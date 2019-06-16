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لا تطابق المواصفات| «حلوى بير السلم» بمرمى البرلمان

صناعة البرلمان: منتجاتها غير مطابقة للمواصفات وتسبب السرطان.. العبد: تزور تاريخ الصلاحية على المنتج.. هالة: تهديد خطير لصحة المواطن.. وعمارة: تسعى للربح فقط
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
مصانع بير السلم
مصانع بير السلم
معركة جديدة يخوضها البرلمان ضد الأماكن التى تهدد صحة المصريين، فخلال الأيام القليلة الماضية سلط عدد من نواب المجلس الضوء على مصانع الحلوى المجهولة، التى تعمل فى الخفاء أسفل «بير السلم»، بعيدا عن أعين الدولة حتى أصبحت هذه الأماكن تشبه الأوكار، يُمنع دخولها لغير العاملين بها خوفا من الرقابة عليها من قبل وزارة التموين أو وزارة الصحة، لأن الغالبية العظمى منها تفتقر إلى أدنى مراعاة لمعايير الجودة والسلامة، وتكون منتجاتها غير مطابقة للمواصفات العالمية أو الصحية التى تضمن سلامة المواطنين، بالإضافة إلى أنها تعمل بدون أى تراخيص.
نسبة كبيرة من هذه المصانع تكون على هيئة ورش بعيدة عن الأعين فى أماكن متهالكة لا تصلح لتصنيع الحلوى من الأساس، لا يتعدى عدد العاملين بها 4 أفراد يضرون بصحة المصريين لأنهم غير مؤهلين لصناعة الحلوى، بالإضافة إلى أنها تعتمد فى المقام الأول على استخدام مواد حافظة وألوان غريبة الشكل فى صناعة الحلوى التى تجذب
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امتحانات-ثانويه-عامة

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوفاة «محمد . ر .أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة إمتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
الدكتور طارق شوقي

«التعليم» تعتمد نتيجة عينة «عربي الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية، البالغ عددها 19 ألفًا و560 طالبًا وطالبة، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفًا و799 طالبا وطالبة، بنسبة 96.55%.
مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

في قاعدة محمد نجيب.. مصر وتوجو في تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب

دعما للأمن الإفريقي في مواجهة المخاطر التي تهدد استقرار دول القارة واصلت عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.
ضياء-رشوان (2)

ننشر ملامح التشكيل شبه النهائي لهيئة مكتب «الصحفيين»

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات لـ"التحرير"، عن ملامح التشكيل شبه النهائي لمجلس النقابة، والمزمع الإعلان عنه بصورة رسمية اليوم، بعد توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النقابة فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة.
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امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

الصحة: إسعاف 38 طالبا في رابع أيام امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة في مقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، 38 بلاغًا لحالات مرضية، خلال رابع أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، مشيرًا إلى أن باقي الحالات بين ارتفاعٍ في ضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

استقالة 4 آلاف.. لماذا يهجر الأطباء وزارة الصحة؟

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها وكيل نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، عندما أعلن عن تقدم 4 آلاف طبيب باستقالاتهم من وزارة الصحة مؤخرا، فى فترة زمنية وجيزة على الرغم من وجود عجز في عدد الأطباء في مصر بسبب غياب الأمن في المستشفيات وضعف الرواتب والحوافز، كما لفت إلى أن منظومة الطب فى مصر تعاني من خلل في توزيع الأطباء، لأن التوزيع بين المحافظات يحدث بشكل به خلل شديد، ويأتى هذا فى الوقت الذى يعاني فيه الأطباء من تردي أوضاعهم المالية والاجتماعية والنفسية، وعدم الاهتمام بهم، وهو ما تسبب فى هجرة عدد كبير من الأطباء باحثين عن الأفضل لهم ولذويهم.
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الصحة تكشف إصابات المتوفين في حادث تصادم الأوتوستراد

دفعت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، فور وقوع حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» بطريق الأوتوستراد بحلوان، بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي، وحلوان العام، ومبرة المعادي، وجراحات اليوم الواحد بالبساتين. وأشار الوزارة إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلي بالبطن، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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«إغماء وصدمة».. إسعاف 363 طالبا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، 371 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم الوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
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