غرفة صناعة التكنولوجيا والخرافي يشاركان في مؤتمر FDC

الدورة الثالثة للمعرض ستتضمن أكثر من 45 جلسة بمشاركة 60 متحدثا رئيسيا، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية داخل أجنحة المعرض اليوم وغدًا

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

جانب من لقاء مسؤولي الخرافي برئيس الوزراء ووزير الاتصالات

أعلنت مجموعة الخرافي الكويتية من خلال شركة "إيماك Emak" عن مشاركتها في المؤتمر السنوي الثالث لمستقبل مراكز البيانات العملاقة "Future of Data Centers" والذي يعقد في الفترة ما بين 16 – 18 يونيو الجارى تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي اهتمام مجموعة الخرافي الكويتية بالاستثمار في صناعة مراكز البيانات بعد اللقاء الذي تم في القاهرة أبريل الماضي بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المهندس بدر الخرافى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الخرافى" الكويتية، لبحث فرص توسيع استثماراتهم بمصر.

وتستهدف شركة الخرافي مجال إنشاء مراكز البيانات Data Centers، باعتباره أحد المجالات الواعدة والمهمة فى مصر، والذي يأتي تأكيدا على ما تمتلكه المجموعة من خبرات فى إنشاء وإدارة مراكز البيانات، واستعدادهم لإقامة هذه المراكز فى فترة لا تتجاوز 18 شهرا. وأوضح المهندس محمود السيد، العضو المنتدب لمجموعة الخرافي