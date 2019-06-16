عرض أزياء على الرمال بأقمشة معاد تدويرها

فور رؤية عارضي الأزياء قد تجد الملابس تقليدية ليس فيها إبداع، ولكنها في الحقيقة مميزة، حيث يجمع العرض بين مجموعات عصرية من البدلات العصرية والكلاسيكية والكاجوال

تحرير:فيروز ياسر ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

عرض أزياء على الرمال

على أرض يكسوها الرمال، وإضاءة خافتة، تجمع حشد من المهتمين بالموضة والأزياء والصحفيين من كل مكان، لمشاهدة عرض الأزياء في إيطاليا، حيث اكتشف أليساندرو سارتوري، المدير الإبداعي للعلامة التجارية Ermenegildo Zegna، الذي تضمنت معارضه السابقة قصر موندوري ومحطة ميلانو المركزية للسكك الحديدية - أرض قاحلة كانت موطنًا لشركة «فالك»، أكبر مصنع لإنتاج الصلب في أوروبا، والتي أقام عليها عرضه الحالي، ومثلما أعاد تدوير هذه الأرض لإقامة العرض، كانت الأزياء المعروضة عبارة عن أقمشة معاد تدويرها.

يتألف المدرج الأسود الذي يجلس عليه الحضور والمكون من الحصى المعاد تدويره من مجموعة من الألوان الباردة والدافئة بناء على الفكرة المتمثلة في تغيير الألوان المعدنية، بما في ذلك النحاس، الصدأ، الذهب غير اللامع. وفور رؤية عارضي الأزياء للوهلة الأولى قد تجد الملابس تقليدية ليس فيها إبداع كما تخيلت، ولكن