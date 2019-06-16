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عرض أزياء على الرمال بأقمشة معاد تدويرها

فور رؤية عارضي الأزياء قد تجد الملابس تقليدية ليس فيها إبداع، ولكنها في الحقيقة مميزة، حيث يجمع العرض بين مجموعات عصرية من البدلات العصرية والكلاسيكية والكاجوال
تحرير:فيروز ياسر ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
عرض أزياء على الرمال
عرض أزياء على الرمال
على أرض يكسوها الرمال، وإضاءة خافتة، تجمع حشد من المهتمين بالموضة والأزياء والصحفيين من كل مكان، لمشاهدة عرض الأزياء في إيطاليا، حيث اكتشف أليساندرو سارتوري، المدير الإبداعي للعلامة التجارية Ermenegildo Zegna، الذي تضمنت معارضه السابقة قصر موندوري ومحطة ميلانو المركزية للسكك الحديدية - أرض قاحلة كانت موطنًا لشركة «فالك»، أكبر مصنع لإنتاج الصلب في أوروبا، والتي أقام عليها عرضه الحالي، ومثلما أعاد تدوير هذه الأرض لإقامة العرض، كانت الأزياء المعروضة عبارة عن أقمشة معاد تدويرها.
يتألف المدرج الأسود الذي يجلس عليه الحضور والمكون من الحصى المعاد تدويره من مجموعة من الألوان الباردة والدافئة بناء على الفكرة المتمثلة في تغيير الألوان المعدنية، بما في ذلك النحاس، الصدأ، الذهب غير اللامع. وفور رؤية عارضي الأزياء للوهلة الأولى قد تجد الملابس تقليدية ليس فيها إبداع كما تخيلت، ولكن
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إيفانكا ترامب.. أيقونة الموضة باجتماعات البيت الأبيض

في الوقت الحالي إذا تصفحت أحد المواقع المختصة بالموضة والأزياء العصرية، والنماذج التي يحتذي بها الجميع لمعرفة أجمل الإطلالات، ستجد إيفانكا ترامب تحتل مكانة كبيرة لا يمكن تجاهلها على الإطلاق، فهي عارضة أزياء سابقة والآن تعتبر من أكثر سيدات الأعمال شهرةً على مستوى العالم، وهي ابنة ترامب وعارضة الأزياء المشهورة سابقًا إيفانا. تبلغ إيفانكا من العمر 37 عامًا وتتميز بإطلالات رائعة، وفي كل مرة تظهر فيها على شاشات التليفزيون تصبح حديث العالم، وبالفعل أصبحت ملابسها هي مساع كل فتاة، نقلًا عن "express".
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هذه الخدع البسيطة في المكياج لإطلالة تشبه المشاهير

المكياج من أهم الأشياء التي تحرص عليها كل فتاة عند الخروج من المنزل، وذلك للحصول على إطلالة مميزة، فالمكياج يساعدك على إخفاء بعض عيوب البشرة مثل الحبوب والمسام الواسعة، كما يمكنك أيضًا من التغلب على الهالات السوداء التي تظهر أسفل العينين بعد السهر لساعات طويلة، فبض الحيل في المكياج يمكن أن تجعلك تحصلين على إطلالة النجوم دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل والبيوتي سنتر ودفع مبالغ كبيرة لعمل مكياج لأي مناسبة مهمة لديك. في التقرير التالي نساعدك على التعرف على بعض الخدع في المكياج، تجعلك تحصلين على إطلالة مميزة تشبه النجوم.
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«زومبي وساحرات».. الرعب يسيطر على عرض أزياء موسكينو

