غرفة صناعة التكنولوجيا والخرافي يشاركان في مؤتمر FDC

أعلنت مجموعة الخرافي الكويتية من خلال شركة "إيماك Emak" عن مشاركتها في المؤتمر السنوي الثالث لمستقبل مراكز البيانات العملاقة "Future of Data Centers" والذي يعقد في الفترة ما بين 16 – 18 يونيو الجارى تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي اهتمام مجموعة الخرافي الكويتية بالاستثمار في صناعة مراكز البيانات بعد اللقاء الذي تم في القاهرة أبريل الماضي بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المهندس بدر الخرافى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الخرافى" الكويتية، لبحث فرص توسيع استثماراتهم بمصر.

وتستهدف شركة الخرافي مجال إنشاء مراكز البيانات Data Centers، باعتباره أحد المجالات الواعدة والمهمة فى مصر، والذي يأتي تأكيدا على ما تمتلكه المجموعة من خبرات فى إنشاء وإدارة مراكز البيانات، واستعدادهم لإقامة هذه المراكز فى فترة لا تتجاوز 18 شهرا.

وتستهدف شركة الخرافي مجال إنشاء مراكز البيانات Data Centers، باعتباره أحد المجالات الواعدة والمهمة فى مصر، والذي يأتي تأكيدا على ما تمتلكه المجموعة من خبرات فى إنشاء وإدارة مراكز البيانات، واستعدادهم لإقامة هذه المراكز فى فترة لا تتجاوز 18 شهرا.

وأوضح المهندس محمود السيد، العضو المنتدب لمجموعة الخرافي للتكنولوجيا أن المشاركة في المؤتمر تأتي بالتعاون مع شركة سايبر ماك لأنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لمجموعة الخرافي والمتخصصة في إدارة مراكز البيانات وهى شريك لشركة BMC العالمية، مؤكدا أن صناعة مراكز البيانات تساهم في بناء الاقتصاد الرقمي في مصر وهو التوجه الذي تتبناه الحكومة المصرية في الوقت الحالي حيث تمتلك مجموعة الخرافي كل القطاعات المختلفة اللازمة للعمل في منظومة التحول الرقمي بداية من البنية التحتية والأمن المعلوماتي ومراكز البيانات وصولًا إلى الحلول المتكاملة والتي يمكن أن تقدمها للعملاء سواء من الشركات أو الحكومات.

ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق الإجمالي على تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بمعدل سنوي قدره 2.5% خلال العام 2019 ليصل إلى 213 مليار دولار، وفقا لبيانات آي دي سي.



وأكد السيد أن مشاركة مجموعة الخرافي في المؤتمر من خلال إيماك، وسايبر ماك يعكس اهتمام الإدارة العليا بالمجموعة على المضي قدما للاستثمار في مصر في مجالات وقطاعات جديدة توليها الحكومة المصرية أهمية خاصة ويعكس رؤية واستراتيجية مصر 2030 من خلال مشروعات التحول الرقمي والتحول لمجتمع لا نقدي.



في نفس السياق أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن مشاركتها كشريك للصناعة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثالث مستقبل مراكز البيانات The Future Of Data Center الذي ينعقد تحت شعار How The Big Player Play، ومن المنتظر أن يشارك بالحضور في المؤتمر عدد من الشركات المصرية الأعضاء في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بهدف تعظيم الاستفاده من خلال نقل المعرفة التقنية والتوجهات الحديثة في صناعة مراكز البيانات من خلال ورش العمل والجلسات النقاشية ولقاء الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين.



وقال خالد إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استطاع مؤتمر مستقبل صناعة مراكز البيانات FDC أن يعزز مكانته وأهميته التقنية على خريطة المعارض المحلية بما يقدمه للصناعة من متحدثين ذوي مميزات تنافسية وتقنيات تتوافق مع الاتجاهات العالمية، منوها بأن صناعة مراكز البيانات على أعتاب طفرة حقيقية ستساهم في التحول الرقمي للدولة، خاصة أنه من المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لمراكز البيانات 57.7 مليار دولار بحلول عام 2024 بمعدلات نمو سنوية تصل إلى 6% خلال الفترة 2019-2024".

عمرو فاروق رئيس مؤتمر FDC أشار إلى أن "غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشارك للعام الثاني على التوالي كشريك للصناعة وممثل لشركات ICT ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل مراكز صناعة البيانات FDC خلال الدورة الثالثة، مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر جاهز لاستقبال الشركات العالمية التي من شأنها نقل المعرفة التكنولوجية الحديثة للجهات والهيئات والشركات على حد سواء، وهو ما سيظهر واضحا من خلال مشاركة أكثر من 15 شركة عالمية".

يذكر أن الدورة الثالثة للمعرض سيتضمن أكثر من 45 جلسة بمشاركة 60 متحدثا رئيسيا، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية داخل أجنحة المعرض.