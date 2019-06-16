بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى الخليج لحماية سفنها

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

ناقلة نفط - أرشيفية

أرسلت القيادة البحرية الملكية لبريطانيا، 100 جندي من القوات الخاصة إلى مياه الخليج لحماية سفنها الحربية، مع احتمالية حدوث صراع مع إيران، وذلك في أعقاب الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن مصادر عسكرية، أن "المئة جندي من وحدة 42 كوماندوز - المتمركزة بالقرب من بليموث - سيشكلون قوة رد فعل سريعة، كما سيعملون من سفن تابعة للبحرية، تقوم بدوريات في المنطقة من قاعدة بحرية بريطانية جديدة في البحرين".

وأضافت الصحيفة: "القوات البريطانية الخاصة ستنطلق إلى البحر على متن سفن حربية، حيث تقوم بدوريات في مياه الخليج العربي، وتدافع عن السفن العسكرية والأسطول التجاري البريطاني عبر مضيق هرمز". وأوضحت المصادر العسكرية، أن نشر القوات يأتي في الوقت الذي ينضم فيه مسؤولو الجيش، والمخابرات البريطانيون إلى تحقيق