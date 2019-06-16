عرض أزياء على الرمال بأقمشة معاد تدويرها

فور رؤية عارضي الأزياء قد تجد الملابس تقليدية ليس فيها إبداع، ولكنها في الحقيقة مميزة، حيث يجمع العرض بين مجموعات عصرية من البدلات العصرية والكلاسيكية والكاجوال
على أرض يكسوها الرمال، وإضاءة خافتة، تجمع حشد من المهتمين بالموضة والأزياء والصحفيين من كل مكان، لمشاهدة عرض الأزياء في إيطاليا، حيث اكتشف أليساندرو سارتوري، المدير الإبداعي للعلامة التجارية Ermenegildo Zegna، الذي تضمنت معارضه السابقة قصر موندوري ومحطة ميلانو المركزية للسكك الحديدية - أرض قاحلة كانت موطنًا لشركة «فالك»، أكبر مصنع لإنتاج الصلب في أوروبا، والتي أقام عليها عرضه الحالي، ومثلما أعاد تدوير هذه الأرض لإقامة العرض، كانت الأزياء المعروضة عبارة عن أقمشة معاد تدويرها.
يتألف المدرج الأسود الذي يجلس عليه الحضور والمكون من الحصى المعاد تدويره من مجموعة من الألوان الباردة والدافئة بناء على الفكرة المتمثلة في تغيير الألوان المعدنية، بما في ذلك النحاس، الصدأ، الذهب غير اللامع.
وفور رؤية عارضي الأزياء للوهلة الأولى قد تجد الملابس تقليدية ليس فيها إبداع كما تخيلت، ولكن
يتألف المدرج الأسود الذي يجلس عليه الحضور والمكون من الحصى المعاد تدويره من مجموعة من الألوان الباردة والدافئة بناء على الفكرة المتمثلة في تغيير الألوان المعدنية، بما في ذلك النحاس، الصدأ، الذهب غير اللامع.
وفور رؤية عارضي الأزياء للوهلة الأولى قد تجد الملابس تقليدية ليس فيها إبداع كما تخيلت، ولكن في الحقيقة هي مميزة، حيث يجمع العرض بين مجموعات عصرية من البدلات العصرية والكلاسيكية والملابس الكاجوال، واللافت للأنظار كون أغلبها بألوان زاهية عكس التقليدي، فغالبا ما تكون تلك البدلات باللون الأسود أو الكحلي أو الزيتي.
عمل أليساندرو سارتوري، المدير الإبداعي للعلامة التجارية Ermenegildo Zegna على إعادة تدوير الصوف والنايلون وبعدها تصميم هذه الملابس الموجودة بداخل عرض الأزياء، وبهذا فإن جميع المواد المستخدمة والمستهلكة تم تدويرها من جديد وخلطها بمواد أخرى في الصناعة لتظهر بهذا الشكل المميز وفقا لما ذكره موقع WWD.
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كان يرتدي مصمم الأزياء وصاحب العرض بدلا من الصوف الأسود، لديها جيوب منحنية، وشكلها أقرب إلى البدلة الرياضية، حيث تم صناعتها من الصوف المعاد تدويره وإضافة بعض الأقمشة إليه، موضحا أن دور الأزياء الخاصة به تتجه نحو دمج المزيد من الأقمشة التي تم تحديثها في مجموعاته.
كما ارتدى أحد عارضي الأزياء قميصا ذا أكمام قصيرة، يحمل ظلالا داكنة لونها أشبه بالصدأ، كما ارتدى بنطلونا بنفس لون القميص ليظهر كطالب يرتدي الزي المدرسي، وما يلفت الأنظار هو الحجم الكبير للبنطلون مع بليزر أو جاكيت مناسب للجسم تماما.
ظهرت جاذبية هذه الاستايلات من خلال وجود بعض البناطيل الجلد، وارتداء نظارات شمسية، أو قبعات على الرأس، ليظهر عارض الأزياء وكأنه شخص من الثمانينيات.. اقرأ أيضا: إيفانكا ترامب.. أيقونة الموضة باجتماعات البيت الأبيض.
كان هناك بعض التصميمات الأخرى التي تتضمن بنطلونا ضيقا ولامعا مصمما للعصابات الإيطالية الموجودة في الشوارع، هذا بالإضافة إلى وجود نمط كلاسيكي آخر يتضمن بنطلونا مخططا من اللون الداكن والصوف والجيوب الصغيرة، بالإضافة إلى قميص رمادي، وحقيبة يد صغيرة.
ظهرت الخطوط المجعدة في بعض الأقمشة نتيجة لإعادة تدوير الصوف أو القماشات المختلفة التي ارتداها عارضو الأزياء في شكل بدلات، بالإضافة إلى البليزر أو الجاكيت ذي الزرار الواحد، وهناك بعض السترات التي تحمل ألوانا متربة مصنوعة من مواد معاد تدويرها.
لم يكن هذا العرض الوحيد المبتكر، بل استحوذ المصمم المقيم في لوس أنجلوس، جيريمي سكوت، مؤسس بيت أزياء موسكينو، على استوديوهات يونيفرسال لإحياء ذكرى الوحوش الشهيرة كالتي تظهر في عيد الهالوين مثل دراكولا، برايدزيلا، بالإضافة إلى الأشباح. وقبل طلوع الفجر، ظهرت عارضات أزياء مخيفات في شارع كولونيال -المعروف باسم ويستريا لين مثلما أطلق عليه مسلسل ربات بيوت يائسات- حيث ارتدين باروكات ملونة ويظهر السواد تحت عينيها، كما يرتدي العارضات وعارضو الأزياء سلاسل حمراء.