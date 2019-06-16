جريمة

«ماركات مزورة».. مداهمة مطبعتين بعابدين والموسكي

تحرير:سماح عوض الله ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
متهم بالتزوير - أرشيفية
متهم بالتزوير - أرشيفية
نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، فى الإيقاع بمالكي مطبعتين دون تراخيص، يستغلها صاحباها فى تقليد المطبوعات والعلامات التجارية "الماركات" بدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك يقصد استخدامها على منتجات مغشوشة بنفس شعار المنتجات المتعارف عليها، وهو ما يضر بالصحة العامة للمواطنين علاوة على إدخال الغش والتدليس عليهم، وضبطت قوات الأمن داخل المطبعة الأولى 18 صف ورق كارتون مدونا عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة كما ضبطت كميات هائلة من مطبوعات مماثلة بالمطبعة الثانية بمنطقة الموسكي.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التزييف والتزوير، داهمت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة مطبعة بدائرة قسم شرطة عابدين، لتبين قيام مالكها بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح، وعُثر بداخلها على مطبوعات مدون عليها أسماء منتجات
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عاطلين يُمطرا ابراهيم بالرصاص طمعاً في وظيفته - المجني عليه مع أبنائه (2)

رصاصة و4 يتامى.. عرب الوالدة تودع «قتيل الصحراء»

«إبراهيم حبيب» رجل في العقد الرابع من عمره، أب لولدين وبنتين في مراحل التعليم المختلفة.. دمث الخلق، يتمتع بحب كل من يتعامل معه.. رغم أنه يعمل خفيرا في إحدى الشركات الخاصة بمنطقة صحراوية نائية، فإن الطبيعة الصحراوية لم تؤثر على طيبة قلبه وجدعنته التي يشهد لها الجميع. أثناء حراسة «إبراهيم» لموقع الأعمال بشركته في الواحات البحرية قام ملثمان بإمطاره بوابل من الرصاص، بسبب الخلافات بينهم وطمعا في مهنته، مما أسفر عن وفاته وإصابة اثنين من العاملين معه تزامن وجودهم معه وقت الحادث.
المتهمون-والأموال-المزيفة

كشف لغز الأموال المزورة.. عصابة بولاق كلمة السر

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة بالقاهرة عقب سقوطهم بمنطقة بولاق، وكان بحوزتهم أعداد كبيرة من الأموال المزورة قبل ترويجها. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن بداية خيوط القضية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، 22 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
دقيق (1)

المتاجرة بقوت الغلابة توقع صاحب مخبز في قبضة الشرطة

لم يكتف صاحب مخبز بلدي بتجارته المشروعة التي تدر دخلا ليس بالقليل، إذ لم يرضَ بما قُسم له من رزق، وراح يبحث عن طريقة سهلة يجني من ورائها المال غير عابئ بشرعيتها من عدمها، وأصبح كل همه زيادة دخله الشهري، فوسوس له الشيطان بأن السبيل هو المتاجرة بأموال الدعم المخصصة لمحدودي الدخل، ووقع اختياره على تهريب كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبَل الدولة لإنتاج الخبز، وبيعه بأسعار أزيد من الأسعار الرسمية لتجار السوق السوداء محققًا أرباحا طائلة غير مشروعة.
سيارة -اسعاف

مصرع سائق إسعاف ومريضة في تصادم بـ«صحراوي» أسوان

لقيت مريضة وسائق سيارة إسعاف مصرعهما، بينما أصيب أربعة أشخاص آخرين، على أثر تصادم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بين سيارة إسعاف كانت فى طريقها من مدينة أسوان إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وشاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة" قبل مدخل مدينة إسنا بين محافظتى أسوان والأقصر، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة إسنا والمصابين إلى مستشفى الأقصر لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتسليم جثتي المريضة وسائق الإسعاف إلى ذويهما.
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مصرع 6 عناصر إرهابية-بالقليوبية (1)

من «المساعدة» إلى أبو «عيطة».. الداخلية تدك الإرهاب

لا تتوانى الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون، فمنذ العملية الإرهابية التى استهدفت كمينا بجنوب العريش، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، ورجال الأمن ساهرون لمطاردة الإرهابيين، ودك أوكارهم، ثأرا لأرواح الشهداء الأبرار، وفى هذا السياق أصدرت وزارة الداخلية ثلاثة بيانات مفصلة، فيها أعداد الإرهابيين الذين قتلوا فى اشتباكات مع قوات الأمن وكمية ونوعيات الأسلحة التى ضُبطت بحوزتهم فى ساحة الاشتباك، ونرصد تفاصيل البيانات الثلاثة فى السطور التالية.
انتحار

سهرات مراهقة.. لغز انتحار فتاة المطرية

صرحت نيابة المطرية، بدفن جثمان فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 19 سنة، بعد توقيع كشف الطب الشرعي على الجثمان للتحقق من سبب الوفاة، الوارد فى محضر الشرطة أنه انتحار بالقفز من شرفة الطابق الثامن، وأمرت النيابة باستدعاء والدة وخالة المتوفاة، لسماع أقوالهما فى الواقعة، والتحقق من تهديد الأم لابنتها بشكواها إلى والدها، الذى هجرهما وعاد إلى سكن عائلته بمحافظة المنيا، لكون الفتاة غير مطيعة لأمها وكثيرة الخروج من المنزل والسهر مع صديقاتها، دون استجابة لنهي والدتها التى هددتها مؤخرًا بإخبار والدها بالأمر.
حسن نافعة

بلاغ يتهم حسن نافعة بالنيل من السلطة القضائية

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم فيه الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، والنيل من السلطة القضائية، وتأييد ودعم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وطالب البلاغ بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقه، وذلك بسبب تدوينة نشرها على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" يؤيد فيها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجون حسب ما ورد فى البلاغ.
استروكس

ضبط إستروكس وحشيش بحوزة عاطلين في التجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على عاطلين بحوزتهما 12 كيسا لمخدر الإستروكس، و20 قطعة من مخدر الحشيش بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد ورود معلومات إلى رجال المباحث باستعداد عاطلين لترويج كمية كبيرة من المخدرات على عملائهما بالتزامن مع عيد الفطر، وتم إخطار النيابة العامة، وأذنت لرجال المباحث بضبط المتهمين، وتم إعداد كمين أمني فى أماكن ترددهما، أسفر أحدها عن الإيقاع بهما متلبسين بحيازة وترويج المواد المخدرة وتم التحفظ عليهما.
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