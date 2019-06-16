حلم البريميرليج يدفع صلاح لرفض عرض ريال مدريد

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

محمد صلاح

رفض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الرحيل عن ليفربول، على الرغم من استعداد كل من يوفنتوس وريال مدريد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدماته، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى تفكير صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد أو العودة إلى إيطاليا من جديد بعدما لعب في السابق في صفوف روما، إلا أنه لم يعد متحمسًا لتلك الفكرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى بطل في ملعب الأنفيلد، إذ يرى أن ذلك ليس الوقت المناسب للرحيل.

وأوضحت "ميرور" أن مدرب ليفربول يورجين كلوب كان على علم باهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بضم صلاح، بل وناقش مع الإدارة خطر رحيل النجم البالغ من العمر 27 عامًا. وأضافت الصحيفة البريطانية أن الأمر لم يقتصر على صلاح وحده، بل تتلقى ليفربول العديد من الاستفسارات من كبرى الأندية الأوروبية عن إمكانية ضم النجم السنغالي