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بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى الخليج لحماية سفنها

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
ناقلة نفط - أرشيفية
ناقلة نفط - أرشيفية
أرسلت القيادة البحرية الملكية لبريطانيا، 100 جندي من القوات الخاصة إلى مياه الخليج لحماية سفنها الحربية، مع احتمالية حدوث صراع مع إيران، وذلك في أعقاب الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن مصادر عسكرية، أن "المئة جندي من وحدة 42 كوماندوز - المتمركزة بالقرب من بليموث - سيشكلون قوة رد فعل سريعة، كما سيعملون من سفن تابعة للبحرية، تقوم بدوريات في المنطقة من قاعدة بحرية بريطانية جديدة في البحرين".
وأضافت الصحيفة: "القوات البريطانية الخاصة ستنطلق إلى البحر على متن سفن حربية، حيث تقوم بدوريات في مياه الخليج العربي، وتدافع عن السفن العسكرية والأسطول التجاري البريطاني عبر مضيق هرمز". وأوضحت المصادر العسكرية، أن نشر القوات يأتي في الوقت الذي ينضم فيه مسؤولو الجيش، والمخابرات البريطانيون إلى تحقيق
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تحطم طائرة عسكرية أمريكية - أرشيفية

تحطم طائرة خلال عرض جوي في بولندا (فيديو)

لقي طيار ألماني مصرعه في حادث تحطم طائرة خفيفة وغرقها في نهر "فيستولا" خلال عرض جوي أقيم اليوم السبت، في ببلدة بلوك ببولندا. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بالبلدة، إدوارد ميستيرا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- إنه تم انتشال جثمان قائد الطائرة من الحطام الذي استقر على بعد ثمانية أمتار تحت الماء. وأوضحت الشبكة أن الحادث وقع -على ما يبدو- بعد أن فقد الطيار السيطرة على الطائرة خلال العرض الذي كان يضم نحو 40 طيارًا آخرين، والذي تم إيقافه بعد تحطم الطائرة كما فتح الادعاء العام تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.
انفجار

مقتل 8 وإصابة 16 حصيلة ضحايا انفجارين في الصومال

أعلنت خدمة الإسعاف الصومالية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارين وقعا صباح اليوم السبت في العاصمة الصومالية مقديشيو إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن هناك حالات حرجة بين المصابين، لافتة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجارين. ولقى 10 ضباط من الشرطة الكينية، مصرعهم، اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا".
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

مهام وتشكيلات البحرية الإيرانية تحرج واشنطن سياسيا

تنذر التحديات والصراعات الحالية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بعواقب وخيمة على المستوى السياسي أو العسكري، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها المنطقة في أعقاب استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان خلال الأيام القليلة الماضية. وفي أعقاب اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني لإيران بالوقوف خلف تلك الهجمات التي تهدف لهدم استقرار وأمن المنطقة المؤثرة فى مستوى حركة التجارة العالمية، توجهت الأنظار إلى القدرات البحرية الإيرانية، التي تعد التهديد الأبرز في المنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
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هجوم خليج عمان.. تنصل إيراني وتأكيد أمريكي

يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوما تلو الآخر نتيجة إصرار الأخيرة على تصعيد هجماتها في الآونة الأخيرة، فقد أصبح استهداف ناقلات النفط أبرز أهدافها، فبعد شهر من تدمير أربع ناقلات وسفن شحن في هجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، جاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وكل الأدلة تشير إلى تورط طهران في تلك الهجمات، وبدا التساؤل واضحا هل اقتربت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران على خلفية التصعيد الإيراني في المياه الدولية؟
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دونالد ترامب

خلافات ترامب وبولتون تهدي إيران أغلى مكاسبها

على الرغم من العدوانية التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران منذ الكشف عن برنامجه الانتخابي، فإنه يدرك تمامًا عواقب التصعيد العسكري في منطقة الخليج العربي، والذي قد يُدخل المنطقة في صراع ضخم يهدد استقرارها وأمنها. ومع النهج المتشدد الذي حاول ترامب إظهاره منذ الوهلة الأولى في البيت الأبيض تجاه طهران، رأى الرئيس الأمريكي أن وجود جون بولتون المعروف بعدائه الكبير لإيران ضمن أفراد إدارته، قد يتماشى مع النهج الذي اختاره ترامب في تعامله مع إيران.
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انفجار منصة نفط إيرانية قطرية في الخليج العربي

وقع انفجار في منصة نفط مشتركة بين دولتي إيران وقطر أدى ما إلى حرائق في منشآت في حقل "بارس الجنوبي"، اليوم الأربعاء، دون أن تتضح ملابسات الحادث، بحسب موقع "العربية . نت". وأفادت وكالة "فارس"، نقلا عن هيئة إدارة الأزمة في منطقة عسلوية، بأن الحريق لا يزال مستمرًا في المنصة رقم 9 رغم الجهود المبذولة لإطفائه. وذكرت الوكالة أن تسربًا للغاز في منصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع دولة قطر والواقع بالخليج أدى إلى اندلاع الحريق في المنصة.
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هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.
الإعلامية-الكويتية-فجر السعيد-محمد-حسنى مبارك

مبارك: تهديد إيران للخليج لا يمكن السكوت عليه

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن إيران تسعى للتغلغل في المنطقة لتهديد الأمن القومي العربي، ومن بعد 2011 استغلت كل القوى التي لها أطماع في منطقتنا هذا الظرف التاريخي لتحقيق مصالحها. وأضاف الرئيس مبارك خلال حوار أجراه مع الإعلامية فجر السعيد، في جريدة "الأنباء" الكويتية، أن مصر وقفت مع العراق في حربه ضد إيران، ووقفت مع الأشقاء في الخليج ضد أي تهديد إيراني لهم، متابعا "وأنا مع الملك عبدالله العاهل السعودي كان لنا رؤية مشتركة في التصدي لأطماع إيران في المنطقة مع محاولة فتح أي آفاق للتفاهم معهم.
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