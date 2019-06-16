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غرفة صناعة التكنولوجيا والخرافي يشاركان في مؤتمر FDC

الدورة الثالثة للمعرض ستتضمن أكثر من 45 جلسة بمشاركة 60 متحدثا رئيسيا، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية داخل أجنحة المعرض اليوم وغدًا
تحرير:أحمد البرماوي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
جانب من لقاء مسؤولي الخرافي برئيس الوزراء ووزير الاتصالات
جانب من لقاء مسؤولي الخرافي برئيس الوزراء ووزير الاتصالات
أعلنت مجموعة الخرافي الكويتية من خلال شركة "إيماك Emak" عن مشاركتها في المؤتمر السنوي الثالث لمستقبل مراكز البيانات العملاقة "Future of Data Centers" والذي يعقد في الفترة ما بين 16 – 18 يونيو الجارى تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي اهتمام مجموعة الخرافي الكويتية بالاستثمار في صناعة مراكز البيانات بعد اللقاء الذي تم في القاهرة أبريل الماضي بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المهندس بدر الخرافى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الخرافى" الكويتية، لبحث فرص توسيع استثماراتهم بمصر.
وتستهدف شركة الخرافي مجال إنشاء مراكز البيانات Data Centers، باعتباره أحد المجالات الواعدة والمهمة فى مصر، والذي يأتي تأكيدا على ما تمتلكه المجموعة من خبرات فى إنشاء وإدارة مراكز البيانات، واستعدادهم لإقامة هذه المراكز فى فترة لا تتجاوز 18 شهرا. وأوضح المهندس محمود السيد، العضو المنتدب لمجموعة الخرافي
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لادا جرانتا 2019

جرانتا وفيرنا وBYD.. مقارنة بين أرخص 3 سيارات في مصر

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين 3 سيارات من فئة السيارات الشعبية أو الاقتصادية وهي «BYD F3، لادا جرانتا، وهيونداي فيرنا».
الارز (3)

بعد 4 مناقصات.. إلى أين وصلت أسعار الأرز بالأسواق؟

سعت وزارة التموين والتجارة الداخلية للتعامل مع أزمة تقليص مساحة الأرز ونقص المعروض منه، بطرح سلسلة من المناقصات لتوفير الأرز من الخارج وفقا لضوابط وشروط التوريد المعلنة من هيئة السلع التموينية، باعتبار الاستيراد هو الملاذ الآمن لمنع ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلي، ومن ثم تم طرح عدد من العروض للأرز، منها الهندي والفيتنامى والصينى، وكان للأرز الصينى الغلبة من حيث السعر والنوع، الذى أكد التجار أنه الأقرب إلى الذوق المصري، وقد تم التعاقد فعليًا منذ صدور قرار تقليص حجم الزراعة حتى الآن على أربع مناقصات للتوريد.
حقل-ظهر

كيف حققت «البترول» أعلى معدل إنتاج فى تاريخها؟

نجحت مصر ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية من تحقيق أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها خلال شهر يونيو الجاري، بإجمالى إنتاج بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، الأمر الذى يعد طفرة فى الإنتاج البترولي للمرة الأولى فى تاريخ القطاع، مما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، بالإضافة لتأمين احتياطات مصر من المواد البترولية المختلفة التى من المرتقب تحقيق الاكتفاء منها ذاتيا ووقف استيراد بعض المنتجات البترولية خلال العام بعد المقبل.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 16 يونيو

وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من المقرر أن ترفع وزارة البترول أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة -التي لم يتحدد موعدها بعد-، وهو الأمر المعلن سلفًا وأدى إلى حالة من الارتباك في بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية، بعدما تصور كثير من المستهلكين أن الالأيام الجارية هي موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، لكن ذلك لم يحدث وظلت الأسعار كما هي سعر البنزين (92) 6.75 جنيه للتر، سعر البنزين (80) 5.5 جنيه، سعر البنزين (95) 7.75 جنيه للتر، سعر السولار 5.50 جنيه للتر.
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