استحوذ المصمم المقيم في لوس أنجلوس، جيريمي سكوت، مؤسس بيت أزياء موسكينو، على استوديوهات يونيفرسال لإحياء ذكرى الوحوش الشهيرة كالتي تظهر في عيد الهالوين مثل دراكولا، برايدزيلا، بالإضافة إلى الأشباح. وقبل طلوع الفجر، ظهرت عارضات أزياء مخيفات في شارع كولونيال -المعروف باسم ويستريا لين مثلما أطلق عليه مسلسل ربات بيوت يائسات- حيث ارتدين باروكات ملونة ويظهر السواد تحت عينيها، كما يرتدي العارضات وعارضو الأزياء سلاسل حمراء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Hollywood Reporter.
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Moschino-Resort-2020-credit-Marco-Ovando (2)

«زومبي وساحرات».. الرعب يسيطر على عرض أزياء موسكينو

استحوذ المصمم المقيم في لوس أنجلوس، جيريمي سكوت، مؤسس بيت أزياء موسكينو، على استوديوهات يونيفرسال لإحياء ذكرى الوحوش الشهيرة كالتي تظهر في عيد الهالوين مثل دراكولا، برايدزيلا، بالإضافة إلى الأشباح. وقبل طلوع الفجر، ظهرت عارضات أزياء مخيفات في شارع كولونيال -المعروف باسم ويستريا لين مثلما أطلق عليه مسلسل ربات بيوت يائسات- حيث ارتدين باروكات ملونة ويظهر السواد تحت عينيها، كما يرتدي العارضات وعارضو الأزياء سلاسل حمراء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Hollywood Reporter.
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نساء فوق سن الـ50 يرتدين تصميمات من ماكس مارا

في عالم الموضة دائما ما نجد الفتيات والمراهقات موجودات على المسرح ليعرضن ما يُقدمه مصممو الأزياء في شكل مميز للغاية، ولكن يجب التفكير قليلا في النساء فوق الـ50 عاما، في الغالب لم تشاهد دول العالم أي عروض تخصهن في الأزياء. ولكن خلال هذا العام، اهتمت دار الأزياء الإيطالية ماكس مارا، بالنساء فوق سن الخمسين في متحف «نيوس» ببرلين، حيث ظهرت كل من المغنية الألمانية أوت ليمبر صاحبة الـ55 عامًا، والناشطة فى مجال الحفاظ على المحيطات كارولين ميرفي، 44 سنة على المسرح، وذلك وفقا لما ذكره موقع InStyle Magazine Australia.
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تخلصي من البقع وارمي الكراكيب.. جددي مطبخك القديم

هناك الكثير من الأجزاء والأثاث في المنزل بحاجة إلى التغيير خاصة إذا مر عليه وقت طويل، وبالطبع هذا الأمر يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، لكن لا تحملي الهم، حيث كشفت مصممة الديكور الأسترالية تشيري باربر كيف حولت مطبخًا خشبيا قديما إلى مملكة للسيدات، حيث تخلصت من خزانات الثمانينيات ذات التصميم القديم، وأضافت اللمسات العصرية ليصبح المطبخ لونه أخضر بلون النعناع، وقالت في مدونتها «التجديد من أجل الربح»، إن أحد الأشياء الرئيسية التي قامت بها استخدام الطلاء، لتحويل المكان، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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«خارج عن المألوف».. عرض أزياء من البالونات السحرية

دائما ما يفاجئنا الغرب بعروض الأزياء التي لا تمت للواقع بصلة. تخيل أنك ضيف لأحد العروض الخاصة بالأزياء ليظهر على المسرح مجموعة من العارضات والشباب يرتدون ملابس لكائنات فضائية، أو أنك تشاهد في التليفزيون عرضا يحضره الآلاف من الأشخاص لمعرفة الموضة الجديدة خلال الموسم فتكون تصميمات مستوحاة من ملابس النوم، وبالرغم من ظهور الملابس الممزقة، ولكن تخيل نفسك تدخل إلى أحد المحلات فتجد جميع التصميمات لها أشكال غريبة ترتديها على رأسك مع الأشكال التي تجعلك شخصا من كوكب آخر.
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