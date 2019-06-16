«ماركات مزورة».. مداهمة مطبعتين بعابدين والموسكي
تحرير:سماح عوض الله
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
متهم بالتزوير - أرشيفية
نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، فى الإيقاع بمالكي مطبعتين دون تراخيص، يستغلها صاحباها فى تقليد المطبوعات والعلامات التجارية "الماركات" بدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك يقصد استخدامها على منتجات مغشوشة بنفس شعار المنتجات المتعارف عليها، وهو ما يضر بالصحة العامة للمواطنين علاوة على إدخال الغش والتدليس عليهم، وضبطت قوات الأمن داخل المطبعة الأولى 18 صف ورق كارتون مدونا عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة كما ضبطت كميات هائلة من مطبوعات مماثلة بالمطبعة الثانية بمنطقة الموسكي.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التزييف والتزوير، داهمت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة مطبعة بدائرة قسم شرطة عابدين، لتبين قيام مالكها بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح، وعُثر بداخلها على مطبوعات مدون عليها أسماء منتجات
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التزييف والتزوير، داهمت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة مطبعة بدائرة قسم شرطة عابدين، لتبين قيام مالكها بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح، وعُثر بداخلها على مطبوعات مدون عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة.
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كما تم ضبط المسئول عن مطبعة بدائرة قسم شرطة الموسكى، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح من الجهات المختصة، وعُثر بداخل المطبعة على 12 "شيت طبع" وورقة كارتون مدون عليها أسماء شركات ومنتجات مختلفة- كمية من المطبوعات.
بمواجهة المتهمين اعترفا بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.