع المصري نجم السنغال ماني قائلا: «يا ماني اشطة عليك ياساديو، باصي لصلاح يا ماني».
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هل يرحل صلاح عن الريدز؟.. ليفربول يسعى لخطف نجم ليل

بسبب غموض مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، بدأ نادي ليفربول الإنجليزي في التحرك بقوة لضم اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي، نجم فريق ليل الفرنسي، المنضم لقائمة منتخب بلاده استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام في مصر خلال الشهر الجاري، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية، وفقا لما كشفته صحيفة ليكيب الفرنسية، التي زعمت أن مستقبل لاعب الفراعنة مع الريدز ليس مضمونًا بشأن الاستمرار من عدمه مع النادي الإنجليزي، الذي يُجهز عرضًا بقيمة 80 مليون يورو من أجل ضم بيبي، وفقا لمصادر للصحيفة.
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كلوب يضع شرطا واحدا لانتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وضع شرطًا واحدًا لكي يسمح للدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والريدز، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية إن زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، تقدم بطلب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، يحثه على التعاقد مع صلاح «هداف الدوري الإنجليزي»، والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
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مفاجأة.. صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يوفا" اليوم الأحد عن القائمة المثالية لموسم دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 – 2019، والتي توج بها فريق ليفربول الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخ الريدز، وشهدت القائمة غياب الفرعون المصري محمد صلاح عن القائمة المثالية للتشامبيونزليج، على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب بقيادة ليفربول للتتويج باللقب الأعرق في أوروبا بتسجيله هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء بشباك توتنهام ليصبح أول لاعب مصري وثاني لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر.
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